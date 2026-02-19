トライアスロンジャパン　新ロゴマーク発表

Triathlon Japan REBRANDING PROJECT

つながり、未来へ進むシンボル ― 新ロゴ発表 ―

公益社団法人トライアスロンジャパン

公益社団法人トライアスロンジャパン（Triathlon Japan、以下「トライアスロンジャパン」）は、2024年に設立30年の節目を迎え、組織名称を「公益社団法人日本トライアスロン連合（JTU）」から「公益社団法人トライアスロンジャパン（Triathlon Japan）」へ変更しました。これに伴い、新たなロゴを制定しました。

トライアスロンジャパンは1994年の設立以来、競技力向上と競技普及の両立を軸に、トライアスロン・パラトライアスロン及び関連競技の発展に取り組んできました。近年では、競技スポーツとしての役割に加え、生涯スポーツ、教育、地域活性、健康づくりなど、社会との関わりが広がり、トライアスロンが果たす役割も多様化しています。こうした変化を背景に、私たちが大切にしてきた価値や目指す姿を改めて整理し、今の時代にふさわしいブランドのあり方を見直しました。

新ロゴは、トライアスロンが持つ「挑戦」「多様性」「つながり」という本質的な価値を、競技関係者に限らず、これから競技に触れる人々にも直感的に伝えることを目的としています。競技者や指導者、支える家族や仲間、地域や企業など、トライアスロンを取り巻く多様な関係性を表現するとともに、「誰もが関われるトライアスロン」という考え方を視覚的に示しています。

トライアスロンジャパンは、新たなロゴのもと、競技の普及・強化はもとより、安全で持続可能な競技環境づくり、そして社会にひらかれたスポーツとしての価値向上に引き続き取り組んでまいります。

◆新ロゴに込めた想い（全体コンセプト）

ロゴ制作：株式会社フォトクリエイト(https://www.photocreate.co.jp/)

〈 つながり、未来へ進むシンボル ― BE-CONNECT 〉

シンボルは「スイム・バイク・ラン」いずれのピクトグラムにも見えるフォルムで構成され、「海・大地・太陽」という風景としても読み取ることができます。円を基調とした曲線の連なりは、途切れることのない競技のつながりと、自然・人・地域が結びつき、次の世代へと受け継がれていく循環を表しています。

カラーには、積み重ねていく競技精神を象徴するトライアスロンブルー、到達と栄誉を示すトライアスロンゴールド、日本人の誇りを表すトライアスロンレッドを採用。

1994年設立時から受け継がれてきた紺と赤の系譜を礎に、競技の価値と想いを未来へとつなぎます。

◆カラーコンセプト

日本人の誇りを象徴するトライアスロンレッド

日本国旗、日の丸を想起させる「紅色」。

日の丸は日本の暮らしや文化、精神性の中心として、始まりや進むべき方向を示してきました。

日本を代表する競技団体として、競技の価値と未来を照らすこの色は、日本人の誇りを象徴しています。

繋がりの先にある到達点と栄誉を象徴するトライアスロンゴールド

古くから日本人の暮らしや土地と結びついてきた「茅色（かやいろ）」。

人が立つ大地や日々の営み、地域とのつながりの中で育まれてきた歩みが、やがて実りとして結実します。この色は、競技の先にある到達点と、その先に残る確かな栄誉を象徴しています。

日本の自然と積み重ねが育む競技精神を象徴するトライアスロンブルー

浮世絵において山や海、空といった日本の自然表現と深く結びついてきた「紺青色」。

「ジャパンブルー」として国際的にも親しまれてきた、日本を象徴する色のひとつです。

一色の青を重ね、濃淡によって深まるその色は、一度きりでは辿り着けない強さと、その過程で培われる内なる力を表しています。

詳細を見る :https://www.jtu.or.jp/news/2026/02/19/80242/