耳を塞がない「ながら聴き」コスパ最強のエントリーモデルが2種類登場！ゲオ限定「イヤーカフ型」＆「イヤーフック型」ワイヤレスイヤホンを発売
株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：濱野敏郎）は、ゲオ限定『イヤーカフ 完全ワイヤレスイヤホン（GRSPL-OWS 9168B）』とイヤーフック型の『オープンイヤー 完全ワイヤレスイヤホン（GRSPL-OWS 9199B）』を、2026年2月20日（金）より全国のゲオショップ798店舗にて順次販売開始します。
ゲオは、生活向上に役立つ各種グッズをオリジナルブランドとして積極的に展開し続けています。本イヤホンも、その一環として販売します。
＜『イヤーカフ 完全ワイヤレスイヤホン』製品画像
（左）ホワイト（右）ブラック＞
＜『オープンイヤー 完全ワイヤレスイヤホン』製品画像
（左）ホワイト（右）ブラック＞
【製品特長】
今回ゲオが発売する2モデルは、近年人気の開放型（オープンイヤー型）イヤホンにおいて、「必要な機能の凝縮」と「驚きの低価格」を両立させたエントリーモデルです。数千円から数万円が主流となっているオープンイヤー型イヤホン市場において、それぞれ税込2,178円という圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。
オープンイヤー型は、耳穴を塞がず周囲の音を聞きながら音楽を楽しめる「ながら聴き」に特化したイヤホンです。軽量で特に解放感に優れた「イヤーカフ型」 と、安定感があり運動する時にも使いやすい「イヤーフック型」を同時にラインアップすることで、ユーザーの好みに合わせた装着スタイルを提案します。
イヤーカフ型（GRSPL-OWS 9168B）の特長
・快適さ：耳の軟骨に挟むイヤーカフ構造。眼鏡をかけていても干渉しにくく、快適な装着感を実現
・超軽量設計：片耳約4.9gと非常に軽量かつコンパクト。長時間の使用でも耳への負担を軽減
・ロングバッテリー：イヤホン単体で最大7時間、充電ケース併用で最大28時間の音楽再生が可能（※）
（※）使用時間は50%音量の条件にて算出。接続するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために再生時間が短くなることがあります。
イヤーフック型（GRSPL-OWS 9199B）の特長
・高いホールド力：耳に掛けるフック形状で、運動時や動きのあるシーンでもズレにくい安定した装着感
・迫力のサウンド：大口径の13mmダイナミックドライバーを搭載。オープンイヤー型ながら迫力あるサウンドを実現
・電池残量表示：ケース内にデジタル式の電池残量表示を搭載。バッテリー状況を数値（%）で確認可能
ゲオは、2017年12月のBluetoothヘッドホンの発売からさまざまなゲオ限定のヘッドホン・イヤホンを販売し、累計で約510万個を販売しています。
ゲオは今後も「豊かで楽しい日常の暮らし」を提供すべく、お客さまが必要とするアイテムを、購入しやすい価格で手に取ることができる商品の販売に努めていきます。
■ゲオ限定『イヤーカフ 完全ワイヤレスイヤホン（GRSPL-OWS 9168B）』販売概要
取扱店舗：全国のゲオショップ798店舗
※取り扱いの有無については製品情報ページにてご確認ください
販売開始日：2026年2月20日（金）から順次
商品名：イヤーカフ 完全ワイヤレスイヤホン
型番：GRSPL-OWS 9168B
価格：税抜1,980円（税込2,178円）
カラー：ブラック／ホワイト
付属品：充電用Type-Cケーブル（約0.3m）、取扱説明書兼保証書（保証期間6カ月）
製品情報ページ：
https://geo-online.co.jp/campaign/special/other/geoselection/earphones/grspl-ows9168b.html
＜パッケージ画像＞
■ゲオ限定『オープンイヤー 完全ワイヤレスイヤホン（GRSPL-OWS 9199B）』販売概要
取扱店舗：全国のゲオショップ798店舗
※取り扱いの有無については製品情報ページにてご確認ください
販売開始日：2026年2月20日（金）から順次
商品名：オープンイヤー 完全ワイヤレスイヤホン
型番：GRSPL-OWS 9199B
価格：税抜1,980円（税込2,178円）
カラー：ブラック／ホワイト
付属品：充電用Type-Cケーブル（約0.3m）、取扱説明書兼保証書（保証期間6カ月）
製品情報ページ：
https://geo-online.co.jp/campaign/special/other/geoselection/earphones/grspl-ows9199b.html
＜パッケージ画像＞