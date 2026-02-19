【パステル×ポムポムプリン2026】大人気コラボがパワーアップ！サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」の30周年をお祝いするプリンや新作スイーツをはじめもちもちぬいぐるみなどコラボ限定商品を新発売！

株式会社オールハーツ・カンパニー

全国にベーカリー＆パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）は、「パステル」にて株式会社サンリオのキャラクターで今年30周年を迎えた「ポムポムプリン」とのコラボレーション商品を期間限定で発売いたします。

*一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗がございます。*なくなり次第終了いたします。

ポムポムプリンのもちもちクッション

「パステル」は1984年に創業、看板商品の「なめらかプリン」は、“なめらかプリンブーム”の火付け役となり、現在も多くのお客様に親しまれています。そしてこのたび、2026年3月1日（日）より7年連続開催の大人気を誇る「ポムポムプリン」とのコラボレーションが実現！

コラボのテーマは、『Harapeko♪Big Dream』。“もっともっとおっきくなること”を夢見る「ポムポムプリン」が、「パステル」のプリンをい～っぱい食べる、夢の中のシーンをお楽しみいただけます。みんなで「パステル」のプリンをたくさん食べたら「ポムポムプリン」に変化が起きるかも・・・？

4月16日の「ポムポムプリン」のお誕生日に向けて、パワーアップしたコラボレーションがはじまります。

■「パステル」×「ポムポムプリン」コラボがパワーアップ！プリン風味を楽しめるシュークリームやプリンケーキが新登場！

もちもちな手触りのマスコットやクッションなど、キュートなコラボ限定グッズも見逃せない！

「ポムポムプリン」のおしりやおかおをモチーフにした大人気のプリンをはじめ、今年初登場となる『ポムポムプリンのシュークリーム』やプリンケーキ、ブラウニーなど、「パステル」のプリンをイメージしたプリン風味の新作スイーツを多数展開いたします。また、手のひらサイズの『ポムポムプリンのもちもちぬいぐるみ』をゲットできる限定のセット商品もご用意。さらに、公式オンラインストア限定で『ポムポムプリンのもちもちクッション』や、初登場となる「ポムポムプリン」の焼き印が付いたクリームパンも新登場！お近くに店舗がない方にも、コラボ商品を存分にお楽しみいただけます。

