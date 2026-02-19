スタイリッシュ＆超薄型プロ向けポータブルモニター「UltraSlim」「FlipAction」シリーズを2月19日より当社直販サイトにて販売開始

MIRAIBAR株式会社新ECサイトTop画

MIRAIBAR株式会社（本社：熊本県八代市鏡町有佐1302番地（神田工業株式会社熊本事業所内） 代表取締役CEO：玉水 陽規）は、弊社は、既報のプロ向けポータブルモニター「UltraSlim」シリーズおよび「FlipAction」シリーズにつきまして、当社直販サイトでの販売を開始いたします。

サイトのURLは下記の通りです。

●MIRAIBAR Official EC Site

https://miraibar.official.ec/

サイトオープン詳細

MIRAIBAR Official EC Siteは本日(2月19日)13:00よりオープンとなります。

■EC Site内イメージ

キャンペーン・特典

オープンを記念して、公式LINEにて「MIRAIBAR Official EC Siteオープン記念クーポン」の配布を実施します。このキャンペーンは、新たに公式LINEをお友達登録していただいた方に限り、配布いたします。

使用期限はございませんが、クーポンを使用した購入数が30台に達し次第このキャンペーンは自動的に終了いたしますので、あらかじめご了承ください。

MIRAIBAR公式LINEについては、下記の案内よりご確認ください。

■ LINE公式アカウントのご案内

当社公式LINEにご登録いただくと、今後の新製品情報やキャンペーン情報などを随時お届けいたします。

▼LINE登録はこちら

MIRAIBAR 公式LINE :https://lin.ee/aV2y19A上記のボタンより友達追加できます！





▼QRコード



オープン後の展開

今後も当社は、各販売チャネルを通じてお客様の利便性向上に努めてまいります。