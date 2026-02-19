第6回全国知財創造実践甲子園2025　高校生の「つなぐ」力が未来を動かす！『東京貿易ホールディングス賞』を神奈川県立神奈川工業高等学校が受賞

東京貿易ホールディングス株式会社

東京貿易ホールディングス株式会社（東京都中央区、代表取締役社長 坪内秀介）が協賛、国立大学法人 山口大学 大学研究推進機構 知的財産センター（山口県宇部市、センター長 生田 容景）が主催した『第6回全国知財創造実践甲子園2025』において、神奈川県立神奈川工業高等学校が『東京貿易ホールディングス賞』を受賞されました。



2026年2月7日（土）に開催された『第6回全国知財創造実践甲子園2025』には、全国から10校14組が参加し、中高校生ならではの柔軟で瑞々しい視点と、行動力、ユーモアが盛り込まれ、またAIを駆使したプレゼンテーションに大会は大いに盛り上がりました。

神奈川工業高等学校の皆さん当日プレゼンテーションの様子

東京貿易ホールディングスは「ともに、動かそう。社会を、突き動かそう。ともに、次のステージへ。」をパーパスとしていることから、社会にインパクトを与える知財のアイデアという観点から審査を行った結果、神奈川県立 神奈川工業高等学校の 「工業高校の挑戦 ゲーム×キャラクター×福祉 知的財産実体験編」 に東京貿易ホールディングス賞を贈呈いたしました。ゲームというツールを通して、コミュニティとつながり、キャラクター創造、ビジネスへと発展させ、さらにそれを福祉へと還元していく、彼らの発想力、行動力、つなぐ力はまさに「社会を突き動かす」原動力となるでしょう。

このような素晴らしいイベントに参加し、弊社も大変大きな刺激をうけることができ、社会を突き動かす製品やサービスの在り方を考える機会となりました。

東京貿易グループは今後も若い世代への知財創造教育活動に賛同し、サポートしてまいります。

大会事務局HP https://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/?p=13737

山口大学 大学研究推進機構 知的財産センター HP https://kenkyu.yamaguchi-u.ac.jp/chizai/

https://prtimes.jp/a/?f=d98548-185-e3345356db7fdd9331b46b81364ac93b.pdf

東京貿易グループとは

持ち株会社である東京貿易ホールディングス株式会社（東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン27F、代表取締役社長 坪内秀介）と個性豊かな国内外の16事業会社、合計17会社で構成する独立系の企業グループであり、1947年の創業から78周年を迎えました。

エネルギーインフラ、スマートマニュファクチャリング、イメージソリューション、マテリアルサプライの４つのセグメントに注力し、各社が専門性の高い事業を展開しつつも、総合力を生かして新しい価値を世の中に提供し続けるグループを目指しています。

東京貿易グループは今後も変革を恐れず、自由闊達な文化の下、イノベーションを起こし、ステークホルダーの皆様が安全・安心な生活、経済、社会活動をおくることができる、より良い社会の実現と持続に貢献します。

https://www.tokyo-boeki.co.jp/