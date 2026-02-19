【月額2万円でAI×SNS専門家が伴走】SNS運用と広告の迷いを止める 月次SNSナビゲーションサービス 提供開始
AI×専門家SNSデータ分析サービス
全国で唯一、経産省第四次産業革命スキル習得講座に認定されたSNS講座を運営する株式会社Threeq（本社：大阪市）は、SNS・広告運用担当者の“判断の迷い”を構造的に解消する新サービス
「Threez SNS Navigation Service」を2026年2月19日正式リリースしました。
Threezサービス詳細(https://sub.threez.jp/p/msB60iDegaKH?ftid=BeMJ26P0XtMc)
本サービスは、SNS投稿や広告施策を「感覚」や「属人性」に依存させるのではなく、
“現在地・方向・速度・消耗”という判断軸で可視化し、企業の意思決定を支援するものです。
ThreezSNSナビゲーションサービスの仕組み
■ 既存支援モデルの限界
コンサルティングは戦略を提示しますが、現場での再現性が弱い。
運用代行は成果を出しますが、社内に判断力が残らない。
分析ツールは数値を表示しますが、「どう読むか」は教えてくれません。
企業に必要なのは、
“代わりにやってもらうこと”ではなく、
“自分で判断できる状態を作ること”
Threezは、ここに特化しました。
■ Threez SNS Navigation Serviceとは
ーコンセプトは 「環境を読むナビゲーション」ー
本サービスは、コンサルティングや運用代行ではありません。
AI数値分析とエキスパート市場比較の“二軸”で可視化するSNSのレポーティングサービスです。
SNSナビゲーションサービス詳細
初月｜現在地の構造分析
初月に過去3か月分のSNS・広告データをAIで解析し、さらに専門家が業界水準や競合環境と分析。
過去3か月分のSNS・広告データをもとに、
・現在地
・進んでいる方向
・速度（成長率）
・消耗度（無駄な努力や広告疲労）
を整理し、現在地レポートとしてご提供いたします。
これは単なるレポートではありません。
【戦略の土台】を作る工程です。
2｜2か月目以降：月次ナビゲーション
初月で設定した指標・ゴールに対して、
・どこが改善したか
・どこが停滞しているか
・今月動かすべき指標は何か
・止めるべき施策は何か
を毎月提示します。
3｜動画ライブラリ（戦略アーカイブ）
月次AI×エキスパート分析レポートで提示されるテーマを、
・なぜその現象が起きるのか
・どこを動かせば変わるのか
・判断軸は何か
まで分解して解説する戦略動画ライブラリです。
さらに、
動画内では実際のAI活用例も示しながら、
同じ視点で自社データを整理・解釈できる状態へ導きます。
小手先のテクニックではなく、「判断の裏付け」を得るための動画群です。
視聴を通じて、自社内でもAIを活用したデータ解釈が可能になります。
■ 月額2万円台という価格設計
年間契約の場合、月額20,000円から利用可能。
広告費50万円規模の企業でも、意思決定の質を整える費用として導入しやすい価格帯を実現しました。
レポートイメージ
迷いを止めるための判断軸
毎月のレポートにより、初月に定めた判断軸や、前月データをもとに改善状況を毎月分析。
継続的にナビゲーションを行います。
β版利用企業の声
「反応が落ちるのが怖くて投稿をためらうようになっていましたが、レポートで原因を整理できるので、今は【検証の一手】として投稿できています。」
「数字を追うだけでなく、意味が分かるようになった」
「代理店と対等に議論できるようになった」
「拡大すべきでないフェーズだと分かり、無駄な広告費を止められた」
詳細を見る :
■ サービス開発の背景
国内企業のSNS活用率は年々増加し、広告費も拡大を続けています。しかしその裏側で、現場では次のような問題が顕在化しています。
・投稿は続けているが、方向が合っているか分からない
・広告を止めるべきか拡大すべきか判断できない
・代理店の提案が妥当かどうか検証できない
・担当者が孤独に試行錯誤を続け、消耗している
ツールは増えました。
AIも導入され、分析ツールは増えているものの、
「どう判断すべきか」まで示す仕組みは十分とは言えません。
Threezは、この“判断不在”の構造に着目し、本サービスを開始いたしました。
■ 今後の展開
Threezは2026年内に、
・企業の判断基準を社内に定着させる導入モデルの展開
・判断テーマの継続アップデート
・分析精度の向上とレポート品質の高度化
を進めます。
初年度100社導入を目標に、
企業のSNS・広告運用における“判断基準の標準化”を推進していきます。
■ ビジョン
SNS運用や広告施策が高度化する一方で、
判断は依然として属人化しやすい領域です。
Threezは、
SNS運用や広告施策を
「感覚」や「属人性」に依存させない環境を構築します。
目指すのは、
すべてのSNS・広告担当者が、
迷わず判断できる組織構造を持つこと。
ツールを増やすことではありません。
判断軸を揃えることです。
そして、何よりもSNSは市場の本音を最も身近でチェックできる場であること。
個人の努力ではなく、
組織として再現性を持つ。
AI×専門家の二軸分析を通じて、
企業の意思決定インフラをアップデートしていきます。
Threezサービス詳細はこちら(https://sub.threez.jp/p/msB60iDegaKH?ftid=BeMJ26P0XtMc)
会社概要
株式会社Threeq
所在地：大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第二ビル12-12
事業内容：SNS・広告 データ分析支援、AI活用支援
URL： https://www.threeq.biz/
詳細を見る :
