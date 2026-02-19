2026年は「干支ネーム」に注目★「馬」を用いた名前が急増中！冬生まれは雪を連想させる「スノーネーム」も人気！2026年『1月生まれベビーの名付けトレンド』発表

株式会社ベビーカレンダー

専門家から直接アドバイスを受けられる日本最大※の育児支援サイト「ベビーカレンダー」を運営する株式会社ベビーカレンダー（旧社名株式会社クックパッドベビー、本社東京都渋谷区、代表取締役安田啓司、以下「ベビーカレンダー」）は、赤ちゃんの名前ランキングを毎月調査・発表しています。2025年12月9日には2025年生まれの赤ちゃん85,949名を調査対象とした『第16回赤ちゃんの名前ランキング』を発表しました。

今回は、2026年1月生まれのお子さま6,202名を対象に調査した『1月生まれベビーの名付けトレンド』を発表します。

※2024年11月時点において各メディア（当社選定競合サイト４社）が発表している月間PV数（当社調べ）において

＜1月生まれの女の子＞人気の名前ランキング

2026年1月生まれ 女の子に人気の名前ランキング｜ベビーカレンダー月間名前ランキング調べ女の子の名前：「レトロネーム」が大人気！

2026年1月に生まれた女の子の名前ランキングでは、1位「茉白（ましろ）」、2位「柚葉（ゆずは）」、同率3位「凛（りん）」・「陽葵（ひまり）」、5位「咲茉（えま）」という結果になりました。

なかでも「凛」は、2025年12月の14位から1月は3位へと大きくランクアップ。「凛」は「凛とした寒さ」という言葉に使われるように、澄んだ冬の空気や張りつめた美しさを表す漢字で、新年の始まりにふさわしい清らかさと芯の強さを感じさせる名前として支持を集めたようです。

◇古風で和風な名前「レトロネーム」がトレンド

2026年1月生まれの女の子の名前ランキングでは、和の趣や古風な響きを持つ「レトロネーム」が目立つ結果となりました。1位「茉白」、2位「柚葉」、6位「結月（ゆづき）」、9位「紬（つむぎ）」、同率10位「柚乃（ゆの）」・「琴葉（ことは）」、同率15位「六花（りっか）」・「風花（ふうか）」・「凪（なぎ）」・「紬希（つむぎ）」、24位「莉子（りこ）」と、TOP25以内に11個ものレトロネームがランクインしています。

これらの名前は、漢字の組み合わせや響きに言葉のやさしさや、日本的な情緒を感じさせる点が特徴です。「紬」や「琴」・「凪」・「六花」など、自然や伝統文化を連想させる漢字が用いられ、落ち着きと上品さを兼ね備えた印象を持ちます。新しい一年の始まりとなる1月は、流行に左右されにくい、長く愛される名前を選びたいという志向が高まりやすい時期。こうした背景もあり、世代を超えて親しまれてきたレトロネームが、1月生まれの女の子の名付けで多く選ばれたのかもしれません。

◇雪を連想させる名前「スノーネーム」が増加

1月は、雪にちなんだ名前「スノーネーム」が人気となりました。

2025年12月は4位だった「茉白」が、2026年1月には首位を獲得しました。「ましろ」という響きは真っ白な冬の雪景色や澄んだ空気を思い起こさせます。今季最強・最長寒波が襲来した1月、厳しい寒さとともに広がる雪景色のイメージと重なり、注目を集めた名前と言えそうです。真っ白な雪のような純粋さや清潔感は、新しい年のスタートにふさわしいイメージとも重なり、1月生まれの女の子の名付けで多く選ばれました。

「六花（りっか）」は2025年12月の44位から、2026年1月には15位へと大きく順位を伸ばしています。「六花」は、雪の結晶が六角形で花のように美しいことから生まれた言葉で、雪の別名として古くから親しまれてきました。日本海側を中心に大雪が降った1月、こうした雪の情景を映す名前が多く用いられていたことがうかがえます。

また、「風花（ふうか）」も12月の83位から、1月は15位へと大きく順位を伸ばしました。「風花」は冬の季語で、晴れた空から風に乗って雪がちらちらと舞う様子を表す言葉です。儚く幻想的な情景を思わせる情緒豊かな表現として俳句の世界でも親しまれており、繊細で美しい印象を持つ名前として注目されています。

2026年1月生まれ 女の子に人気のよみ・漢字ランキング｜ベビーカレンダー月間名前ランキング調べ女の子のよみ：新しい一年の始まりを照らす名前が人気

2026年1月生まれの女の子のよみランキングTOP5は、1位「えま」、2位「みお」、同率3位「つむぎ」・「さな」、5位「ゆの」となりました。呼びやすく、親しみやすい「二音ネーム」が人気です。

◇冬の季節感を映す「ゆず」のよみが人気

1月は、「ゆず」を用いたよみも目立ちました。15位「ゆずは」、21位「ゆずき」、64位「ゆず」と、3つの「ゆず」系のよみがTOP100にランクインしています。柚子は冬至の柚子風呂に代表されるように、冬を象徴する果実。こうした季節感のあるよみが、1月生まれの名付けでも支持を集めているようです。

◇光を感じるよみが上昇

1月は、光をイメージさせるよみの上昇も見られました。「あかり」は2025年12月の29位から1月は7位へ、「ひかり」と「とうか」は12月の100位から1月は37位へと大きく順位を伸ばしています。暗さの中にやさしく差し込む光を思わせるこれらのよみは、新しい一年の始まりに希望を託す名前として選ばれたと考えられます。明るさやあたたかさを感じさせる響きが、冬生まれの名付けと相性のよさを見せています。

女の子の漢字：新年に願いを込めた「叶ネーム」が増加

2026年1月生まれの女の子の名前で使われた漢字ランキングTOP5は、1位「乃」、2位「愛」、3位「莉」、同率4位「結」・「花」という結果でした。いずれも、やさしさやつながり、成長をイメージさせる定番漢字で、新年の名付けにも多く用いられています。

◇「柚」を用いた「柚ネーム」も引き続き人気

1月も「柚」を含む名前の人気が継続。「柚」は漢字ランキングでは2025年12月の17位から、1月は10位へとランクアップしました。名付けでは、2位「柚葉」をはじめ、10位「柚乃（ゆの）」、24位「柚希（ゆずき）」、38位「柚羽（ゆずは）」、同率53位「柚月（ゆづき）」・「柚（ゆず）」などがランクインしています。冬至の柚子湯に代表されるように、「柚」は冬を象徴する果実のひとつ。さわやかな香りや清らかな印象、健やかな成長を願うイメージから、年明けの名付けでも引き続き選ばれているようです。

◇願いを込めた「叶」が新年のトレンドに

1月は「叶」を用いた名前の上昇も目立ちました。「叶」は漢字ランキングで2025年12月の54位から、2026年1月は25位へと大きくランクアップしています。

「叶」は願いがかなうことを意味する、前向きな印象の漢字です。新しい一年の始まりとなる1月は、「幸せな人生を歩んでほしい」「夢をかなえてほしい」といった願いを込めやすい時期です。初詣や書き初めなど、願いや目標を立てる機会が多いこともあり、こうした季節の空気感と「叶」の持つ意味が重なったと考えられます。



1月の名前ランキングでは、38位「叶愛（のあ）」、66位「叶望（かのん）」、同率98位「夢叶（ゆめか）」・「楓叶（ふうか）」・「絃叶（いとか）」・「叶羽（かのは）」・「羽叶（わかな）」など、「叶」を用いた名前が複数ランクイン。新年らしい願いを託せる漢字として、1月生まれの名付けで存在感を高めています。

＜1月生まれの男の子＞人気の名前ランキング

2026年1月生まれ 男の子に人気の名前ランキング｜ベビーカレンダー月間名前ランキング調べ男の子の名前：1月も「ヒイラギネーム」がトレンド！

2026年1月に生まれた男の子の名前ランキングでは、1位「碧（あお）」、同率2位「蓮（れん）」・「柊（しゅう）」、4位「朝陽（あさひ）」、5位「結翔（ゆいと）」という結果になりました。なかでも「柊」は、2025年12月の31位から1月は2位へと大きくランクアップ。また、「朝陽」も12月の41位から1月は4位へと大きく伸ばしており、季節感や明るいイメージを持つ名前の人気がうかがえます。



◇冬生まれの男の子、「ヒイラギネーム」が大人気！

冬生まれの男の子の名付けで定番となっている「柊」を用いた名前、いわゆる「ヒイラギネーム」も1月は大きな存在感を見せました。2025年12月から29位上昇し、1月は2位にランクインした「柊（しゅう）」をはじめ、同率23位「柊斗（しゅうと）」・「柊真（しゅうま）」、39位「柊羽（しゅう）」などがTOP50にランクインしています。

「柊」は冬を象徴する植物で、寒さの中でも青々とした葉を保つことから、たくましさや魔除けの意味を持つ漢字。こうした季節性と縁起の良さから、1月生まれの名付けで人気を集めているようです。



