開館以来初！３月１２日(木)、イルカ・アシカオーシャンライブが大規模リニューアル！

多種多様なサメを飼育するアクアワールド茨城県大洗水族館（アクアワールド・大洗）は、開館以来初となる大幅リニューアルを実施し、新たなイルカ・アシカオーシャンライブ「WOOOOARAI（ウォーアライ）！ーここから始まる、出会いの物語ー」を3月12日（木）よりスタートします。

今回のライブでは、生きものたちが息を合わせて跳ぶ“ツインジャンプ”を初披露いたします。さらに、オーシャンシアターに登場した巨大スクリーンを活用した映像演出や、各所に設置されたライブカメラによる多視点映像により、現実の世界と物語の世界が交じり合うような演出を展開します。

詳細を見る :https://www.aquaworld-oarai.com/2026/02/19/oceanlive_renewal/

場所：４階 驚きの海ゾーン オーシャンシアター

日時：２０２６年３月１２日（木）より

※開催時間は日によって異なります。詳細はホームページをご確認ください。（各回約２５分）

※生きものの状態により内容が変更となる場合がございます。

イルカ・アシカオーシャンライブリニューアルを通して伝えたいこと

今回のイルカ・アシカオーシャンライブリニューアルは、開館以来初めてとなる大規模な取り組みであり、当館がこれまで積み重ねてきたイルカ・アシカオーシャンライブのあり方を改めて考える大切な機会となりました。私たちは生きものたちとどう向き合い、どのようにすればその魅力や特性を皆さまにより深く知っていただけるかをスタート地点としてパフォーマンスの再設計を行いました。新たなイルカ・アシカオーシャンライブは生きものたちが本来持つ能力や、今まで培ってきた関係性を活かした内容へと進化いたしました。その姿を通して生きものたちの奥深い魅力やその能力の高さを感じていただきたいと考えています。

生きものたちの息を合わせた「ツインジャンプ」初披露

開館以来、多くのお客さまを魅了してきたイルカ・アシカオーシャンライブの強みは、バンドウイルカたちのダイナミックなパフォーマンスと、カリフォルニアアシカのコミカルな演技を、間近で体感できる臨場感です。生きものたちの高い身体能力とトレーナーとの信頼関係から生まれる一体感も魅力です。今回のリニューアルでは、その強みを磨き上げながら、イルカ・アシカオーシャンライブを「出会いの物語」として再構築しました。単なるパフォーマンスの連続ではなく、生きものとトレーナー、そしてお客さまとの出会いが一つの物語として進む構成へと進化しています。

◆至近距離で体感するカリフォルニアアシカのパフォーマンス

新しいイルカ・アシカオーシャンライブはアシカパートから始まります。単独で登場したカリフォルニアアシカがイルカ・アシカオーシャンライブの始まりを力強く印象づけます。倒立や回転などの多彩なパフォーマンスに加え、お客さまとのコミュニケーションも織り交ぜながら、出会いとふれあいをテーマにその愛らしさと身体能力の高さを紹介します。至近距離でのパフォーマンスやライブカメラを活用した臨場感あふれる映像も必見です。

◆迫力のイルカパートからクライマックスへ

続くイルカパートでは迫力あるジャンプや客席への水かけパフォーマンスで会場を盛り上げます。客席近くでのパフォーマンスでは、バンドウイルカたちの力強さとしなやかさを間近に感じられます。クライマックスはバンドウイルカたちとカリフォルニアアシカによる合同パフォーマンスです。拍手やアクションを通じてお客さまもイルカ・アシカオーシャンライブへ加わり、会場が一体となる中、生きものたちが息を合わせて同時に跳ぶ「ツインジャンプ」を披露します。見どころを凝縮した集大成として、生きものたちの個性と関係性がより際立ちます。

イルカ・アシカオーシャンライブの魅力をより高める大型スクリーンが登場

今回のリニューアルでは、オーシャンシアター正面に縦５メートル、横９メートルの大型スクリーンを新設し、イルカ・アシカオーシャンライブを進化させました。生きものたちの動きと連動した映像を投影し、水中世界を描くビジュアルや物語性ある演出により、パフォーマンスの魅力をより豊かに伝えます。さらに、会場内各所のライブカメラやトレーナーの持つアクションカメラの映像をリアルタイムで映し出し、客席からは見えにくい角度での動きや表情も共有。観客のリアクションも投影することで会場全体の一体感を高めます。

巨大スクリーンは単なる補助装置ではなく、パフォーマンスと融合する“もう一つのステージ”として機能します。パフォーマンスと映像が重なり合うことで、イルカ・アシカオーシャンライブに奥行きが生まれ、来場者ひとりひとりがその場の空気を体感できる構成となっています。

スーベニアショップ「モラモラ」も新たな空間“ときめきの新世海”としてリニューアル！

２００２年にアクアワールド・大洗が開館して以来、ご来館の記念品やお土産品を販売する店舗として、多くの方にご利用いただいてきたスーベニアショップ「モラモラ」も、この度リニューアルオープンいたします。新店舗はグレーを基調とした内装でありつつも、ポイント的に使用されるナチュラルな木目が調和した、こだわりの空間となります。また、当館の展示生物のスケッチ画やシルエットも散りばめられており、館内をご観覧いただいた後もその余韻に浸りながら、ゆっくりとお買い物をお楽しみいただけます。

店舗場所：館内３階 マーケットプレイス（無料ゾーン）

リニューアルオープン日時：２０２６年３月１２日(木) １０：００

店内では、お菓子、ぬいぐるみ、雑貨など約２,５００点にものぼる商品を取り扱いいたします。アクアワールド・大洗を象徴する生物“サメ”をモチーフにした様々なグッズや、当館の飼育員が監修したオリジナルぬいぐるみも数多く取り揃えております。水族館での楽しい思い出をかたどる“ときめきの新世海”で、心躍る時間をお過ごしください。

●アクアワールド・大洗 飼育員監修 オリジナルぬいぐるみ（一部）

リニューアルオープンに伴い、長さ２メートルの「シロワニ特大ぬいぐるみ」（35,000円・税込）や、当館初の飼育員監修「マンボウのぬいぐるみ」（2,750円・税込）など、アクアワールド・大洗ならではの新たなオリジナルグッズも登場します！

当館が、国内で唯一繁殖に成功している「シロワニ」の特大ぬいぐるみが登場します！なんとその長さ2メートル！実物を思わせる迫力に圧倒されること間違いなしです。価格：35,000円（税込）ショップの名前は、マンボウの学名(Mola mola)が由来となっています。今回のリニューアルオープンを記念し、当館初の飼育員監修「マンボウのぬいぐるみ」を発売します！価格：2,750円（税込）

※本リリースの画像は全てイメージです。

