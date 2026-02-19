東京科学大学 超スマート社会推進コンソーシアム 第12回超スマート社会推進フォーラム スマートモビリティ「日本の自動運転の夜明け」 を開催！！
東京科学大学 超スマート社会推進コンソーシアム事務局
～ 12名の講演者様をお招きし、自動運転の知見を深める貴重な技術フォーラムです ～
開 催 ご 案 内【イベントWeb】
https://www.sss.e.titech.ac.jp/event/sss-promotion-forum12-20260319/
【申込サイト】
<会場＞
https://forms.office.com/r/SMSS0LFLnA
＜ZOOM＞
https://zoom.us/webinar/register/WN_kjZVfyhSSy-61n5IQp6UHA
【日時】
2026年3月19日(木)
デモ： 11:00～12:00
フォーラム： 13:00～18:05
懇親会： 18:10～19:50（会費2,000円 <学生1,000円＞）
【場所】
大岡山キャンパス 西9号館 ディジタル多目的ホール
懇親会：つばめテラス（生協食堂）
＜講演者情報＞
【基調講演】
１. 竹下 正一 氏 （国土交通省）
２. 太田 幸一 氏 （塩尻市役所）
【講演】
３. 飯田 祐希 氏 （ティアフォー）
４. 板谷 重人 氏 （T2）
５. 瀬川 雅也 氏 （先進モビリティ
６. 小竹 元基 氏 （東京科学大学）
７. 宮澤 拓也 氏 （楽天モバイル）
８. 舟越 慎典 氏 （NTTドコモビジネス）
９. 中田 雅文 氏 （三菱電機）
１０. 渡部 達也 氏 （損害保険ジャパン）
１１. 角 真悟 氏 （ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ開発研究所）
１２. 阪口 啓 氏 （東京科学大学）
【フォーラム開催趣旨】
日本の自動運転は、2025年から2028年にかけて大きな転換期を迎えようとしています。特定条件下でドライバーを必要としない「レベル4」サービスが、制度整備と技術成熟を背景に、都市部および地方部で本格的に社会実装される段階に入りました。
国土交通省による全国展開方針のもと、自治体、スタートアップ、通信事業者、産業界、保険業界、
学術界が連携し、新たなモビリティ社会の構築が進められています。
本フォーラム「日本の自動運転の夜明け」では、政策動向、地域実装、技術革新、道路インフラ、通信インフラ、リスクマネジメント、そして人と共生するモビリティの将来像について、第一線の専門家が多角的に議論し、日本における自動運転社会の展望を共有します。
＜ご協力＞
主催：超スマート社会推進コンソーシアム
共催：国立大学法人 東京科学大学、超スマート社会卓越教育院、
Visionary Initiative : Innovative-Life Society
協賛：（一社）電子情報技術産業協会、（特非）ITS Japan、（一財）トヨタモビリティ基金、
（一社）日本自動車工業会、（公社）自動車技術会、IEEE Japan Council、
（一社）情報処理学会、（一社）電子情報通信学会、（一社）日本建築学会、
（株）みらい創造インベストメンツ、（公社）応用物理学会、（公社）計測自動制御学会、
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）ASPIRE 先端国際共同研究推進事業
後援：磐田市、川崎市、大田区、相模原市、目黒区、横浜市経済局、蔵前工業会
（予定）