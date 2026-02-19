暮らしに寄り添う、進化した静音性「パーソナルシュレッダー　SHIZCUT(シズカット)」35dB(※1)モデル2機種を発売

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、当社の製品として最高の静音性を実現した「パーソナルシュレッダー SHIZCUT（シズカット）」35dB(※1)モデル2機種を、2026年2月27日よりインターネットサイトや全国のホームセンターを中心に順次(※2)発売します。

近年、個人情報管理への意識の高まりや、コロナ渦を契機にテレワークが普及したことに伴い、オフィスだけでなく家庭でのシュレッダーに対するニーズが高まっています。当社が実施したパーソナルシュレッダーの不満に関する調査(※3)によると、静音性に関する回答が最も多く挙げられており、利用が一般化する一方で運転音に不満を持つユーザーが多いことがわかりました。

「パーソナルシュレッダー SHIZCUT」は、操作性とセキュリティー性を確保しながら、高い静音性を実現しています。今回発売する、当社の製品として最高の静音性を実現した35dB(※1)モデル2機種は、図書館の館内よりも静か(※4)な運転音で、会話や集中したい作業を妨げずに使用でき、テレワークや夜間の使用にも適しています。

また、当社独自の「除電クリーンシステム」を搭載し、ダストボックスの帯電量を抑制することで細断くずの散乱を最小限に防ぎ、ごみ捨て時の片付けの手間を軽減できます。細断サイズはマイクロクロスカットとクロスカットの2種類を展開し、用途に合わせて選択できます。

当社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していきます。

■使用イメージ

■その他特長

・ダストボックスに細断くずが溜まると「ごみ捨てセンサー」が反応し、細断ランプが赤色に点滅して

お知らせします。

・細断中や細断終了後、自動でカッターの細断くずを落とす「オートクリーニング」機能を搭載して

います。

■商品仕様(※5)

■ブランドサイト

https://www.irisohyama.co.jp/shredder-portal/shizcut/(https://www.irisohyama.co.jp/shredder-portal/shizcut/)

※1：空転時の騒音値を測定。

※2：2026年2月19日より公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始。

※3：2024年4月に約5,000名を対象に当社が行ったシュレッダーに関するアンケート調査。

※4：出典「全国環境研協議会 騒音小委員会」より参照。

※5：商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※6：使用環境により、細断枚数が1、2枚減ることがあります。

※7：A4コピー用紙（64g/m²）の場合。