ぜひこの機会に、「ポムポムプリン」の30周年をお祝いする「パステル」ならではの愛らしいコラボレーションにご注目ください。

オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。

●「ポムポムプリン」コラボスイーツ商品 概要

販売期間：2026年3月1日（日）～4月30日（木）

販売店舗：全国の「パステル」店舗限定

*一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗がございます。*なくなり次第終了いたします。

*公式オンラインストアではお取り扱いがございません。

*『ポムポムプリンのしあわせたっぷりんア・ラ・モード』と『ポムポムプリンのおえかきプリン～スプーン～』は、2026年3月31日（火）までの販売となります。

ポムポムプリンの”ぷりんぷりん”おしりプリン

価 格：880円（税込）

こだわり：大人気のプリンが今年も登場！「ポムポムプリン」の“おしり”をプリンで見立てました。な

めらかなプリンと、ぷりんぷりん♪と揺れる練乳プリンを２層に重ねた、優しい甘さがとろ

けあう至福の味わいです。まるで「ポムポムプリン」がプリンの中にもぐっているようなキ

ュートなビジュアルと、「パステル」ならではのこだわりのプリンをお楽しみください。

ポムポムプリンの「ぼくプリン」プリン

価 格：880円（税込）

こだわり：昨年発売２か月で３万個※1の販売数を突破した「ポムポムプリン」のおかおをモチーフに

したプリン。なめらかなプリンと、ぷりんぷりん♪と揺れる練乳プリンを２層に重ね、チョ

コの帽子をかぶせて仕上げました。スリーブのデザインは、すやすやと夢を見ている「ポム

ポムプリン」の姿が登場。おしりプリンとセットでお楽しみいただくのもおすすめです。皆

さまのお迎えをお待ちしています。

ポムポムプリンのぬいぐるみパック

価 格：1セット：2,480円（税込）

サ イ ズ ：縦 約75×横 60×奥行き55mm

こだわり：コラボ限定のぬいぐるみがゲットできるセットです。『ポムポムプリンの”ぷりんぷりん”お

しりプリン』1個、『ポムポムプリンの「ぼくプリン」プリン』1個、『ポムポムプリンのも

ちもちぬいぐるみ』１個を一緒にお楽しみいただけます。「パステル」のプリンをもってい

る「ポムポムプリン」が愛らしい、もちもちな手触りのマスコットです。カップにいれると

あの大人気プリンに変身！？

ポムポムプリンのシュークリーム

価 格：300円（税込）

こだわり：看板商品「なめらかプリン」をイメージした人気のシュークリームが「ポムポムプリン」と

のコラボ仕様になって新登場。柔らかなシュー生地に、カラメル入りのホイップクリームと

バニラが香るカスタードクリームのダブルクリームを絞って仕上げました。専用BOXではス

プーンを持った「ポムポムプリン」がお目見え。小腹が空いたときのおやつにもぴったりな

一品です。

ポムポムプリンのしあわせたっぷりんア・ラ・モード

*2026年3月31日（火）までの販売となります。

価 格：880円（税込）

こだわり：「ポムポムプリン」コラボ限定デザインのア・ラ・モードです。スポンジとホイップクリー

ムの上に『なめらかプリン』とさくらんぼ、⻩桃、ブルーベリーをトッピングしました。プ

リンとケーキどちらの味わいも楽しめる満足感のあるスイーツ。スリーブは、チームプリン

の通称“ちむぷり”のみんなも登場しています。2026年限定デザインとなりますので、お見

逃しなく。

ポムポムプリンのおえかきプリン～スプーン～

*2026年3月31日（火）までの販売となります。

価 格：500円（税込）

こだわり：なめらかなプリンにホイップクリームを重ねて、表面にココアパウダーで「ポムポムプリ

ン」をデザインしました。中にサンドしたふわふわのカラメル風味のスポンジもアクセン

ト！「パステル」のスプーンを持った愛らしい「ポムポムプリン」を楽しんだら、プリンの

とろけるようななめらかさとコクをご賞味ください。お誕生日が近づくとデザインが変化す

るかも・・・？続報をお楽しみに。

※1：2025年3月～4月末 累計販売個数（社内調べ）

●「ポムポムプリン」コラボ焼き菓子商品 概要

販売期間：2026年3月1日（日）～4月30日（木）

*一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗がございます。*なくなり次第終了いたします。

*コンビニエンスストア・スーパーマーケット・ドラッグストアなどでは2026年3月3日（火）より順次販売開始いたします。

ポムポムプリンのさくさくラスク～プリン風味～

販売場所：全国の「パステル」店舗、全国のセブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、

公式オンラインストア「オールハーツモール」、スーパーマーケット・ドラッグストアなど

価 格：参考小売価格：1個172円（税込）/ 12枚入 1,944円（税込）

こだわり：「ポムポムプリン」の大好きなプリンをイメージした、プリン風味のシュガーラスク。パッ

ケージは“朝”のワンシーンをイメージ。ちょっぴり遅刻しそうになりながら、ラスクを食べ

て元気に走る「ポムポムプリン」をデザインしました。サクッとした食感とプリン風味の甘

みをお楽しみいただけます。中には、全8種（うちシークレット1種）のオリジナルシールが

ランダムで1枚付いています。どのデザインがゲットできるかお楽しみに！

ポムポムプリンのしっとりプリンケーキ

販売店舗：全国の「パステル」店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」、

スーパーマーケット・ドラッグストアなど

価 格：参考小売価格：1個300円（税込）/ 8個入 2,400円（税込）

こだわり：「ポムポムプリン」の大好きなプリンをイメージした、プリン風味のしっとり食感のケーキ

です。パッケージは“お昼”のワンシーンをイメージ。プリンケーキを夢中になって食べてい

る、キュートな「ポムポムプリン」をデザインしました。ほろ苦さを感じるカラメル風味の

チップを合わせて、まるでプリンを食べているかのような味わいをお楽しみいただけます。

手土産やプチギフトにもおすすめです。

ポムポムプリンのふわふわプリンブラウニー

販売店舗：全国の「パステル」店舗、全国のセブン-イレブン、ローソン、

公式オンラインストア「オールハーツモール」、スーパーマーケット・ドラッグストアなど

価 格：参考小売価格：1個240円（税込）/ 8個入 1,920円（税込）

こだわり：「ポムポムプリン」の大好きなプリンをイメージした、プリン風味のブラウニ―です。パッ

ケージは“夜”のワンシーンをイメージ。ふわふわなブラウニーの上で、心地よさそうに眠る

「ポムポムプリン」をデザインしました。ほろ苦さを感じるカラメルを合わせ、まるでプリ

ンを食べているかのような味わいをお楽しみいただけます。ほっと一息つきたいときの、自

分へのご褒美スイーツにぴったりです。

ポムポムプリンの焼き菓子3種アソート

販売店舗：全国の「パステル」店舗

価 格：800円（税込）

こだわり：『ポムポムプリンのさくさくラスク～プリン風味～』1個、『ポムポムプリンのしっとりプ

リンケーキ』1個、『ポムポムプリンのふわふわプリンブラウニー』1個の、3種の焼き菓子

を詰め合わせたアソートです。パッケージの側面には、切り取って楽しめる「ポムポムプリ

ン」がひそんでいます。ぜひ見つけてゲットしてくださいね。

●オリジナルシール

『ポムポムプリンのさくさくラスク～プリン風味～』に入っているオリジナルシールは、全8種（うちシークレット1種）の中から1枚ランダムで付いています。“もっともっとおっきくなること”を夢見る「ポムポムプリン」が、元気に走って・たくさん食べて・すやすや眠っている姿のデザインや、コラボのメインビジュアルも登場！スマートフォンのケースにいれたり、お好きなところに貼ってお使いいただけます。

