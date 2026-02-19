離職率8.9%改善を実現。従業員が自ら育ち、辞めない組織をつくる「タレントエンパワーメントシステム『CANaYELL（カナエル）』」を正式リリース

株式会社thanXi

株式会社thanXi（本社：東京都品川区、代表取締役：吉田 裕司）は、業界特有の課題である「人材の離職・育成」を解決し、働く一人ひとりの可能性を最大化するタレントエンパワーメントシステム『CANaYELL（カナエル）』を、2026年2月19日より正式リリースいたしました。

本サービスは、従業員満足度（ES）と顧客満足度（CS）で業界日本一※1 を獲得した株式会社ジリオンの組織運営ノウハウを基に開発。従来の人事管理システム（HR Tech）とは一線を画し、「人を管理する」のではなく「人の魅力を引き出し、競争力に変える」ための新しい組織OSです。

2024年からの一部企業での先行導入では、年次離職率約8.9％※2 の改善を果たすことができました。

■ 開発の背景：なぜ今、「CANaYELL（カナエル）」なのか

飲食・サービス業界は長年、慢性的な人手不足と高い離職率に悩まされています。

しかし、スタッフが辞めてしまう本質的な理由は、単なる給与や労働条件だけではありません。

「自分の頑張りが正当に評価されていない」「ここで働く意味や成長の実感が見出せない」といった、承認と成長機会の欠如にあります。

多くの企業が「効率化」や「無人化」へ投資する一方で、私たちは「人」こそが最大の競争力であると確信し、「成長」と「働きがい」を最大化するために、人への投資を惜しまずおこなってきました。 「業界に入りたい若者が減り、せっかく入ってもやりがいを感じられずに去ってしまう現状を変えたい」。そんな代表・吉田の想いから、「人が成長や働きがいを実感できるプロセス」をテクノロジーで仕組み化するためにCANaYELLは生まれました。

■ CANaYELL（カナエル） 3つの特徴

1. 「管理」から「エンパワーメント」へ

従来のシステムは「管理者」のためのツールでしたが、CANaYELLは「働くスタッフ（プレイヤー）」が主役です。 スタッフが自ら目標を立て、行動し、評価されることで成長を実感できる「タレントエンパワーメント」の概念を実装。自律的に動く人材を育成します。

2. ES/CS日本一のノウハウを「型」として提供

「評価制度を作っても運用できない」という課題に対し、当社が実証済みの評価テンプレートや成長ロードマップを標準搭載。導入したその日から、人が育つ文化をインストール可能です。

実際に導入した店舗では、年約8.9%の離職率改善※2 という実績が出ています。

3. 「PLAYの原則」で、これまでの法人プロダクトにはない体験

「楽しい（Playful）」「軽い（Light）」「どこでも（Anywhere）」「あなたのもの（Yours）」をキーワードに、マニュアル不要で直感的に使えるデザインを徹底。日々の「ありがとう」を送り合う機能や、自身の成長がひと目でわかるログなど、デジタルでありながら「人の体温」を感じられる体験を提供します。

※1：株式会社MS＆Consulting社 2019年調べの顧客満足度調査の再来店意思/他人紹介意思項目で、2019年全国1位の75％という評価を獲得

株式会社リンクアンドモチベーション社 2021年調べの従業員満足度調査で飲食カテゴリ1位となるスコア72.4トリプルA評価を獲得、以降5年連続でトリプルA評価を獲得（全て飲食カテゴリで1位を獲得）

※2：株式会社ジリオンおよびテスト導入店舗における実績値（月次1.2%改善を年次換算）

■ 導入企業様からの期待の声

株式会社CITABRIA 代表取締役 石田 聡 様

2001年に創業して20年以上になりますが、経営者として最も注力し、苦労してきたことは「組織と人」に関することです。「働きやすさ」と「働きがい」や「成長」という一見二律背反することをどうやって同時実現していくか。これは当社だけでなく、飲食業界全体が抱える課題です。

チームで連携してお客様に感動を届けるというかけがえのない仕事、それを実現できた時の充実感とその後に広がる成長。この醍醐味をもっと多くの人が感じられるようになる飲食業界、一つ一つのお店のチーム力が高まってお客様により大きな感動を届けられる飲食業界を、CANaYELLはつくれると期待しています。

株式会社マザー・レストランツ 代表取締役 横山 剛 様

2011年に創業して以来、『最高のチームづくり』に注力してきました。ひとりひとりが強みを活かし、力を貸し合い、お客様の感動という目標に向かって本気で挑めるチームを目指しています。

CANaYELLというプロダクトが、スタッフを管理することではなく、スタッフひとりひとりを支援し、いいチームをつくることを目的にしていることに共感し、当社でも導入をしています。

CANaYELLを活用し、最高のチームという作品をスタッフの皆と一緒につくりあげていきたいです。

■ サービス概要

名称： タレントエンパワーメントシステム「CANaYELL（カナエル）」

対象： 飲食業、サービス業、小売業など

主な機能：

・成長ロードマップ生成

・公正な評価の自動化・一元管理

・称賛・相互フィードバック

・才能プロファイル診断・相互理解

・社内チャット・タスク管理 など

URL：https://www.can-a-yell.jp/

■ 株式会社thanXi 概要

所在地：東京都品川区上大崎2丁目14番5号 クリスタルタワー5階

代表者：代表取締役 吉田 裕司

設立：2021年8月18日

事業内容：タレントエンパワーメントシステム「CANaYELL」の企画開発・販売及びスタッフの成長支援コンサルティング

