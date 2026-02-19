水月雨 (MOONDROP)、100mm平面駆動ユニット搭載のフラッグシップヘッドホン「SKYLAND」を2月19日(木)より販売開始

MOONDROP株式会社

MOONDROP株式会社は、特許取得済みの100mm平面駆動ユニットを搭載したフラッグシップ級HiFiヘッドホン「SKYLAND」を2026年2月19日（木）より販売開始いたします。

また、レトロなデザインと実力派サウンドを両立した「Old Fashioned」、及びブランド10周年の節目にインナーイヤー型の原点へと立ち返る「Nice Buds!」も同日より発売いたします。

■ 平面磁気駆動の限界を突破：フラッグシップヘッドホン「SKYLAND」

「SKYLAND」は、音質と使用体験を徹底的に追求する「パフォーマンス・ファースト」の理念を具現化したフラッグシップモデルです。従来の平面磁気駆動型が抱えていた技術的限界に挑み、リスニング体験を新たな次元へと引き上げます。

100mm超大型FDT振動板コンポーネント

FDT（Full Drive Tech） 全面駆動技術

水月雨（MOONDROP）の平面駆動型ヘッドホンは、従来の平面磁気ドライバー構造とは一線を画し、直径100mmの超大口径振動板コンポーネントを採用。

さらにシリーズ独自のFDT（Full Drive Tech）全面駆動技術により、従来の平面磁気型ヘッドホンを大きく上回る駆動精度と、静電型ヘッドホンに匹敵する低分割振動特性を実現しました。

フルオープン設計＆低回折ラウンドエッジ構造

エアリー・メタルメッシュ保護構造

「SKYLAND」は、高く評価されているフルオープン構造を採用しており、外装パーツによる反射の影響を大幅に抑制しています。

また、振動板に隣接する構造エッジ部分には、低回折性のマット仕上げと滑らかな曲面処理を施すことで、高域の回折を効果的に抑制。

さらに、日常使用時における振動板の損傷を防ぐため、適切な距離を保った位置に金属製プロテクトメッシュを配置しています。

500nm超軽量超薄型振動板

「SKYLAND」は、約500nmの極薄・超軽量振動板を採用。平面磁気ドライバー技術の限界に迫る設計により、理想的な振動モードを追求。

これにより、微細なディテールまで豊かに再現し、高いレスポンス性能と全帯域でのバランスの取れた音質を実現しています。

■ 40mmドライバー搭載のオンイヤーヘッドホン「Old Fashioned」

レトロな佇まいに、水月雨（MOONDROP）の最新音響技術を凝縮したオンイヤーヘッドホン「Old Fashioned」は、専用設計された三層構造ハイブリッド振動板採用の40mm大型ダイナミックドライバーを搭載し、振動板のダンピング特性とユニットf0を最適化することで、小型オープン型では困難だった深い低域の沈み込みと、ゆったりとしたクラシックトーンを実現しました。

さらに、伸縮式ヘッドバンドとフレキシブルジョイント構造により多様な頭部にフィットするほか、耐久性に優れたリセスドソケット構造の0.78mm 2-Pinリケーブル設計を採用しており、長く愛用できる実力派モデルとなっています。

■ インナーイヤー型イヤホンの原点へと立ち返る「Nice Buds!」

「Nice Buds!」は、ブランド創設10周年の節目に、水月雨（MOONDROP）の原点であるインナーイヤー型を現代の技術で再定義したモデルです。

クラシックな「MX500」の音響思想を継承しつつ、15.4mmの大口径カスタムダイナミックドライバーと、低域を精密に制御するデュアルバックチャンバー・ダンピング構造を搭載しています。これにより、力強い低音とクリーンな中域を両立しました。

また、スポンジイヤーピースを確実に固定する独自設計や、対耳珠にフィットする人間工学に基づいた非対称ジオメトリデザインを採用し、従来のインナーイヤー型の課題であった装着の安定性と音響性能の最大化を同時に実現しています。

■ 価格と販売場所

■ 水月雨（MOONDROP）について

水月雨（MOONDROP）は、2015年に設立された中国のHiFiブランドです。設立当初より自社で設計と研究開発を行い、現在は体系的なフルチェーンの独立開発能力を有し、トップクラスのハードウェア設備、アイディアが豊富なソフトウェア とハードウェアの研究開発チーム、ユニークな音響研究開発チームで構成されています。独自のイヤホン・ヘッドホン製造工場といくつかの支社研究開発ラボを有し、ユーザーの声を取り入れながら、市場にないワクワクするような商品を製作できるよう取り組んでいます。

