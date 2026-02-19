元櫻坂46 渡辺梨加をアンバサダーに、新ヘアケアブランド「 SOSO. 」よりAir Moist ヘアドライヤー 発売。

株式会社韓国美容企画

株式会社韓国美容企画（本社：東京都渋谷区、代表：西口芽生）は、新ヘアケアブランド「SOSO.」より、コンパクト設計と大風量を両立した「SOSO. Air Moist ヘアドライヤー」を2026年2月28日（土）にオンラインで発売いたします。“乾かす時間”を美しさを育てる時間に変える新感覚のヘアケア体験を、元櫻坂46 渡辺梨加さんとともにお届けします。また、2月26日（木）は渡辺さんも登壇するプレスイベントを開催します。

SOSO. Air Moist ヘアドライヤー概要

乾かす時間を、美しさを育てる時間へ。

本製品は、単なる“速乾ドライヤー”ではありません。

毎日繰り返す「乾かす」という行為を、髪と向き合うポジティブな時間へと変えていくために開発されました。日々の生活の中で、ドライヤーは“できるだけ早く終わらせたい時間”になっていないでしょうか。一方で、カラーやアイロンなどによる熱ダメージは蓄積し、「パサつき」「艶不足」「広がり」といった悩みは増えています。速く乾かしたい。でも、傷ませたくない。SOSO. Air Moist ヘアドライヤーは、その相反するニーズに向き合い、速乾と潤いの両立を目指して誕生しました。

製品特徴

１. コンパクトなのに、想像以上のパワー。最大風速30m/sを実現

航空分野の技術を応用したX13U BLDCモーターを搭載。

最大100,000rpmの高回転と13枚のファンブレードにより、力強く安定した送風を可能にしました。

モーター種類：X13U BLDCモーター

消費電力：1200W

電源：AC100V 50/60Hz

422gの軽さ。毎日に寄り添うサイズ。

本体重量422g（ノズル含む／コード除く）

500mlペットボトルより軽い感覚で、長時間使用しても腕が疲れにくい設計です。

サイズ：高さ19cm × 幅21.5cm × 奥行6.1cm

コード長：1.7m

A4用紙より一回り小さいミニマル設計。洗面空間やドレッサーにも自然に溶け込みます。

２. 乾かすたびに、艶をまとう。プラズマイオン1,000万個

高濃度プラズマイオン（1,000万個）を放出します。

髪の水分バランスを整え、指通りなめらかな艶髪へ導きます。速く乾かすだけでなく、潤い・艶・指通りの向上を同時に実証しました。

３. 乾かすだけでは終わらない、多彩なモード設計。＜FITサロンモード＞

・S：スカルプケアモード（約43℃）

・D：ダメージ集中補修モード（約54℃）

・C：キューティクルツヤ出しモード（冷風×約50℃交互）

・B：ベビーモード（約42℃）

・P：ペットモード（約38℃）

※10cm離れた位置での測定値

＜カスタムドライ設定＞

・高温／弱風

・中温／中風

・中温／強風

・低温／超強風

温度制御仕様：温度センサー搭載

冷風機能：有

さらに、90℃で作動するバイメタルスイッチと216℃で作動する温度ヒューズを内蔵したダブル安全装置により、異常温度上昇時には自動で電源を遮断します。髪質やシーンに合わせて選べる設計で、スタイリングしやすい状態へ導きます。

ブランドアンバサダーに渡辺梨加さんを起用

本製品のブランドアンバサダーには、元櫻坂46の渡辺梨加さんを起用。

透明感のある美しさと丁寧なライフスタイルが、「SOSO.」の世界観と高く共鳴し、その魅力を発信していきます。

「ヘアドライヤーSOSO. Air Moist 発売記念 スペシャルイベント」開催

2026年2月26日（木）

11:00 SOSO.スペシャル ヘアショー ／ 14:00 プレス発表会

18:00 渡辺梨加さんトークイベント

開催場所：The SHEL’TTER TOKYO 東急プラザ表参道「オモカド」店 B1階

https://maps.app.goo.gl/wDpKAck3gTACJ4Y1A

※全ての回、事前お申込制となります。詳しくはcontact@soso-official.comまでお問合せください。

渡辺梨加さんトークイベントの開催

2月17日（火）Instagram 及びX（旧Twitter）にてイベント参加権が抽選で当たるキャンペーンに関する投稿をいたします。

【応募条件・方法】

１.soso._jpをフォロー

２.この投稿にいいねを押して応募完了

３.アカウントが公開されている方

４.応募規約にご同意頂ける方

※１.～４.全てに該当する方を対象とさせて頂きます。



【当選者数】

抽選で合計20名様



【当落・詳細発表】

2026年2月23日（月）に当選者様にのみDMにてご連絡いたします。



【応募期間】

2026年2月17日(火)～2月22日(日) 23:59まで

■ 製品概要

製品名：SOSO. Air Moist ヘアドライヤー

型番：SS-D1970

発売日：2026年2月28日（土）

メーカー希望小売価格（税込）：49,800円

重量：422g（ノズル含む／コード除く）

サイズ：高さ19cm × 幅21.5cm × 奥行6.1cm

最大風速：30m/s

モーター回転数：最大100,000rpm

プラズマイオン：1,000万個

消費電力：1200W

コード長：1.7m

材質：ABS樹脂、ポリカーボネート

付属品：ノズル、取扱説明書（保証書付）

保証期間：1年間

原産国：韓国

PSEマーク：取得済

販売チャネル：公式ECサイト/各モール（順次販売開始）

URL 公式オンラインサイト https://soso-official.com/lp?u=ss_ble_pt_std_nml

■ 会社概要

会社名：韓国美容企画

所在地：東京都渋谷区神宮前2丁目13-9 BIRTH神宮前405

代表者：西口芽生

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社韓国美容企画

TEL：03-4500-0725

Email：contact@soso-official.com