株式会社Gel Coat Biomaterials

この度、世界最高峰の総合科学誌Natureのオンライン版Nature.comにて、当社CTO兼共同創業者である高井まどか教授（東京大学大学院工学系研究科バイオエンジニアリング専攻）の技術的知見が大きく取り上げられた記事広告が掲載されました。

本記事は、本田技研工業株式会社（ホンダ）と東京大学などの共同研究チームによる、次世代バイオセンサー開発の最前線を特集したものです。

■ 掲載概要

媒体名： Nature.com（特集企画：Spotlight Sensors）

タイトル： The tiny biosensors that could make driving safer

掲載日： 2026年2月5日

記事広告URL： https://www.nature.com/articles/d42473-025-00346-w

■ 記事の内容と高井教授の役割

記事内では、交通事故の主要因であるドライバーの疲労やストレスをリアルタイムで検知する「低侵襲マイクロニードル・バイオセンサー」の革新性について詳述されています。

高井教授は、本技術の核心である「双性イオンポリマーハイドロゲル」を用いたセンシング技術の専門家です。このゲルは、生体適合性が極めて高く、タンパク質の付着を防ぐ特性を持つため、感度の向上を達成できます。

■ 今後の展望

この研究成果は、安全運転支援にとどまらず、糖尿病患者向けの無痛型持続血糖測定など、医療・ヘルスケア分野におけるパラダイムシフトをもたらす可能性を秘めています。

当社、株式会社Gel Coat Biomaterialsにおきましても、こうした高井教授の先鋭的なバイオマテリアル技術を基盤とし、社会課題の解決に資する事業開発に邁進してまいる所存です。

株式会社Gel Coat Biomaterials(https://www.gelcoatbio.com/post/02192)