スタイリッシュ＆超薄型プロ向けポータブルモニター「UltraSlim」「FlipAction」シリーズを2月19日より当社直販サイトにて販売開始

MIRAIBAR株式会社（本社：熊本県八代市鏡町有佐1302番地（神田工業株式会社熊本事業所内） 代表取締役CEO：玉水 陽規）は、弊社は、既報のプロ向けポータブルモニター「UltraSlim」シリーズおよび「FlipAction」シリーズにつきまして、当社直販サイトでの販売を開始いたします。


サイトのURLは下記の通りです。



●MIRAIBAR Official EC Site


　https://miraibar.official.ec/



サイトオープン詳細


MIRAIBAR Official EC Siteは本日(2月19日)13:00よりオープンとなります。



■EC Site内イメージ



キャンペーン・特典


オープンを記念して、公式LINEにて「MIRAIBAR Official EC Siteオープン記念クーポン」の配布を実施します。このキャンペーンは、新たに公式LINEをお友達登録していただいた方に限り、配布いたします。


使用期限はございませんが、クーポンを使用した購入数が30台に達し次第このキャンペーンは自動的に終了いたしますので、あらかじめご了承ください。



MIRAIBAR公式LINEについては、下記の案内よりご確認ください。



■ LINE公式アカウントのご案内


　当社公式LINEにご登録いただくと、今後の新製品情報やキャンペーン情報などを随時お届けいたします。



▼LINE登録はこちら


　


MIRAIBAR 公式LINE :
https://lin.ee/aV2y19A
上記のボタンより友達追加できます！


　


▼QRコード
　



オープン後の展開


今後も当社は、各販売チャネルを通じてお客様の利便性向上に努めてまいります。