【2/22猫の日プレゼントにゃんぺーん】写真と動画を保存できる「おもいでばこ」と厳選素材のキャットフード「Quoli」がセットで当たる

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、株式会社スマック（本社：愛知県東海市、取締役社長 犬養丈裕、以下 スマック）とコラボレーションしたプレゼントキャンペーンを本日2026年2月19日(木)より開始しました。

本キャンペーンは2月22日の「猫の日」に合わせて両社のInstagram公式アカウントにて行うもので、バッファローのデジタルフォト・アルバム「おもいでばこ（PD-2000）」と、スマックが提供するキャットフード「Quoli（クオリ）」のセットが抽選で2名様に当たります（各アカウント1名様）。

「おもいでばこ」なら容量を気にせず愛猫の愛くるしい姿を収めた写真と動画をすべて保存でき、 家族みんなでいつでも見返せる宝物に変えられます。

「Quoli」は厳選された国産素材を採用し、徹底した品質管理と理想の栄養設計を一粒に詰め込んだ、大切な愛猫のための理想の食事です。

大切な家族である愛猫へ、この特別な日に「おもいでの保存と健やかな毎日」をセットでお届けします。

キャンペーン概要

賞品

以下セットを抽選で2名様（各アカウント1名様）

・デジタルフォト・アルバム「おもいでばこ（PD-2000）」

・キャットフード「Quoli」1ケース（12個入り、約3～4ヶ月分相当）

※ご当選者さまにはDMを通して愛猫の年齢・アレルギー等を確認させていただき、適切な商品を選定して発送いたします。

キャンペーン期間

2026年2月19日(木)～25日(水)23:59

当選賞品の発送予定

2026年3月中旬

応募方法

・Instagramのバッファロー公式アカウント（@buffalo_jp_info）をフォロー。

※スマック公式アカウント（@cat_dog_smack(https://www.instagram.com/cat_dog_smack/)） でも同様のキャンペーンを開催。

・キャンペーン投稿に「いいね」。

・当選された方にはキャンペーン終了後に、賞品発送先確認のためにDMをお送りいたします。

賞品

デジタルフォト・アルバム「おもいでばこ」

Instagram :https://www.instagram.com/p/DU7AR91iHoZバッファロー公式アカウント（@buffalo_jp_info）

「おもいでばこ」は、撮影機器の写真・動画を取り込んで、かんたんに自動整理することができるデジタルフォト・アルバムです。スマートフォンやデジタルカメラといった複数の撮影機器で撮った愛猫の写真を、リビングのテレビやお手元のスマートフォン等で身近な人と大切な思い出として見返す喜びを提供いたします。

最大100万コンテンツ（または容量がなくなるまで）保存できる大容量ハードディスクを搭載し、増え続ける写真や動画をよりたくさん、快適に残せます。本商品をWi-FiルーターやWi-Fi中継機、LANケーブルを利用してネットワークに接続することで、スマートフォンやPCから無料のおもいでばこアプリを使って、写真の取り込みや閲覧をお楽しみいただけます。スマートフォンの4K動画/HEVC動画の取り込み・再生にも対応しています。

無料の専用アプリケーションを通してスマートフォン・タブレットからも写真をかんたんに整理できる機能をはじめ、アプリケーションと本体ともにアップデートを通して進化を続けています。

賞品

キャットフード「Quoli」

1ケース（12個入り、約3～4ヶ月分相当）

おもいでばこ ウェブサイト :https://omoidebako.jp/おもいでばこブログ :https://omoidebako.jp/blog/特集ページ :https://omoidebako.jp/blog/lp/pet/ペットの写真 撮ったままなの、もったいない！※商品写真は一例です。

日本で暮らす愛猫のための理想の食事「Quoli」です。ヒューマングレードの国産素材、マイクロミル製法を使用し、消化吸収に優れた粒（ドライフード）に仕上げました。子ねこからシニアまで愛猫の成長に合せてお選びいただけるのも魅力です。

スマック「Quoli」ウェブサイト :https://www.smack.co.jp/quoli/quoli/スマック ウェブサイト :https://www.smack.co.jp/

※記載させている各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※記載されている価格は、希望小売価格です。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.