MSI、大容量 64MB BIOS ROMを搭載し、次世代CPUに対応可能なX870Eチップセット搭載マザーボード「MAG X870E GAMING MAX WIFI」をAmazon限定で発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、最新のAMD Ryzen(TM) 9000シリーズプロセッサー対応のX870Eチップセット搭載マザーボード「MAG X870E GAMING MAX WIFI」を、Amazon限定で発売いたしました。

MSI MAXシリーズマザーボードは、大容量64MB BIOS ROMを搭載することで、今後登場予定の次世代CPUに対応できるようになっています。さらに、外部クロックジェネレーター「OC ENGINE」を搭載。グラフィックスカードやSSDなどのデバイスに影響を与えることなく、CPUベースクロックの調整ができ、最大で15%のゲーム性能の向上※を実現します。

※性能向上幅はゲームタイトルや解像度、PC構成によって異なります。

【MAG X870E GAMING MAX WIFI】 税込44,980円

■製品URL：https://jp.msi.com/Motherboard/MAG-X870E-GAMING-MAX-WIFI

【MAG X870E GAMING MAX WIFIの主な特徴】

- ホワイト・ブラックどちらのセットアップにもぴったりな黒基板にシルバーホワイトのヒートシンクを搭載したゲーミングモデル- 12+2+1フェーズ 60A SPS対応の堅牢な電源回路を採用し、最新CPUの性能を最大限引き出す- リアI/Oパネルまで拡張された大型ヒートシンクがVRＭをしっかりと冷却し、システムの安定性を維持します- 5G LAN + Wi-Fi 7を搭載し、高速なネットワークで快適なオンライン体験を実現- ねじを使用せずM.2デバイスの脱着が可能なEZ M.2 Clip II & EZ M.2 Shield Frozr IIを搭載- グラフィックスカードの固定をトグルボタンで解除可能なEZ PCIE Releaseを搭載- 40Gbpsの転送速度とDP Altモードによる映像出力を可能にするUSB4ポートを搭載

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

