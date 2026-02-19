船上で楽しむ「春祭りフェア」in boh boh KOBE 開催決定！ミシュラン一つ星獲得 京都料亭「耵-SEN-」杉澤料理長監修の“春の和食体験”を神戸シーバスで♪
神戸シーバスboh boh KOBEは、2026年3月の週末限定で「春祭りフェア」を開催いたします。
だんだんと暖かくなり、春の訪れを感じるこの季節。
神戸港から出航するboh boh KOBEの船上で、季節を感じる華やかな和の食体験を楽しみませんか？
ミシュラン一つ星を獲得した京都の料亭「耵-SEN-」杉澤料理長監修の、季節を感じられる限定お料理がセットになった特別乗船プランを期間限定でご用意。
期間中は、ご予約なしでもお楽しみいただける春の特製・和スイーツも販売いたします。
ご家族でのお出かけに、春のお祝いに、船上で過ごす特別な神戸時間を。
船上から神戸ならではの雄大な景色を眺めながら、boh boh KOBEでしか味わえない、春を彩る特別なメニューをぜひご堪能ください。
★春祭りフェア限定「耵-SEN-」監修・特製ちらし寿司セットプラン（予約制）
春祭りフェア限定で、京都料亭「耵-SEN-」杉澤料理長監修の特別春祭りメニューをご提供いたします。
◆特製ちらし寿司セット お品書き
・特製ちらし寿司
・蛤（はまぐり）のお椀
・菜っ葉と揚げのお浸し
・黒蜜きな粉の葛餅
・1ドリンク
◆春祭りフェア限定セットプラン料金（お料理・乗船券付き）
【60分クルーズ】
大人 4,500円（税込）／小人 3,500円（税込）
【90分クルーズ】
大人 4,900円（税込）／小人 3,900円（税込）
春祭りフェア専用予約サイトはこちら :
https://www.tablecheck.com/ja/kobe-seabus/reserve/message?menu_lists=6992da899788c405e9f5b5bf
※セットプランは事前予約制となります。
※運航日時は上記予約サイト または神戸シーバス公式HP、公式インスタグラムからご確認ください。
神戸シーバス公式HP :
http://www.kobe-seabus.com/
神戸シーバス 公式インスタグラム :
https://www.instagram.com/kobeseabus/
★ご予約なしでも楽しめる！春の特製・和スイーツも登場
ご予約のないお客様も、春祭りフェア期間中は船内にて「耵-SEN-」監修の春の特製・和スイーツをご注文いただけます。春らしい和の甘味とともに、船上でゆったりとしたひとときをお過ごしください。
◆販売メニュー
・黒蜜きな粉の葛餅 600円（税込）
・黒蜜きな粉の葛餅＋特製お抹茶セット 1,000円（税込）
写真はイメージです。
【春祭りフェア in boh boh KOBE】開催概要
■イベント名：春祭りフェア in boh boh KOBE
■開催日：2026年3月の週末・土日祝
■運航日時：専用予約サイト または神戸シーバス公式HP、公式インスタグラムからご確認ください
■開催場所：神戸リゾートクルーズ boh boh KOBE
（神戸市中央区波止場町7-1 中突堤中央ターミナル「かもめりあ」5番のりば）
■料金
１.春祭りフェア限定セットプラン（お料理付き）
【60分クルーズ】
大人 4,500円（税込）／小人 3,500円（税込）
【90分クルーズ】
大人 4,900円（税込）／小人 3,900円（税込）
２.乗船のみプラン
【60分クルーズ】
大人 2,200円（税込）／小人 1,100円（税込）
【90分クルーズ】
大人 2,600円（税込）／小人 1,300円（税込）
■予約方法：春祭りフェア専用予約サイト またはお電話
【春祭りフェア専用予約サイト】
https://www.tablecheck.com/ja/kobe-seabus/reserve/message?menu_lists=6992da899788c405e9f5b5bf
春祭りフェア専用予約サイトはこちら :
https://www.tablecheck.com/ja/kobe-seabus/reserve/message?menu_lists=6992da899788c405e9f5b5bf
【お電話】
神戸シーバス（早駒運輸株式会社）
TEL：0120-370-764（9:00～18:30）
神戸シーバス boh boh KOBEについて
神戸リゾートクルーズ boh boh KOBEでは、神戸の街並みをはじめ、潜水艦や明石海峡大橋、雄大で美しい六甲山系など、神戸港ならではの景色をご堪能いただけます。
また、船上スカイデッキを備えており、神戸空港を離発着する飛行機を海上からご覧いただけるのも魅力のひとつです。
早駒運輸（株）神戸シーバス
開催場所：神戸シーバスboh boh KOBE
神戸市中央区波止場町７-１中突堤中央ターミナル前「かもめりあ」5番のりば
【電車】
JR「元町駅」より徒歩約15分
JR「神戸駅」より徒歩約13分
問い合わせ先：神戸シーバス
0120-370-764 (9:00～18:30)
春祭りフェア専用予約サイトはこちら :
https://www.tablecheck.com/ja/kobe-seabus/reserve/message?menu_lists=6992da899788c405e9f5b5bf
神戸シーバス 公式HP :
http://www.kobe-seabus.com/
神戸シーバス 公式インスタグラム :
https://www.instagram.com/kobeseabus/
早駒運輸(株) 公式HP :
https://www.hayakoma.com/