【A|X アルマーニ エクスチェンジ】新作バッグコレクション

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

2026年春夏コレクションの新作バッグ第一弾は、25年春に発売された人気バッグシリーズに、新たに加わるHoboシルエットです。

HOBO（ホーボー）バッグは、三日月のような丸みを帯びたフォルムが特徴のハーフムーンバッグ。ワンハンドル仕様で身体に自然にフィットし、コンパクトながらも洗練された存在感を放ちます。

90年代に一世を風靡したアイコニックなシルエットを、A|X アルマーニ エクスチェンジらしいモダンな解釈でアップデート。持つだけでどこかレトロなムードを漂わせながらも、都会的でクリーンな印象に仕上げました。

アクセサリーのように軽やかに取り入れられるサイズ感と軽量な仕上がりが魅力。小脇に抱えるスタイルは、スタイリング全体をすっきりと見せ、バランスよくまとまります。メインバッグとしてはもちろん、コンパクトにまとめたい日や、オケージョンシーンなどにも活躍します。

丸みのあるフォルムとフロントのスクエアなロゴバックルのコントラストが、アーバンスタイルに程よいアクセントを添えます。ストラップ付きなので、ショルダーバッグとしても使える2way仕様が叶います。

サイズは2タイプ展開。ベーシックサイズはブラックとホワイトのミニマルなカラーリング。ミニサイズはブラック、ホワイトに加え、フレッシュなオレンジとソフトイエローがラインナップ。

オンオフを問わず活躍する、現代のライフスタイルに寄り添うバッグコレクションです。ご自身用にはもちろん、ギフトとしてもおすすめのアイテムです。

【A|X ARMANI EXCHANGE】

1991 年に誕生した A|X アルマーニ エクスチェンジは、ジョルジオ アルマーニのスピリットを受け継ぐ 革新的でポジティブなイタリアンカジュアルを提案します。 ファッションに敏感で時代とともに自分自身も進化する人々に選ばれるブランドとして、ウェアからアクセサリーまで幅広いアイテムを展開。 アーバンライフスタイルやストリートカルチャーからのヒントを得て生み出されるコレクションは、常に新しいドレスコードを発信しています。

