SamuraiAI、物流とITオートメーション事業を展開する「株式会社関通」に提供開始

株式会社Kiva（本社：東京都中央区、代表取締役：野尻 航太、以下 Kiva）は、株式会社関通（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役社長：達城 久裕、以下 関通）において、ワークフロー型AIエージェント「SamuraiAI（サムライAI）」が導入されたことをお知らせいたします。

■ 導入の背景と目的

関通は、年間1,500万個以上の出荷実績を持つ物流企業として、EC・小売・製造など幅広いお客様に物流アウトソーシングやシステム販売を提供しています。 これまで培ってきた物流管理ノウハウとDX（デジタルトランスフォーメーション）を融合させ、現場オペレーションの効率化を推進してまいりました。

この度、さらなる生産性向上と業務変革を目指し、従来のRPAの枠を超えて自律的に業務を実行する「SamuraiAI」の導入を決定いたしました。

■「SamuraiAI」サービス概要

「SamuraiAI」は、業務を自律的に実行する“実行するAI”として設計された、国産のワークフロー型AIエージェントです。単に回答やコンテンツを生成するのではなく、ユーザーの意図を理解し、必要な操作や手順を判断しながら、業務フロー全体を自律的に進めます。

従来のRPAのように、あらかじめ詳細なシナリオを設計する必要はありません。

自然言語で「何をしたいか」を伝えるだけで、AIが状況に応じて判断し、PC上のブラウザ操作や各種ツールの利用・連携を含めた業務を実行します。調査や資料作成といった単発業務だけでなく、複数工程にまたがる業務プロセスまで一貫して対応可能です。

SamuraiAIは、単なる業務支援ツールではなく、「働くAI」として企業の生産性向上と業務変革を支援します。

■特長とメリット

- ブラウザ操作を含む業務自動化に対応Webサービスや社内システムへのログイン操作、画面遷移なども含めて自動化でき、従来型RPAでは対応が難しかった業務にも柔軟に対応します。- 非エンジニアでも扱いやすいUI設計コードを書く必要はなく、自然言語による指示や直感的な操作でワークフローを構築できます。現場担当者が自ら業務改善を進められる点が特徴です。- 業務テンプレートと外部ツール連携営業・マーケティング・バックオフィス業務など、実務でよく使われるテンプレートを活用できるほか、Google Drive、Gmail、Slack、Notion、各種ブラウザなど日常業務ツールとも連携可能です。- スモールスタートが可能な料金体系無料プランを含む複数の料金プランが用意されており、まずは一部業務から試し、効果を見ながら段階的に活用範囲を広げることができます。

このようにSamuraiAIは、AIエージェントという仕組みを「理論」や「概念」にとどめず、仕事の現場で実際に使える業務フローとして実装できる点に強みがあります。

■SamuraiAIについて詳しくは、下記の公式サイトをご覧ください。

▶︎ https://samuraix.ai

■株式会社関通について

株式会社関通（東証グロース）は、年間約1,500万個以上の出荷実績と関西・関東に20拠点を持つ物流会社です。toC・toB問わずお客様の受注から庫内物流までのアウトソーシングの他に、物流システムの販売なども行っております。

toＣ物流で培った細やかな物流管理ノウハウとDXをtoＢの物流で活かし、また、toＢ物流で培った、お客様の要望を叶える現場オペレーション、創意工夫をtoＣ物流で活用し、お客様に貢献しています。

所在地：兵庫県尼崎市西向島町111-4

設立：1986年4月

公式サイト：https://www.kantsu.com

■株式会社Kiva

代表者 ：代表取締役 野尻 航太

所在地 ：東京都中央区築地3-12-5 +SHIFT TSUKIJI 7F

URL ：https://kiva.co.jp

事業内容 ：

■本リリースに関するお問い合わせ先

- 安心して買える保証サービス「proteger(https://hi.helloproteger.com)」- ウェブアクセシビリティツール「ユニウェブ(https://hellouniweb.com)」- 次世代AIエージェント「SamuraiAI(https://samuraix.ai)」

メールアドレス：event@kiva.co.jp

広報担当者 ：大石