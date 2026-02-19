【受賞】保育・教育・療育施設向け人員配置ICT 「KatagrMaエンゲージ」が、BabyTech(R) Awards 2025-2026 保育ICT一般部門にて大賞を受賞！

株式会社カタグルマ操作画面例

株式会社カタグルマ（本社：東京都千代田区、代表取締役：大嶽 広展）が提供する、保育・教育・療育施設向け人員配置ICT 「KatagrMaエンゲージ」は、国内最大級のベビーテックアワード「BabyTech(R) Awards 2025-2026（以下、BTA2025-26）」において、保育ICT一般部門の大賞を受賞いたしました。

これを記念し、特設サイト（https://service.katagrma.jp/bta2025）にて、受賞の背景等を公開いたします。

◆ 受賞製品「KatagrMaエンゲージ」について

「KatagrMaエンゲージ」は、保育現場における「職員配置」の複雑な業務を一元管理するICTサービスです。勤務継続・異動・休職・退職などの職員意向をアンケートで集約し、退職・異動希望者や面談進捗を一覧で管理します。最新情報を踏まえたドラッグ＆ドロップの配置シミュレーションで、法定配置基準や加配加算要件を自動チェックし、過不足や加算取得状況をリアルタイムに可視化。意向調査から配置確定までを一元管理します。これにより、施設運営の大きな負担となっている事務作業の効率化と、配置への納得感向上を同時に実現します。

詳細URL：https://service.katagrma.jp/engage

◆ 受賞理由と評価ポイント（審査委員より）

審査では、深刻な保育士不足という課題に対し、テクノロジーで現場の負担軽減と人間関係の改善にアプローチしている点が特に高く評価されました。

【主な評価コメント】

・施設運営の負担を劇的に軽減： 「法定配置基準に準ずる形でのシフトシミュレートや過不足、加算要件まで自動で確認できる部分は、施設運営を行う上でかなりの負担軽減に繋がる」と、実務面での高い有効性を評価いただきました。

・職員の意向を汲み取る仕組み： 「保育士の意向調査など非常に良い。特に大規模園や複数園では職員の希望を聞く際に活用できる」と、ミスマッチ防止に向けた姿勢を支持いただきました。

・今後の可能性への期待： 「園内での配置転換のマッチングに有効であり、今後のさらなる発展に期待する」と、AI活用等によるマッチング精度の向上など、将来性についても期待の声をいただいています。

◆ 受賞記念特設サイトを公開

今回の受賞を受け、保育現場のDX推進を検討されている施設経営者・自治体関係者様に向けた特設サイトを公開いたしました。

特設サイト：[https://service.katagrma.jp/bta2025]

◆BabyTech(R) Awards 2025-2026 について

株式会社パパスマイルが主催する、優れたベビーテック（育児×テクノロジー）商品・サービスを表彰するアワードです。育児向けのICTサービスや商品を開発・提供されている団体・企業、それを利用する保護者・保育者・保育事業者をはじめ、育児をとりまく全ての皆さまに「ベビーテック」という概念が広く認知されるべく、このアワードが開催されます。全受賞商品の写真、審査選評、URLは下記公式サイトをご確認ください。

詳細URL： https://babytech.jp/babytech-awards-2025-2026-top/

◆会社概要

会社名：株式会社カタグルマ

事業内容：保育・教育関連業界のSaas企画・開発・販売

所在地：東京都千代田区神田岩本町4番地9 トゥルム神田4階

※2025年1月より移転

代表者名：大嶽広展

従業員数：29名（業務委託・アルバイト含む）

資本金：3,500万円（資本準備金含む）

URL： https://katagrma.jp/