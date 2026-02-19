【次世代Vtuber事務所】あなたの“好き”が武器になる『Virtual PRO』 新規募集再開！

Age合同会社

「関わるステークホルダー全ての“好き”を事業にし、今ここにないワクワクする未来を作り出す」をビジョンに掲げるAge合同会社（本社：東京都港区、代表社員：井出浩二）は、このたび新規募集を再開することをお知らせいたします。独自のデータ分析に基づくSNS戦略と、年間300回のイベント運営で培ったノウハウを活かし、タレントの個性を最大化する支援体制をさらに拡充してまいります。

月利益1億円を達成した※国内トップクラスの実績を持つSNSマーケターが手掛ける Vtuber 事務所『 Virtual PRO 』とは

『Virtual PRO』は、「あなたの“好き”が武器になる」をビジョンに掲げ、エンターテインメント業界の知見と高度なデジタルマーケティングを融合させたVtuber事務所です。Vtuber業界の最前線を知る大手事務所出身のスタッフと、SNSマーケティングで月利益1億円※を達成した、国内トップクラスの実績を持つマーケターがタッグを組むことで、単なる配信活動のサポートに留まらない「持続可能なタレント活動」をプロデュースしています。

※2022年8月、tiktok、YouTubeでのショート動画運用による結果

「新規Vtuber新規募集再開」＆「活動に関する無料相談会」開催決定！

2025年9月の設立以来、徹底した「伸びるための分析」と「個々の才能の言語化」を軸に、所属タレント数は増加しております。背景には、独自のSNSマーケティング力や、リアルイベントを掛け合わせた、オンラインとオフラインの両面からファンとの接点を創出する仕組みが、多くの意欲的なタレントに支持されています。

新規 Vtuber 新規募集再開決定！

この度、新たな才能を発掘する新規メンバー募集を開始いたしました。未経験からでも最短ルートで輝ける独自の支援体制をご用意し、あなたのご応募をお待ちしております。



募集対象：これからVtuber活動を始めたい方、すでに活動中でさらなる成長を目指したい方

ジャンル：ゲーム実況、歌唱、雑談、イラスト配信、その他エンタメ全般

応募資格：年齢・性別不問、継続的に活動ができる方

「活動に関する無料相談会」も実施中！

このたび、次世代を担うスター候補や、さらなる飛躍を目指すクリエイターを対象とした「個別無料相談会」を実施いたします。



<相談会内容>

内容： 配信活動の悩み相談、SNSを活用した認知拡大のヒント、今後のキャリア形成について

対象： これからVtuberを始めたい方、活動の幅を広げたい現役配信者

形式： オンライン（公式LINEより完全予約制）



数々のヒットプロジェクトを手掛けてきた運営チームが、あなたの可能性をどう形にするか、直接アドバイスを行わせていただきます。



応募・お問い合わせ

ご質問、無料相談会のご予約、および所属へのご応募は下記公式LINEより受け付けております。

『Virtual PRO』公式LINE：https://lin.ee/zzhPYhm

Q＆A

Q. Virtual PRO（バーチャルプロ）とはどのような事務所ですか？

A. 「あなたの好きを、一生モノの武器に変える」次世代型のVtuber事務所です。

私たちは、単にキャラクター（アバター）を提供して配信を手助けするだけの場所ではありません。「大手Vtuber事務所の運営ノウハウ」と「日本トップクラスのSNSマーケティング力」を掛け合わせ、タレント一人ひとりを「一人のクリエイター」としてプロデュースし、引き上げるプロ集団です。



Q. 無料相談会ではどのようなことが相談できますか？

A. 「Vtuberになりたいけれど、何から始めていいかわからない」という未経験の方から、「今の活動が伸び悩んでいて、SNSの活用方法を知りたい」という現役の方まで幅広く受け付けています。具体的なキャラクターの方向性や、今のあなたの「好き」をどうやってファンに届けるか、専門のスタッフが客観的な視点でアドバイスいたします。



Q. 仕事や学業と両立しながら活動することは可能ですか？

A. 可能です。所属タレントのライフスタイルに合わせて、持続可能な活動スケジュールを一緒に検討します。「専業として大きく羽ばたきたい方」から「副業として着実に実績を作りたい方」まで、それぞれの目標に合わせたプロデュース体制を構築しています。



Q. 他の事務所で活動した経験がなくても大丈夫ですか？

A. もちろん歓迎です。現在所属している30名のメンバーも、未経験からスタートした方と経験者が共に切磋琢磨しています。大手事務所出身のスタッフが、配信の基礎から機材の設定、メンタルケアまで丁寧にバックアップしますのでご安心ください。



Age合同会社では、「好き」を起点にマーケティングでさまざまな挑戦に伴走してまいりました。「リアル」と「デジタル」それぞれの強みを掛け合わせ、一気通貫でファン・ステークホルダーが共に成長し楽しめる、サービスを提供します。

【Age合同会社 会社概要】

社名 ：Age合同会社

代表社員 ：井出浩二

本社所在地 ： 〒107-0061東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー1

番号 ：03-5778-7822

事業内容 ：WEBマーケティング、SNSマーケティング、アパレルイベント運営

WEBサイト：https://age-inc.net/ (https://age-inc.net/)