ポムポムプリンのまるっとおたのしみパック

販売店舗：全国の「パステル」店舗

価 格：1セット：5,200円（税込）

セット内容：『ポムポムプリンの”ぷりんぷりん”おしりプリン』1個、

『ポムポムプリンの「ぼくプリン」プリン』1個、

『ポムポムプリンのシュークリーム』1個、

『ポムポムプリンのしあわせたっぷりんア・ラ・モード』1個、

『ポムポムプリンのおえかきプリン～スプーン～』1個、

『ポムポムプリンの焼き菓子3種アソート』1個、

『ポムポムプリンのもちもちぬいぐるみ』1個、

『おでかけエコバッグ（ランダム）』1枚

こだわり：「ポムポムプリン」とのコラボ商品をまるごとお楽しみいただける限定パックです。付属の

エコバッグは、全5種のうち1枚がランダムで付いています。どのデザインも「パステル」と

「ポムポムプリン」のコラボ限定！普段使いにも便利なエコバッグです。

●「ポムポムプリン」コラボ公式オンラインストア限定商品 概要

販売期間：2026年3月1日（日）～4月30日（木）

販売店舗：公式オンラインストア「オールハーツモール」限定

*なくなり次第終了いたします。*単品販売はなし、セット販売のみとなります。

*販売についての詳細は公式オンラインストアをご確認ください。

ポムポムプリンのもちもちクッション

サ イ ズ ：縦 約300×横 315×奥行き80mm

こだわり：大人気のコラボプリンがクッションになって新登場！公式オンラインストア限定のセットに

てお届けいたします。もちもちな手触りと裏表で異なるデザインをお楽しみいただけます。

プリンの側には「ポムポムプリン」の姿も！「ポムポムプリン」好きの方は見逃せない限定

グッズです。

ポムポムプリンのまんまるクリームパン～プリン風味～

ポムポムプリンのまんまるクリームパン～チョコ風味～

こだわり：「ポムポムプリン」の焼き印と、おしりをイメージしたビジュアルが愛らしいコラボパンが

2種類登場！公式オンラインストア限定のセットにてお届けいたします。ふんわり柔らかな

生地に、プリン風味のクリームやチョコクリームをぎゅっと包んで焼き上げました。口いっ

ぱいに広がるまろやかなクリームをご賞味いただけます。

公式オンラインストア「オールハーツモール」：https://allhearts-mall.jp/collections/pastel_pompom2026

●2026年コラボテーマについて

今年のコラボテーマは、『Harapeko♪Big Dream』。

“もっともっとおっきくなること”を夢見る「ポムポムプリン」が、「パステル」のプリンをい～っぱい食べる、夢の中のシーンをお楽しみいただけます。みんなで「パステル」のプリンをたくさん食べたら「ポムポムプリン」に変化が起きるかも・・・？

4月16日の「ポムポムプリン」のお誕生日に向けて、パワーアップしたコラボレーションがはじまります。

コラボ商品をお買い上げいただいたお客様には、お１人様につき１枚オリジナルショッパーに入れてお渡しいたします。なくなり次第終了となりますので、お見逃しなく！

●ポムポムプリンについて

こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。くつ集めが趣味。飼い主のお父さんの革ぐつ、お母さんのサンダルなど、片っぽずつ、こっそり隠している。ミルクと、ふにゃふにゃしたものと、ママが作ったプリンが好き。特技は、お昼寝とプリン体操、誰とでもなかよくなれちゃうこと。将来の夢は、もっともっとおっきくなること。飼い主のお姉さんの家の玄関にあるプリン用バスケットがお家。

誕生日：4月16日のお天気いい日

＜サンリオ公式HP＞https://www.sanrio.co.jp/character/pompompurin/

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663997

●「パステル」について

会社名：株式会社オールハーツ・カンパニー

代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊

東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階

名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階

関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2

設立日：2012年9月3日

資本金：1億円

事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発

コーポレートサイト：https://allheartscompany.com

＜運営ブランド＞

・Heart Bread ANTIQUE：https://www.heart-bread.com

・ねこねこ：https://neko2.co

・PASTEL：https://pastel-pudding.com

・PINEDE：https://pinede.co.jp

・GRANDIR：https://grandir-kyoto.jp

・baguette rabbit：https://baguette-rabbit.com

・Boulangerie BENKEI：https://b-benkei.com

・OGGI：https://www.cucina-oggi.com

・GUILTYʼS：https://www.heart-bread.com/guiltyscookie