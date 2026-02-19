デザート感覚で楽しめる、“プチ贅沢”な時間にぴったりな豆乳飲料「至福のごほうび」シリーズ新発売！

キッコーマン株式会社

キッコーマンソイフーズ株式会社は、3月23日に、「キッコーマン 至福のごほうび」シリーズを全国で新発売します。「至福のごほうび 豆乳飲料 白桃アールグレイ」「至福のごほうび 豆乳飲料 濃厚ショコラ」の2種類です。

「至福のごほうび」シリーズは、北海道産大豆ユキホマレを100％使用した、味わいにこだわった豆乳飲料です。パッケージ上部には「今日もおつかれさまでした」「今日もよくがんばりました」など、がんばった日をそっといたわるメッセージがそえられています。いつもよりがんばった時や、リラックスタイムのごほうびにぴったりの贅沢な味わいをお届けします。

「至福のごほうび 豆乳飲料 白桃アールグレイ」は、国産白桃果汁とアールグレイの華やかな余韻を感じる豆乳飲料です。白桃と相性の良い、ベルガモットの香り豊かなアールグレイを使用することで、気品ある贅沢な味わいに仕上げました。食後のデザートやくつろぎのひとときにおすすめです。

「至福のごほうび 豆乳飲料 濃厚ショコラ」は、ショコラドリンクのような、甘さとほろ苦さが織りなす、濃厚な味わいを楽しめる豆乳飲料です。1本で満足感のある飲みごたえに仕上げました。ゆっくりと、リラックスしたい時におすすめです。

キッコーマンは、大豆の栄養を手軽にとることができる豆乳を、毎日召しあがっていただけるよう、これからも様々な味わいの商品や、飲み方・料理での使い方を提案してまいります。

記

１．品名及び内容量・容器、価格 （単位:円 消費税別）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/114133/table/203_1_8208e25d85e48e73a471889155819692.jpg?v=202602190151 ]

※上記の希望小売価格は、あくまで参考価格で、小売業の自主的な価格設定をなんら拘束するものではありません。

２．発売日 2026年3月23日(一部コンビニエンスストアにて3月9日に先行発売)

３．販売地域 全国

４．お客様お問合せ先 キッコーマンソイフーズ(株) お客様係 TEL 0120-1212-88

以上

【参考資料】

＜豆乳の区分について＞

豆乳は食品表示基準によって区別され、

大きく「豆乳」、「調製豆乳」、「豆乳飲料」の3つに分けられます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/114133/table/203_2_5ee3ddaba33ce8c47b4c744f54279419.jpg?v=202602190151 ]



＜豆乳の生産量推移＞

2025年の豆乳の国内生産量は、過去最高の44.5万KLでした。

■豆乳の国内生産量推移データ