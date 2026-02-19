【当日手荷物配送 APEX24】都内ラグジュアリーホテルにて「コンシェルジュ連携型」の新運用を開始

株式会社L.CRAS

株式会社L.CRAS（本社：東京都港区、代表取締役：西銘美香）が提供する当日手荷物配送サービス「APEX24」は、ANAインターコンチネンタルホテル東京において、コンシェルジュ・ベルデスクと完全に連携したシームレスな運用フローを構築し、サービス提供を開始いたしました。

■当日手荷物配送サービス「APEX24」とは

APEX24は、東京都内のホテルから空港（羽田・成田）へ当日中に手荷物を配送するサービスです。

■ホスピタリティを拡張する「APEX24」の新たな挑戦

■APEX24の特徴- 最短即日配送（都内最速水準/当日午後15時までにお届け）- 多言語対応(日本語・英語・中国語・韓国語)- ホテルオペレーションに合わせた柔軟な運用設計- 専用のカスタム運用フローにも対応可能■ホテル様の導入メリット- 付加価値サービスの強化- コンシェルジュ提案力の向上- 急なニーズへの対応力強化- フロント業務の負担軽減- ロビー・収納スペースの環境改善- お客様満足度の向上「APEX24」公式サイトはこちら：https://apex24.net/

都市観光における「大型スーツケースの移動」という課題に対し、APEX24は単なる配送を超えた「ラストワンマイル観光インフラ」を提供します。今回の新運用では、コンシェルジュが直接手配を担うことで、ゲストはチェックアウトの瞬間までストレスフリーな体験を享受できます。

■ 本運用モデルの特徴- コンシェルジュ・フルサポートゲストの手間を一切排除。ホテルのプロフェッショナルが受付を行うことで、ゲスト体験の一部として自然にサービスを提供します。- 当日15時の空港お届け当サービスはチェックアウト直前や急なご相談にも柔軟に対応いたします。お客様のお手荷物は、15時までに空港へをお届けします。手ぶらで最終日の観光を最大化し、そのまま空港で荷物を受け取るスマートな旅を実現します。※通常、当日午前10時までご予約いただけます（銀座エリアは午前11時まで）。なお、エリアにより予約締切時刻が異なります。- 都市観光の価値最大化荷物からの解放により、高単価レストランの利用やショッピング時間の延長など、滞在価値の向上を促します。■空港の受取窓口

当社はJAL ABCと連携し、空港受け渡し体制を構築しています。お送りしたお手荷物は、羽田空港・成田空港のJAL ABCカウンター窓口にてお受け取りいただけます。配達完了時には、お客様へ配達完了の通知メールをお送りいたしますので、安心してサービスをご利用いただけます。

〈 手荷物の受け取り場所 〉

・成田空港第1ターミナル北ウィング4F出発ロビー JALABCカウンター

・成田空港第2ターミナル3F出発ロビー JALABCカウンター

・羽田空港第3ターミナル3F出発ロビー JALABCカウンター

本導入により、同ホテルにご宿泊のお客様は、チェックアウト後に手荷物を空港へ当日配送することが可能となり、最終日も身軽に東京観光やビジネス活動をお楽しみいただけます。

■今後の展望 ～ラグジュアリーホテルの標準インフラへ～

Less Luggage, More Time.

手荷物から解放し、ゲストにもホテルにも余白のある時間を



ANAインターコンチネンタルホテル東京での導入をモデルケースとし、外資系・都市型ラグジュアリーホテルへの展開を加速させます。APEX24は、各ホテルのブランド方針に最適化した運用設計を通じて、都市観光の標準機能を定着させてまいります。



▶︎都内ホテルの導入事例はこちらから

・【the b 銀座様】CS・ESを同時に向上。銀座のホテルが語る、海外ゲストに選ばれ続けるホテル運営の工夫(https://apex24.net/2026/01/04/the-b-ginza/)

・【ホテルインターゲート東京 京橋様】「一歩先のおもてなしへ」 “ノーと言わない接客”を支える、当日空港配送サービス導入事例(https://apex24.net/2026/02/05/intergate-kyobashi/)



弊社は、画一的な導入モデルではなく、各ホテル様の運営体制やブランド方針に応じた個別最適化型の運用設計を行っております。

会社概要

社名 ：株式会社L.CRAS

所在地 ：〒107-0051 東京都港区元赤坂１丁目２－７ 赤坂Kタワー4F

代表者 ：代表取締役 西銘 美香

設立 ：2023年10月17日

URL ：https://apex24.net/