◇「悠ネーム」が急増

1月は、「悠」を含む名前のランクアップが目立ちました。「悠真（はるま）」は2025年12月の59位から1月は16位へ、「悠人（はると）」は12月のTOP100圏外から1月は19位へと大きく順位を伸ばしています。「悠（はる）」も59位から39位へと上昇しました。そのほかにも、「悠翔（ゆうと）」・「悠斗（ゆうと）」・「悠希（はるき）」・「悠里（ゆうり）」・「悠生（はるき）」・「悠晴（ゆうせい）」などがTOP100にランクイン。「悠」を用いた名前「悠ネーム」が幅広く選ばれていることが分かります。

「悠」は、おおらかさやゆったりとした成長を連想させる漢字。穏やかで伸びやかな人生を願う思いが込められ、近年注目を集めているトレンドの一つです。

男の子のよみ：新年の光を感じさせる「あさひ」が急上昇

2026年1月生まれの男の子のよみランキングTOP5は、1位「りく」、2位「ゆいと」、同率3位「はると」・「あさひ」、5位「みなと」となりました。なかでも「あさひ」は、2025年12月の22位から1月は3位へと大きくランクアップ。人気の名前ランキングでも「朝陽（あさひ）」は4位にランクインしており、新しい一日の始まりや希望の光を連想させる名前として、新年生まれの赤ちゃんの名付けで人気を集めています。



◇「はるネーム」も上位に

1月は、「はる」を含むよみの人気も目立ちました。3位「はると」、7位「はる」、10位「はるき」、41位「はるま」、49位「はるひ」、87位「ちはる」と、複数の「はるネーム」がTOP100にランクインしています。

特に「はると」は、2018年から2025年まで8年連続で年間よみランキング1位を獲得している不動の人気ネーム。月間ランキングでも安定して上位に入り続けています。明るさや春の訪れを連想させる響きが特徴。新しい一年の始まりに重なる前向きなイメージから、1月生まれの名付けでも引き続き選ばれているようです。

男の子の漢字：「干支ネーム」が人気急上昇！

2026年1月生まれの男の子の名前で使われた漢字ランキングTOP5は、1位「翔」、2位「陽」、3位「斗」、4位「柊」、5位「大」でした。「柊」は12月の7位から1月は4位へとランクアップ。名前ランキングでも「柊」を用いた名前が多数ランクインしており、冬らしい季節感を反映した名付けの広がりがうかがえます。



◇干支ネームが増加！今年は「馬」の漢字に注目

日本では古くから、干支にちなんだ漢字を名前に取り入れる文化があり、とくに男の子の名前でその傾向が見られます。寅年や辰年など、力強さや飛躍といったポジティブなイメージを持つ干支の年には、それにちなんだ漢字を用いた名前が増える傾向も見られます。生まれ年にちなんだ漢字を取り入れることで、その年ならではの意味や願いを込めやすいことも、干支ネームが選ばれる理由のひとつです。

2026年の干支は「午（うま）」。これにちなみ、「馬」を含む名前も注目を集めました。「馬」という漢字は、力強さや行動力、成功や勝負強さといった前向きな意味を持ち、縁起の良い象徴として広く親しまれています。「馬」は12月の漢字ランキングTOP100圏外でしたが、1月は69位へとランクアップ。実際の名付けでは、「柊馬（とうま）」・「橙馬（とうま）」・「冬馬（とうま）」・「颯馬（そうま）」などが見られました。



◇「冬」を用いたシーズナルネームが増加

名前に季節を直接取り入れた「シーズナルネーム」は、古くから親しまれてきた命名スタイルのひとつです。「冬」は12月の87位から1月は41位へと大きくランクアップ。「千冬（ちふゆ）」・「冬和（とわ）」・「冬馬（とうま）」・「桜冬（おと）」など、季節を直接取り入れた名前が見られました。1月生まれならではの冬の季節感を大切にした名付けが、引き続き支持を集めているようです。

▼【結果】1月生まれの赤ちゃんの名前ランキングTOP10

＜男の子＞

1位 碧 （主なよみ：あお）

2位 蓮 （主なよみ：れん） ※同率

2位 柊 （主なよみ：しゅう）※同率

4位 朝陽 （主なよみ：あさひ）

5位 結翔 （主なよみ：ゆいと）

6位 湊斗 （主なよみ：みなと）

7位 朔 （主なよみ：さく）

8位 律 （主なよみ：りつ） ※同率

8位 陽向 （主なよみ：ひなた）※同率

8位 蒼空 （主なよみ：そら） ※同率

＜女の子＞

1位 茉白 （主なよみ：ましろ）

2位 柚葉 （主なよみ：ゆずは）

3位 凛 （主なよみ：りん） ※同率

3位 陽葵 （主なよみ：ひまり）※同率

5位 咲茉 （主なよみ：えま）

6位 結月 （主なよみ：ゆづき）※同率

6位 結愛 （主なよみ：ゆあ） ※同率

6位 杏 （主なよみ：あん） ※同率

9位 紬 （主なよみ：つむぎ）

10位 柚乃 （主なよみ：ゆの） ※同率

10位 明莉 （主なよみ：あかり）※同率

10位 紗菜 （主なよみ：さな） ※同率

10位 琴葉 （主なよみ：ことは）※同率

10位 希帆 （主なよみ：きほ） ※同率

※（）内は主なよみを記載

＜調査概要＞

調査対象株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方

調査期間：2026年1月1日(木)～2026年1月25日(日)

