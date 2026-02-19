４つの美容成分を液体リポソームでまとめて届ける。成分スキンケア発想から生まれた、集中白玉*1 美容サプリメント　日本初【ホワイトバースト処方】の「LIPO GLUTA-C」誕生

株式会社ストーリア

株式会社ストーリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：菱谷圭吾）は、液状リポソームを効果的に活用した日本初の「ホワイトバースト処方」を採用した美容サプリメント「LIPO GLUTA-C by SHIMBI METHOD」を2026年4月1日（水）より全国のドラッグストア・バラエティショップで発売します。

※ 2026年2月27日（金）Qoo10先行予約、 2026年3月10日（火）から各ECにて先行発売します。

１. 開発の背景

日々、口にするものこそが健康維持や美容に繋がるということは幅広い層に浸透し、身体の内側から美しさの土台を整えていくインナービューティーケアへの関心は確実に高まっています（表１）。サプリメントは健康を補助するケアアイテムとして、また偏りがちな成分を補う栄養補助製品として多くのユーザーに愛用されていますが、スキンケア（化粧品）の領域でも美容成分として認知されている、ビタミンC・コラーゲンなどの摂取を中心に、美容目的でサプリメントを使用するユーザーも一般化しつつあります（表２）。

しかしながら、サプリメント使用者には使用を中止してしまうユーザーも多く存在していることも事実であり、「効果実感」「コスパ感」「使用上の手間」など継続へのハードルを感じているユーザーも少なくありません（表３）。

そこで、株式会社ストーリアでは、内外美容研究開発のひとつとして、成分デリバリー技術で近年注目されているリポソームの進化を目指し、液状リポソームを効果的に活用した日本初（2026年2月時点）の「ホワイトバースト処方」を中核に、SHIMBI METHODのスキンケア開発で培った美容成分マネジメントや使用性へのこだわりを駆使し、「より手軽に、快適に、醍醐味を味わうことができる」スキンケア発想の美容サプリメントを開発しました。

２. ホワイトバースト処方

▪︎進化したリポソーム技術

上質なスキンケアを目指す製品開発において「いかに効率よく浸透をうながすか？」という点は大変重要な視点であり、美容サプリ（インナーケア）においても浸透（吸収）に配慮した設計が価値開発の重要なポイントです。そこで、ホワイトバースト処方の設計にあたっては、技術革新の中核として水深3,000m～4,000mの深海に匹敵する圧力による「微粒化・均質化されたリポソーム」生成技術を用いて、浸透や吸収を妨げるハードルに対して積極的にチャレンジしていくとともに、快適かつ浸透感を実感しやすい液状タイプの剤型を採用しながら、高密度となる基剤設計を目指しました（図１）。

また、単一成分をリポソーム（カプセル）化する今までの一般的な発想から一歩進み、ホワイトバースト処方で採用したリポソームは４種類の美容成分を同時にカプセル化した設計（図２）となっています。これにより、複数成分をひとつにまとめて作用させること、多才な成分を同時に摂取することが可能となります。カクテル（点滴）療法や美容スムージーなど目的に応じて最適な成分ブレンドが期待されている昨今の美容系ニーズに積極的に応える、進化したリポソーム技術です。

▪︎ホワイトバースト処方の成分マネジメント

美容サプリメント（インナービューティー）のトレンド・ニーズは、スキンケア（化粧品）と密接に連動していることは言うまでもありません。SHIMBI METHODではブランドリリースから美容液を中心に「クリニカル発想を、日常へ。」をテーマに多くの成分スキンケアを発売してきました。中でも2025年春夏期における美容液出荷実績では、53.6％が美白*3、透明感*4ケアのアイテムであり、特に美容クリニックシーンで話題となり、「白玉点滴」で一躍有名となった「グルタチオン*5」配合の美容液が非常に堅調に推移しています。

ストレス因子が蔓延し、活性酸素のリスクが危ぶまれる現代では、春夏はもとより秋冬においても肌の不調、特にくすみ*6に代表される「肌のどんより感*6」を悩みとして認知しているユーザーは数多く見られ、抗酸化、肌色還元の代表的な成分である「ビタミンC」系の医薬品、サプリメントのニーズは定着かつ拡大傾向にあります（表４）。

そこで、現代の美容トレンドである「白玉*1美容」を目指すユーザーが納得できる成分マネジメントとして、１.高濃度のビタミンCに加えて、２.トルラ酵母、３.シスチン、４.セラミドの４つの美容成分を贅沢に配合し、多才な成分をまとめて届ける「飲む白玉*1美容」の実現を目指しました。

３. LIPO GULTA-C by SHIMBI METHODの商品コンセプトとラインナップ

■商品コンセプト

飲んで浸透。集中白玉*リポソーム ～ ビタビタグルグル、巡れ巡れ

\3,996 /1箱15包\950 /1袋3包入

* 価格は全て税込

▪︎栄養成分表示／1包(15ml)当たり

エネルギー：65kcal

タンパク質：0.69g

脂質：0g

炭水化物：15.5g

食塩相当量：0.04g

ビタミンC：1,000mg

グルタチオン：60mg

L-シスチン：0.5mg

グルコシルセラミド：0.3mg

▪︎お召し上がり方

食品として1日1包(15ml)を目安に、そのまま、もしくはお好みで約100mlの水などに混ぜてお召し上がりください。

■5つのフリー処方：遺伝子組み換え／グルテン／人工着色料／人工甘味料／保存料フリー

４. LIPO GULTA-C by SHIMBI METHODの先行体験者の声

株式会社ストーリアでは、LIPO GULTA-C by SHIMBI METHODの発売に先立ち、ホームユーステスト形式でコアターゲット女性（40-55歳かつビタミンC系サプリメントの摂取経験あり）に対して、14日間連用体験プログラムを実施しました。以下、主な評価スコアについてご案内します。

*1 白玉のようなツヤやかで生き生きとした様子 2 インナーケアの選択肢のこと 3 メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ 4 キメが整ってうるおいに満ちた状態 5 整肌成分 6 乾燥による

● SHIMBI METHOD とは

『クリニカル発想を、日常へ。』

多種多様なスキンケア商品、成分がある中、「審美眼を持って選ぶ」「真の美しさを求める」のSHIMBIと、なりたい肌を手に入れる為のオリジナルの方法（METHOD）を合わせた造語です。

ロゴについては、SHIMBI METHOD 分の1滴が明日の肌を変えていくと意味合いを込めて、ブランド名の左に括線を置き、〇は1滴をイメージしています。

【SHIMBI METHODの3つのメソッド】

専門性の高い成分の採用

スキンケアに採用されていなくても多くの専門家が注目して成分の研究をしていたり、処方されているものはたくさんあります。成分はすごくて面白い。そんな魅力を伝えたいから、専門性の高い成分を採用して商品を開発しました。

デイリーに使いやすい適正配合濃度

肌への負担をかけすぎずに使える濃度でありながら、成分の良さを引き出す配合%を追求しました。お客様にとって親切な存在でありたいから、使用している成分や配合%をパッケージにわかりやすく表記しています。

成分のいいとこどりスキンケア

多様な成分の組み合わせに秘められた可能性に注目し、成分のパワーを最大限にひきだす独自レシピを各アイテムで実現しました。さらに、必要な成分を多様なアイテムから選んで自由に組み合わせられる、そんな新体験も実現しました。

● STORIA概要

会社名 ：株式会社ストーリア

代表者：代表取締役 菱谷圭吾

所在地 ：〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-13-5

事業概要：商業（卸売業、小売業）

