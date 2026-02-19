【40祭】85-86年生まれの「W成人式」に、同世代の歌姫「Crystal Kay」と「クマムシ」の出演が決定！

ohpner株式会社

2026年3月28日(土)にセルリアンタワー東急ホテルで開催する、40歳の同級生(1985.4.2-1986.4.1生まれの方)が集うイベント「40祭（ヨンジュッサイ）」のスペシャルゲストを発表いたします。

人生の「新たな冒険のスタート」を祝うこの特別な一夜に、同じ時代を駆け抜けてきた「Crystal Kay」と「クマムシ」の出演が決定いたしました。

本イベントのコンセプトは「人生を遊び尽くし、私たちの『次』を共に創ろう！」。 この想いに賛同し、ステージを彩るのは、まさに参加者と同じ「1985-1986年生まれ」世代のアーティストたちです。

出演アーティスト プロフィール

Crystal Kay（クリスタル ケイ）

1986年2月26日生まれ、横浜市出身。 1999年「Eternal Memories」でデビュー。「Boyfriend -part II-」「恋におちたら」など数々のヒット曲を放つ。

昨年6月にデビュー25周年を記念したBEST盤「ALL TIME BEST 25th Anniversary」をリリース。8 月には、自身初となる 全米ツアー（7 都市・7 公演）を成功させた。2026年2月には韓国の公共TV局 KBSにてドキュメンタリー番組に出演するなど、自らのルーツである日米韓は勿論のこと、世界で活躍の幅を広げている。

クマムシ

佐藤大樹と長谷川俊輔（1985年12月21日生まれ）によるお笑いコンビ。 ワタナベエンターテインメント所属。2015年にリリースしたCD「あったかいんだからぁ♪」がレコード大賞特別賞を受賞するなど、社会現象を巻き起こす。歌ネタの実力派として、現在もテレビ・ラジオ・イベントなどで幅広く活躍中。

イベント概要

■名称：W成人式「40祭」

■主催：W成人式実行委員長 土井 健

■協力：W成人式実行委員会

■開催日時：2026年3月28日(土) 開場17:00 / 開演18:00 終了21:00

■開催場所：セルリアンタワー東急ホテル ボールルーム

（東京都渋谷区桜丘町２６－１ セルリアンタワー東急ホテル 地下2階）

■来場者数：300～500人

■参加条件：【1985.4.2-1986.4.1】生まれの同級生であれば、誰でも参加可能。

※お子様の同伴はご遠慮させていただいております。予めご了承くださいませ。

■入場料：最終割引チケット→男性19,000円 女性13,000円

一般チケット→男性20,000円 女性14,000円

■チケット購入：https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/028qh8a56yr41.html

※なお、本イベント開催に伴う収益は、社会貢献活動として日本国内及び、世界の子供達に全額寄付いたします。

■ドレスコード：フォーマル推薦

〈男性〉スーツ / タキシード / 袴着物 / ジャケット など

〈女性〉ワンピース / ドレス / お着物 など

※基本的に自由となりますがオシャレをしてご来場ください。なお、ビーチサンダルなどはNGです。

お問い合わせ先

W成人式実行委員長 土井 健

〒150-6019

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

MAIL：w_seijin@ohpner.com

公式LINE：https://lin.ee/pZjSgfgX

※最新のご案内や出演者発表などは、W成人式「40祭」公式LINEにて順次お知らせいたします。ご参加をご検討の方は、ぜひ公式LINEへご登録ください。