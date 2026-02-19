印刷物の耐久性をアップする「パウチ加工」を値下げ！ネット印刷のグラフィックが「パウチ加工」の価格を見直し、お求めやすくなりました。

株式会社グラフィックネットプリント印刷物の耐久性をアップする「パウチ加工」を値下げ！「パウチ加工」がお求めやすくなりました

株式会社グラフィックネットプリント（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：西野能央、以下「当社」）が運営する、ネット印刷事業「印刷の通販(R) グラフィック」にて、「パウチ加工」のオプション価格を見直し、よりお求めやすい価格になりました。

サービス詳細はこちら :https://www.graphic.jp/options/surface/laminate

■印刷物に優れた耐久性と美しい光沢を追加する「パウチ加工」

印刷の表面加工オプションの一つであるパウチ加工は、印刷物を厚み100ミクロンのPETフィルムで挟み、熱圧着させて密封する加工です。

表面の保護と防水効果があり印刷物の耐久性がアップし、飲食店や美容室などの水回りが多いところでも印刷物の掲示や設置が可能になります。また、フィルム特有の美しい光沢感のある仕上がりとなります。

パウチ加工の防水効果イメージ

また、名刺やB8といった小サイズにも短納期で対応しております。会員証やメニューから店内でのポスターサイズの掲示物など、繰り返しご利用する印刷物に最適です。

※パウチ加工は、コート110kg、135kg、165kg、180kgの用紙でオプションとしてご利用可能です。

■基本料金や単価の見直し

製造工程の見直しにより、A7・B8～B3サイズまでは「基本料金」を値下げ、A2～B1サイズは「単価」を値下げいたしました。各シーンでの販促費用のコスト軽減にご活用ください。

【参考価格】

・名刺印刷 + パウチ加工

オンデマンド品質／片面カラー／パウチ加工／6日納期（名刺：5日納期 ＋ パウチ加工：1日追加）／10部の場合

【変更前】1,240円（税込）→【変更後】1,140円（税込）

※参考価格は2026年2月現在のもの

▼オプションページ：表面加工 パウチ

https://www.graphic.jp/options/surface/laminate

■印刷の通販(R) グラフィックとは

「情報技術とコミュニケーションで、社会の進歩と発展に貢献する。」という理念のもと、印刷やクリエイティブ事業を通してお客様にとって本当に価値があるサービスを追求します。ネット印刷通販事業ではお客様のニーズに応じたきめ細かなサービスと高い印刷品質の追求を徹底。プロのデザイナー様からも高い評価をいただき、多数のお客様にご利用いただいています。「品質」と「サービス」のグラフィックは、真のパフォーマンスを「価格」においてもネット印刷通販最安を追求したキャンペーンを実施いたします。

また、当社は2025年5月に発表された「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販」で総合第1位を獲得。さらに2025年12月には、「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販」においても総合第1位を獲得しております。2025年度は顧客満足度ランキングにおいて「2冠」を達成いたしました。

「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販 第1位」と「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販 第1位」の2冠を獲得

■株式会社グラフィックネットプリントについて

当社は、ネット印刷通販サービス「印刷の通販(R) グラフィック」の企画・運営に特化しています。

名称 ： 株式会社グラフィックネットプリント

代表者 ： 代表取締役 西野 能央

所在地 ： 〒612-8395 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

運営サイト ： 印刷の通販(R) グラフィック

URL ： https://www.graphic.jp

■本リリースについて

本リリースに記載されている内容および情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により将来的に変わる可能性があります。記載の会社名、および商品名、ウェブサイトのURL等は、本リリース発表時点のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。ここに記載されたすべての会社名と製品名は認識目的でのみ使用され、それぞれの所有者の財産です。