回答件数：6,202件（男の子：3,092件／女の子：3,110件）

※本調査内容を転載される場合は、出典が「株式会社ベビーカレンダー」であることを明記くださいますよう、お願いいたします。

■【2025年】年間名前ランキング発表！「赤ちゃんの名前ランキング」サイトをチェック

2025年赤ちゃんの名前・よみ・漢字ランキングをそれぞれ1位～100位まで発表しています！ほかにも、2010年以降の年間名前ランキングや、名付けトレンドなど、今知りたい名前に関する情報をまとめています。ぜひご覧ください。

赤ちゃんの名前ランキングはこちら :https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/1001842025年赤ちゃんの名前、よみ、漢字ランキング

■名前の順位を調べられる「名前ランキング検索」で順位をチェック！

「赤ちゃんの名付け・名前ランキング」サイトには、過去のランキング結果から名前が何位なのかを検索できる「名前ランキング検索」コーナーもあります。これから赤ちゃんの名前を考えるママ・パパも名付けの参考にぜひご活用ください。

「名前ランキング検索」はこちら :https://baby-calendar.jp/nazuke/赤ちゃんの名付け・名前ランキング＜「ベビーカレンダー」サイトに関して＞

『ベビーカレンダー』は、月間PV数3.4億PV、会員登録数が年間約36万人、総勢約100名の医師・専門家が監修する妊娠・出産・育児の情報を網羅した日本最大（※）の育児支援サイトです。妊娠してから赤ちゃんが2歳になるまでの間、赤ちゃんの成長に合わせ、元雑誌編集経験者を中心とした20名以上の編集者が質の高い記事を毎日提供します。

※2024年11月時点において各メディア（当社選定競合サイト4社）が発表している月間PV数（当社調べ）において

ニュースリリースはこちら https://corp.baby-calendar.jp/information_tax/release

＜運営会社「ベビーカレンダー」に関して＞

社名：株式会社ベビーカレンダー（https://corp.baby-calendar.jp）

※2021年3月25日 東証マザーズ（現グロース市場）上場

本社所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビルディング10F

代表者：代表取締役 安田啓司 設立年月日：1991年4月 主要事業：メディア事業、医療法人向け事業

多くの医療専門家監修による、日本最大のPV数を誇る育児支援サイト「ベビーカレンダー」を運営。ベビーカレンダー以外にも、女性のライフスタイルにあわせた情報提供サイトを展開し、事業を拡大中。

＜運営メディア一覧＞

■ベビーカレンダー：医師・専門家監修の妊娠・出産・育児の情報メディア

URL：https://baby-calendar.jp/

■ウーマンカレンダー：オトナ女子によるオトナ女子のためのアンチエイジングメディア

URL：https://woman-calendar.jp/

■ムーンカレンダー：生理・恋愛・美容 女性たちのリアルがわかるメディア

URL：https://moon-calendar.jp/

■シニアカレンダー：シニア情報メディア

URL：https://kaigo-calendar.jp/

■シッテク：恋愛・結婚＆マッチングアプリ紹介メディア

URL：https://moon-calendar.jp/sitteku/

■赤ちゃんの名付け・名前ランキング：赤ちゃんの名前、よみのランキング検索メディア

URL：https://baby-calendar.jp/nazuke/

■ヨムーノ：忙しくても「くらしをもっと楽しく賢く！」くらし情報メディア

URL：https://yomuno.jp/

＜公式SNSからも最新情報更新中！＞

Instagram https://www.instagram.com/babycalendar/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCFblSCmHFCkHiFXsrcksuhA

Facebook https://www.facebook.com/babycalendar/

Ｘ https://twitter.com/baby_calendar

TikTok https://www.tiktok.com/@babycalendar_official

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ベビーカレンダー 担当：大脇

TEL:03-6631-3600 FAX:03-6631-3601 MAIL:info@baby-calendar.jp

※本調査内容をご利用いただく際は、出典の記載をお願い申し上げます。また、画像データ等の改変はご遠慮ください。