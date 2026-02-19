『銀魂』空知英秋×『燦然』SUPER BEAVERのコラボMVがジャンプチャンネルにて2月21日（土）20時より公開決定！

株式会社小学館集英社プロダクション

【JUMP MV】シリーズ第45曲目として、

YouTubeジャンプチャンネル（https://www.youtube.com/@jumpchannel(https://www.youtube.com/@jumpchannel) ）にて、

『銀魂』空知英秋×『燦然』SUPER BEAVERの公開が決定しました。

20周年を迎えた銀魂の劇場版の主題歌を、同じく20周年を迎えたSUPER BEAVERが担当をすることで話題となっております。作品に寄り添った歌詞を、原作の絵と共にお楽しみください！

ジャンプチャンネルにて2月21日（土）20時よりプレミア公開予定です。

・2月21日（土）20時：

JUMP MV /『銀魂』×『燦然』SUPER BEAVER

URL：https://youtu.be/XRK1TJIjqXI(https://youtu.be/XRK1TJIjqXI)

【『銀魂』作品紹介】

「週刊少年ジャンプ」2004年2号（2003年12月8日発売）より連載を開始し、コミックス第1巻は2004年4月2日に発売される。2019年6月に完結し、コミックス1巻から77巻までのコミックスシリーズ世界累計発行部数7,300万部（デジタル版含む）を超える。

架空の江戸を舞台に繰り広げられる活劇物語。「天人（あまんと）」と呼ばれる異星人らによって支配される世界で、甘党＆無鉄砲な侍・坂田銀時が新八・神楽ら仲間たちと共に万事屋（よろずや）に持ち込まれた様々な事件を解決する。

2006年4月からテレビ東京系でテレビアニメ『銀魂』の放送を開始。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ物語は好評を博し、休止をはさみつつ13年にわたり放送、2018年10月7日に最終話第367話が放送、シリーズ最終回を迎えた。

劇場版アニメとして、2010年に『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』、2013年に原作者空知英秋氏書きおろしの『劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ』、2021年には原作のラストを描いた映画『銀魂 THE FINAL』が公開。

また、2025年10月6日(月)より小説「3年Z組銀八先生」（著者：大崎知仁／原作：空知英秋）の新作アニメがテレ東系列にて放送、更に2026年2月13日（金）より「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」が公開中！

連載開始から約20年を経てもなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。

【『銀魂』書影 （1巻、77巻）】

【「SUPER BEAVER」アーティスト紹介】

SUPER BEAVER（スーパービーバー）。

渋谷龍太(Vo)、柳沢亮太(Gt)、上杉研太(Ba)、藤原“37才”広明(Dr)による4人組ロックバンド。2005年東京で結成。2009年メジャーデビューを果たすも、わずか2年で契約終了となり、2012年自主レーベルを設立。地道にライヴ活動を続け、2018年インディーズながら日本武道館ワンマンライヴを即日ソールドアウトさせる。2020年メジャーレーベルと再契約。その後、映画『東京リベンジャーズ』（2021年公開）の主題歌に抜擢され、楽曲「名前を呼ぶよ」が大きな話題となった。結成20周年を迎えた2025年はZOZOマリンスタジアムにてワンマンライヴを開催し、2日間でおよそ6万人を動員。2026年には東京ドームと京セラドーム大阪でそれぞれ2日間にわたる単独公演が控えている。人生やバンド活動をもとに紡がれる普遍的な歌詞やリスナーの心に訴えかける力強い歌声などで多くの人を魅了。多くの逆境に見舞われながらもひとつひとつの物事と丁寧に対峙しながら、流行や時代性に左右されない音楽性やヴィジュアルを確立し、音楽シーンの中でも一線を画す存在感を放っている。さらに、観客ひとりひとりを巻き込む熱量高いライヴパフォーマンスにも定評があり、老若男女問わず支持されている。

【JUMP MV とは】

週刊少年ジャンプ作品とソニーミュージックグループ

所属アーティストのコラボMV企画。

ジャンプ公式Youtubeチャンネルにて、随時配信中！

再生リストURL:https://www.youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FJicf_IL9Tqa2pujzzlOl6

（『NARUTO -ナルト-』『銀魂』『BLEACH』『HUNTER×HUNTER』『ハイキュー!!』『僕のヒーローアカデミア』『呪術廻戦』ほか。）

【動画公開スケジュール】

※画像掲載の際は必ず「 (c)空知英秋／集英社 」の表記をお願いいたします。

【ジャンプチャンネルについて】

■ジャンプチャンネルとは

週刊少年ジャンプの作品を中心に最新情報&コンテンツを公開している、公式Youtubeチャンネルで、現在登録者数は240万人を突破！

大人気作品のアニメ配信、連載作品のスペシャルPVや作業用BGM、人気声優によるボイスコミック、ジャンプ作家の執筆作業が観られるドローイング動画などさまざまな映像コンテンツを配信中です。

ONE PIECE、僕のヒーローアカデミア、呪術廻戦、鬼滅の刃……ほか大人気漫画をもっと楽しめるスペシャル動画を随時更新しております。

ジャンプチャンネル：https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)





