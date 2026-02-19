モニター裏に収納スペースをプラスできる、VESA取り付けホルダーを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、モニター背面のVESA規格ネジ穴を利用して、HDDや小型PC、ゲーム機などを設置できるVESAマウントホルダー「MR-VESA16」を発売しました。乱雑になりがちな周辺機器をモニター裏に隠して収納することで、デスク周りをスッキリと整理できます。
モニターアームとの共締めにも対応しています。
【掲載ページ】
品名：モニターアーム対応VESA取り付けホルダー
品番：MR-VESA16 標準価格：6,600円（税抜き 6,000円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=MR-VESA16
モニター裏のデッドスペースを有効活用
VESA規格のネジ穴を使って、モニター裏に設置できる収納ホルダーです。
置き場所に困りやすい外付けHDDや小型PC、ドッキングステーションなど、幅広い機器を設置できます。
モニターアームと一緒に使える
モニターとモニターアームの間に本製品を共締めすることで、モニターアームと一緒に使用できます。
VESA規格対応の簡単取り付け
VESA 75・100・200mmのネジ穴に対応し、付属のボルトで液晶ディスプレイやテレビへ簡単に取り付けできます。
機器に合わせて幅を調整可能
幅を35～50mmの範囲で調整して、機器にピッタリのサイズで使用できます。
設置面を保護する6つのクッション
滑り止め・キズ防止用クッションが6つ付属しており、機器設置面をしっかり保護します。
【関連ページ】
モニターアーム
https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/monitor_arm/index.html#rel-lineup
VESA取付け便利グッズ特集（モニター裏活用・収納）
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/vesa/index.html
サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/MR-VESA16
■サンワサプライ WEBサイト
https://www.sanwa.co.jp/
■サンワサプライ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/
■サンワサプライ X
https://twitter.com/sanwainfo
■サンワサプライ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP
■YouTube公式チャンネル
http://sanwa.jp/youtube
