近づけるだけで“カチッ”と接続！磁石で抜き差しのストレスをゼロにできる8K対応HDMIケーブルを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、近づけるだけで磁力で簡単に瞬間接続でき、抜き差しの頻度を減らして端子も守る8K60Hz/4K120Hz・DynamicHDR対応のHDMIケーブルの「500-HD036-05M（0.5ｍ）」「500-HD036-10M（1m）」「500-HD036-15M（1.5m）」「500-HD036-20M（2m）」「500-HD036-30M（3m）」を発売しました。

HDMIケーブル マグネット接続 磁石接続 ウルトラハイスピード 8K60Hz 4K120Hz HDR 端子保護 HDCP ゲーム 会議室

型番：500-HD036-05M（0.5m） 販売価格：2,073円（税抜）

おすすめポイント

・磁力で“カチッ”と瞬間接続！暗所や背面でも迷わず瞬間装着

・挿しっぱなし運用＋負荷がかかると外れて破損リスク低減できる！端子を守る安心設計

・8K60Hz/4K120Hz・DynamicHDR・48Gbps対応の高画質フルスペック対応

近づけるだけ、直感でつながる

コネクタ部が強力なマグネット式のため、ケーブル先端を近づけるだけで“カチッ”と吸い付くように接続完了。テレビ背面やラック裏など、手元が見えづらい環境でもストレスなく使えます。会議前の準備や、ゲーム機のつなぎ替えがテンポ良く進むのも魅力的です。

抜き差しの回数を減らして、端子寿命に配慮

コネクタの磁石部分を外せば、機器側にはコネクタを挿したままにできるため、日常的な抜き差しで起きやすいHDMI端子の摩耗やガタつきリスクを抑えます。さらに、コネクタ周りへの負荷が軽減される構造で、繊細な端子部をやさしく保護。頻繁に接続・取り外しを行う会議室や展示環境にも心強い一本です。

もしもの“引っかけ”でも外れて守る

配線が足に触れたり、ケーブルが引っ張られたり――そんな「あるある」事故にも配慮。外から力が加わるとマグネットが外れる構造のため、機器の転倒や端子破損のリスク低減に役立ちます。もしもの事態にもマグネット式の着脱方式で機器を回避できます。

映像美は妥協なし。8K/4K高リフレッシュ対応

手軽さだけでなく、映像品質もしっかり本格派。8K（7680×4320）/60Hz、4K（3840×2160）/120Hzに対応し、ゲームの滑らかさやスポーツ映像の臨場感を存分に引き出します。DynamicHDRにも対応し、明暗差のあるシーンでも肉眼に近い表現へ。48Gbps対応で、次世代機器にも備えられます。※各機能は対応機器・環境が必要です。

耐久性にもこだわりと、長さを5種類から選択可能

信号劣化を抑える金メッキ端子を採用し、安定した接続をサポート。ケーブルはナイロンメッシュ構造で取り回しと耐久性のバランスにも配慮しました。また、ケーブル長も0.5m・1ｍ・1.5ｍ・2ｍ・3ｍから使用環境に合わせた長さで購入可能です。

商品詳細

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。