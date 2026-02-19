デンソーとキッザニア福岡が初のイベント開催～技術開発者になって、社会の課題をスッキリ解決～

KCJ GROUP 株式会社

株式会社デンソー（本社：愛知県刈谷市、代表取締役社長：林 新之助、以下 デンソー）と、こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUP 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：圓谷 道成、以下 KCJ GROUP）は、2026年3月24日（火）から3月30日（月）まで、キッザニア福岡（福岡市博多区）にて、期間限定イベント「技術の力でワクワク未来！」（以下、本イベント）を開催し、期間中「ソリューション研究所」パビリオンをオープンします。

こども達は「ソリューション研究所」の「技術開発者」として、AIやデンソーの強みを生かした技術（ツール）を活用し、世の中が抱える“社会課題”を解決する可能性について学びます。世界にはさまざまな課題があり、それらを解決するために多様な技術が使われていることを知った後、具体的な課題をヒアリングします。その課題を解決するために有効だと思う技術が書かれたカードを2枚組み合わせて、どのように活用すれば解決できるかをレポートにまとめて発表します。

さらに期間中は、デンソーが開発した二次元コード（QRコード*）をテーマにしたクイズに全問正解するとプレゼントがもらえるクイズラリーや、「観光バス」パビリオンでの本イベントに関連したアクティビティ体験など、キッザニアの街全体で本イベントを盛り上げます。

デンソーとKCJ GROUPは、本イベントを通じて、未来を担うこども達が技術開発によって社会に貢献できる喜びを知るとともに、より良い未来のために自ら行動し、一人ひとりが柔軟な発想と豊かな想像力で、さまざまな視点から物事をとらえ、「できない」を「できる」に変えるきっかけとなることを願っています。

■「技術の力でワクワク未来！」イベント概要■

実施期間：2026年3月24日（火）～3月30日（月）

実施内容：

◇期間限定「ソリューション研究所」パビリオン

職業名：技術開発者

定員：6名／1回

所要時間：約30分

お給料：10キッゾ

成果物：課題解決レポート

体験内容：課題を解決するために有効だと思う技術が書かれたカードを2枚組み合わせて、

どのように活用すれば解決できるかをレポートにまとめて発表します

◇クイズラリー

体験内容：二次元コード（QRコード*）をテーマにしたクイズに全問正解するとプレゼントがもらえます

◇常設パビリオンでの期間限定アクティビティ

体験内容：「観光バス」パビリオンで、本イベントを盛り上げるアクティビティを体験できます

■株式会社デンソーについて

デンソーは、先進的な自動車技術、システム、製品を提供するグローバルな自動車部品メーカーです。「地球に、社会に、すべての人に、笑顔広がる未来を届けたい」をスローガンに、クルマの未来を切り開き、「環境」「安心」に貢献する価値を生み出す 6つのコア事業、パワトレインシステム、サーマルシステム、モビリティエレクトロニクス、システムコントロールコンポーネント、セミコンダクタ、拡大貢献領域(FA、フードバリューチェーン、他)を柱に、事業活動に取り組んでいます。詳細は Web サイトをご覧ください。

https://www.denso.com/jp/ja/

■KCJ GROUP／キッザニア ジャパン について

KCJ GROUP は、3 歳から 15 歳までのこども達の職業・社会体験施設「キッザニア東京（2006 年 10 月開業）」「キッザニア甲子園（2009 年 3 月開業）」「キッザニア福岡（2022 年 7 月開業）」の企画・運営をしています。「キッザニア」は、実社会の約 2/3 サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験できます。キッザニアのコンセプトは、「エデュケーション（学び）」と「エンターテインメント（楽しさ）」を合わせた『エデュテインメント』。こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことができる「こどもが主役の街」です。

https://www.kidzania.jp/

*QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。