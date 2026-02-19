ハイアール、200L台でも電子レンジを載せて使えるローデザインを採用し、定格内容積約3分の1の68Lジャイアントフリーザーを備えた、201L冷凍冷蔵庫を3月4日より発売

ハイアールジャパンセールス株式会社

ハイアールジャパンセールス株式会社(本社:大阪市、代表取締役社長:杜 鏡国)は、200L台でも電子レンジなどを載せて使えるローデザインで、68Lのジャイアントフリーザーを装備し、実用性とデザイン性を兼ね備えた201L冷凍冷蔵庫（JR-MV20A）を、2026年3月4日より全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB 通販などで順次発売いたします。

■企画・発売の背景

近年、共働き世帯や単身世帯の増加を背景にライフスタイルが変化し、冷凍食品の需要拡大やまとめ買いの日常化が見られます。この度発売する201L冷凍冷蔵庫（JR-MV20A）は、置き場所を選ばない幅530mmのスリムボディながら、68Lのジャイアントフリーザーを装備。まとめ買いや作り置きをサポートするだけでなく、庫内の見やすさや使いやすさにもこだわった冷凍冷蔵庫として開発いたしました。インバーターを搭載する事で省エネ性と静音性にも優れ、ふたり暮らしはもちろん、ひとり暮らしでもまとめ買いが求められる、昨今の市場ニーズに合わせた製品です。

■ジャイアントフリーザーと冷蔵室は見やすさ、使いやすさにこだわった機能が充実

定格内容積の約3分の１を占める68Lのジャイアントフリーザーは、「引き出し式クリアバスケット」2個（中段・下段）と引き出し式のトレイ1個（上段）の3段仕様。小さな食材と大きな食材を分けて収納いただくことが可能です。まとめ買いや作り置きなどで食材の保存量が多くなっても、見やすい・探しやすい・取り出しやすい設計となっています。

冷蔵室には、2Ｌペットボトルが４本入る※1「ドアポケット」を採用。かさばるペットボトルの買い置きもサポートします。また、明るく見やすい「LED庫内灯」や、汚れてもお手入れがカンタンな「強化ガラストレイ」を装備し、利便性を充実させております。

ジャイアントフリーザー 3段合成イメージ

■省スペースに貢献するスリム&ローボディとスタイリッシュなデザインの2色展開

幅530mm・高さ1,375mmのスリム&ローボディに、耐熱100℃、耐荷重30kgのトップテーブルを採用することで、電子レンジの天面設置※2など、上部空間の有効活用が可能です。

また、取っ手のないシンプルな2ドアデザインはスタイリッシュさを演出。上質な「シャンパンゴールド」と、清潔感のある「スノーホワイト」の2つのカラーから、ご自宅のインテリアやキッチンのイメージに合わせてお選びいただけます。

JR-MV20A（N/シャンパンゴールド）使用イメージJR-MV20A（W/スノーホワイト）使用イメージ

■インバーター搭載による高い省エネ性と静音性

201L冷凍冷蔵庫（JR-MV20A）には、庫内温度をきめ細かく制御できるインバーターを採用しました。省エネ基準達成率（2021年度目標）123%を実現し、日々のランニングコストを抑えながら、環境にも配慮した高い省エネ性能と静音性を叶えます。

201L冷凍冷蔵庫（JR-MV20A）の概要は以下の通りです。

◆ 主な特長

１.まとめ買いに便利な68L「ジャイアントフリーザー」

２.冷凍室は整理しやすく見やすい「引き出し式クリアバスケット」

３.上部の空間を有効活用できる「ローデザイン」

４.限られたスペースにも設置しやすい幅530mmの「スリムボディ」

５.高い省エネ性と静音性を実現する「インバーター搭載」（省エネ基準達成率123%、運転音約19dB※3）

６.スタイリッシュなシンプルデザイン

７.電子レンジの設置が可能な耐熱100℃、耐荷重30kgのトップテーブル仕様※2

８.2Ｌペットボトルが４本入る「ドアポケット」※1

９.明るく見やすい「LED庫内灯」

１０.汚れてもサッと拭くだけでお手入れカンタン「強化ガラストレイ」

◆ 仕様

※1ペットボトルの形状により収納できない場合があります。

※2電子レンジのタイプによって置けない場合があります。

※3 JIS C 9607（2015年）規定の騒音試験による（安定運転時）

※4オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

※5年間消費電力量は、JIS C 9801-3（2015年）で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。

ハイアール ジャパン セールス株式会社について：

ハイアール ジャパン セールス株式会社は、ハイアールグループ(本社：中国山東省青島市)の日本における Haierブランド製品の販売会社として、2002 年に設立。現在は AQUAブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域(HP：https://haier.co.jp/)の日本法人です。

日本で展開するHaierブランドは「新しいワクワクで、新しいくらしを。」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本中の人々に“驚きと発見”を届けてまいります。

お客さまからの商品に関するお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-865-812

（携帯電話・PHSからは ナビダイヤル 0570-020-812（有料））[受付時間9:00-18:30 年中無休]