『デサント』ランニング×写真の新しいイベント「Run GRAPHY KOBE」を開催

デサントジャパン株式会社が展開する『デサント』ブランドは、2026年1月31日（土）、ランニングと写真撮影を融合させた新たなランニングイベント「Run GRAPHY KOBE（ラングラフィー 神戸）」を開催いたしました。

「Run GRAPHY」は、「RUN（走る）」と「GRAPHY（記録する）」を組み合わせた『デサント』が提案する新しいランニングイベントです。単に走る場所を提供するだけでなく、プロのカメラマンがランナーの一瞬一瞬を切り取ることで、参加者一人ひとりの生き生きとした、最も「カッコいい」姿を、思い出に残る写真として提供します。

当日は、富士通陸上競技部より三代 直樹コーチ、青柿 響選手、平林 樹選手の3名をゲストに迎え、夜明け前の静寂から新しい一日が始まる瞬間を共有し、約10kmのコースを共に走るという特別な時間を過ごしました。参加者からは「スタジアムを走れる体験は特別で、楽しかった」や「写真を撮ってもらえることが、モチベーションになった」などの好評のコメントをいただきました。

【参加者コメント（一部抜粋）】

「普段は入れないサッカースタジアムを走れる体験は特別で、楽しかった。試し履きしたランニングシューズは、軽くて癖がなく、初めてでも履きやすかったです。写真を撮ってもらえることが、ランニングの良いモチベーションになりました。」

「走りながら写真を撮ってもらう体験は『絶対カッコいい』と思い応募しました。最高でした。ゲスト選手がいることでテンションも上がりました。」

イベントレポートの詳細はこちら：

https://store.descente.co.jp/descente/feature/des_rungraphy_kobe_20260131

【開催概要】

イベント名：Run GRAPHY KOBE

日程：2026年1月31日（土）

場所：ノエビアスタジアム神戸、神戸市街地

ゲスト：富士通陸上競技部

（三代 直樹コーチ、青柿 響選手、平林 樹選手）

Run GRAPHYオリジナルフォト

【参加者へ配信されるその他の写真（一部抜粋）】

スタジアム内神戸の海沿いゴール後の集合写真

走り終え残ったのは、距離やタイムの記録ではなく、それぞれが自分自身と向き合い、前へ踏み出した確かな瞬間を切り取った1枚です。『デサント』は、今後も「Run GRAPHY」を通じて、“走る”ことから生まれる新しい自分に出会うきっかけを提案し続けていきます。

プレミアムスポーツブランド『デサント』とは

アスリート起点の「モノづくり」を追求してきた『デサント』は、プレミアムスポーツブランドとして、トップアスリートの最高のパフォーマンスを支えてきた独自のスポーツテクノロジーやこだわり抜いたクラフトマンシップによってもたらされる、機能美を追求した高機能、高品質、デザイン性に優れた上質なスポーツプロダクトを提供していきます。日々可能性に立ち向かうプレイヤーの心を高揚させ、挑戦心に火をつけ、心と体のベスト・パフォーマンスを支えられる。そんな、日々を生きていく生活者に自信をもたらすようなブランドでありたいと考えています。