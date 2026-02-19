【ルイ・ヴィトン】モノグラム・キャンバスのトウキャップがポイントの「ダーリン バレリーナ」が登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、しなやかなレザーにメゾンを象徴するモノグラム・キャンバスのトウキャップを組み合わせた、新作ウィメンズシューズ「ダーリン バレリーナ」を発売しました。

愛らしいノット風リボンをアッパーにあしらい、クラシックなラウンドトウのバレエシューズをアップデートした、万能さと快適な履き心地を兼ね備えるフェミニンな1足です。

製品名：ダーリン バレリーナ

価格：169,400円

素材：ラムレザー

製品名：ダーリン バレリーナ

価格：169,400円

素材：スエードベビーゴートレザー

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

