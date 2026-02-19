東海電子株式会社

アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2026年3月17日(火)に、ヘルスケアウェビナーシリーズの第3弾として「体温測定の“思い込み”が、健康管理リスクになる-管理者が知っておくべき体温計の基礎知識-」をテーマにしたオンラインセミナーを無料開催いたします。

東海電子ヘルスケアウェビナー第3弾！体温測定の“思い込み”が、健康管理リスクになる-管理者が知っておくべき体温計の基礎知識-3月17日（火）お申し込みはこちらから :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_da0_OwFZSNK0jZho5TOLyA#/registration

開催日時：2025年3月17日（火）14:00～14:40

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

体温測定は多くの現場でルーティン化していますが、

その測定結果を「どこまで信頼できるか」を説明できるでしょうか。

本ウェビナーでは、

・体温計の誤差が生じる仕組み

・測定環境・使い方による影響

・管理者として押さえておくべき運用ポイント

を解説し、健康管理の“判断材料”として体温測定をどう活かすべきかをお伝えします。

現場任せにしない健康管理体制を考えたい方におすすめです。

【コンテンツ内容】

・コロナの時に買った体温計、使っていますか？

・手軽に確認できる体温で従業員の体調管理を

・お使いの体温計、ちゃんと「体温計」ですか？

スピーカー：海電子株式会社 営業企画部 営業推進グループ 黒崎 恵介

みなさまのご参加をお待ちしております。

■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp

