【銀座・和光】「工芸の表現四人展」を3月19日（木）より開催

銀座・和光では、2026年3月19日（木）～29日（日）の期間、セイコーハウスホールにて、漆芸・金工・陶芸の分野で独自のスタイルを確立し、国内外で高い評価を得る40代から50代の気鋭作家4名による展覧会を開催いたします。

漆黒の世界に繊細な螺鈿、蒔絵を浮かび上がらせ、掌中に収まる電脳空間を創造する漆芸家・池田晃将氏。

象嵌や透かし彫りなど高度な技法を駆使し、茶道具を軸に斬新なオブジェをも生み出す金工家・長谷川清吉氏。

‟光”をテーマに、器胎にほどこした透明感あふれる点描の文様で洗練された美を追求する陶芸家・新里明士氏。

九谷伝統の赤絵細描を継承し、古典と現代感覚を融合させた格調高い細密描写の世界を築く陶芸家・

見附正康氏。

「美しいものから刺激を受け、自分なりの表現を意識しながら、伝統技術の持つ品格も感じられる作品を制作していきたい。」と語る見附氏の言葉の通り、4名はそれぞれのフィールドで素材の魅力を最大限に引き出し、理想の表現を求めて日々研鑽を重ねています。作品から放たれる際立つ個性と、四者四様の感性が響き合う空間。工芸の新たな可能性に挑む作家たちの展観をぜひご高覧ください。

◎岩井美恵子氏と出品作家4名によるトークイベントを予定しております。

日時：3月22日（日） 14:00～

司会進行：岩井美恵子氏（国立工芸館 工芸課長）

◎混雑時には入場を制限させていただく場合がございます。

お問い合わせ：和光 美術部 03-3562-2111（代表）

■抽選販売のご案内

作品のご購入は抽選にて承ります。ご希望の方は、セイコーハウスホールへご来場のうえご応募ください。メールまたは電話でのご応募はお受けできません。

〈応募日〉

3月19日（木）、20日（金） 各日 11:00～19:00

3月21日（土） 11:00～14:00

〈抽選結果通知〉

3月21日（土）16:00～19:00

◎各作家お一人様2点までのご応募とさせていただきます。

◎抽選によるご購入は、各作家お一人様1点限りとさせていただきます。

◎ご当選された方のみ、電話またはメールにてお知らせいたします。

◎ご当選後のキャンセルはお受けできません。

◎抽選のご希望がなかった作品は、3月22日（日）11:00よりセイコーハウスホールで販売いたします。

◎混雑状況によっては、入場制限をさせていただきます。

抽選販売についてのお問い合わせ：和光 美術部 03-3562-2111（代表）

池田晃将 蜃光電脳小器 w5.7×d5.7×h1.9cm長谷川清吉 かながさね飾箱 φ8×h4.5cm新里明士 光盃・台 盃：w9×d7.5×h4.8cm、台：φ10.8×h6.5cm見附正康 赤絵細描角香炉 w6.6×d6.6×h7cm

池田晃将（いけだ・てるまさ）略歴

1987年 千葉県に生まれる

2014年 金沢美術工芸大学工芸科 漆・木工コース 卒業

2016年 金沢美術工芸大学大学院 修士課程 修了

2019年 金沢卯辰山工芸工房 修了、金沢市内に工房を構える

2020年 「和功絶佳展-令和時代の超工芸-」パナソニック汐留美術館

2021年 「《十二の鷹》と明治の工芸 -万博出品時代から今日まで 変わりゆく姿」国立工芸館

長谷川清吉（はせがわ・せいきち）略歴

1982年 三代目 長谷川一望斎の長男として愛知県名古屋市に生まれる

2001年 ロンドン・チェルシー美術大学彫刻科 入学

2003年 同大学中退、帰国して父の下で鍛金、彫金の修行に入る

2018年 興福寺中金堂落慶法要にて献茶道具として皆具を制作

「茶～祈りと楽しみ」古川美術館

2023～25年 「超絶技巧、未来へ！ 明治工芸とそのDNA」（巡回展 三井記念美術館）

新里明士（にいさと・あきお）略歴

1977年 千葉県に生まれる

2001年 多治見市陶磁器意匠研究所 修了

2004年 「非情のオブジェ -現代工芸の11人-」東京国立近代美術館工芸館

2011～12年 文化庁新進芸術家海外派遣制度研修員／アメリカ・ボストン

2020年 「和功絶佳展-令和時代の超工芸-」パナソニック汐留美術館

2021年 「DOMANI 明日展2021」国立新美術館

「No Man’s Land -陶芸の未来、未だ見ぬ地平の先-」兵庫陶芸美術館

2020年度日本陶磁協会賞受賞

現在 岐阜県土岐市にて制作

見附正康（みつけ・まさやす）略歴

1975年 石川県加賀市に生まれる

1997年 石川県立九谷焼技術研修所 卒業 福島武山氏に師事

2012年 「工芸未来派」金沢21世紀美術館

2014年 「Logical Emotion－日本現代美術展-」ハウスコンストルクティヴ美術館／スイス

（2015年ポーランド、ドイツの美術館を巡回）

2015年 「japanese kogei FUTURE FORWARD」ミュージアムオブアーツ＆デザイン／アメリカ

2019年 第39回伝統文化ポーラ賞 奨励賞受賞

2020年 「和巧絶佳展－令和時代の超工芸-」パナソニック汐留美術館

2021年 「No Man's Land －陶芸の未来、未だ見ぬ地平の先-」兵庫陶芸美術館

2022年 「ジャンルレス工芸展」国立工芸館

2024年 「カンヴァスの同伴者たち 高橋龍太郎コレクション展」山形美術館

「工芸の表現四人展」

2026年3月19日（木）～29日（日）

会場：セイコーハウスホール（東京都中央区銀座4-5-11 セイコーハウス 6階）

お問い合わせ先：03-3562-2111（代表）

営業時間：11:00～19:00（最終日は17:00まで）

休業日：無休

入場料：無料

主催/和光

◎和光ホールは、「セイコーハウスホール」へ名称変更しました。

セイコーグループ事業全般に関連する展示や、アーティストとの共創など、世界に向けてさまざまな発信をしてまいります。

◎撮影をご希望の際は、営業時間外にて承ります。

営業時間および催事は予告なしに変更する場合がございます。

最新の情報は、ホームページをご覧ください。

