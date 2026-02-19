【ライトアップ×イルシル】2月24日（火）に「営業活動のAI化」をテーマにした無料ウェビナーを開催

株式会社イルシル

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎 有貴）は、AIを活用した中小企業向け経営支援、DXソリューション事業を提供する株式会社ライトアップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：白石 崇）と共催で、「営業活動のAI化」をテーマとした無料ウェビナーを2026年2月24日（火）に開催いたします。

本ウェビナーについて

本ウェビナーでは、営業資料作成時間の削減、追客の自動化、売上を生む仕組み化にフォーカスし、

単なる効率化に留まらず、「人を増やさずに売上を伸ばす設計」を具体的に解説いたします。

ライトアップによる「営業プロセス自動化」、イルシルによる「営業資料作成の自動化」の両面からお届けします。

ウェビナー概要

【無料】営業AI化セミナー

▶ 視聴予約はこちら

https://forms.gle/fEoMyVnpWy66nkM66

■日時：2月24日（火）14:00～15:00

■形式：Zoom開催

■視聴URL：開催当日の【3時間前】と【10分前】にメールでお送りいたします

※アーカイブ配信あり（当日ご都合が合わない場合もご視聴いただけます）

【前半】

ライトアップ代表・白石氏

「AIエージェントが売上に直結する方法」

単なる業務効率化ではなく、AIを“売上を生む仕組み”としてどう設計するのか。

営業領域における具体例を交えて解説いたします。

【後半】

イルシル代表・宮崎

「スライド生成AI『イルシル』実践活用法」

イルシルを活用した営業資料の自動作成方法と、実際の活用事例を紹介いたします。

企業情報

▼株式会社ライトアップ

住所：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー32F

代表者：代表取締役社長 白石 崇

事業内容：AIを活用した中小企業向け経営支援、DXソリューション事業

URL：https://www.writeup.jp

▼株式会社イルシル

住所：東京都新宿区新宿2丁目11-7 第33宮庭ビル5F

代表者：代表取締役社長 宮崎有貴

事業内容：ソフトウェアの開発、運用

URL：https://corporate.irusiru.jp/

【イルシルについて】

「イルシル」は生成AIで資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライド資料やパワポが作れるサービスです。デザインテンプレートは3,000種類以上あり、テキストを入力するだけで自動生成できるだけでなく、オリジナルで作成することも可能です。

セキュリティや管理機能など、企業利用に最適な「法人プラン」もご用意しています。予算管理がしやすい定額制で、資料の共有・検索・管理を一元化することが可能です。

URL : https://irusiru.jp/corporate/

【各種SNS情報】

YouTube：https://www.youtube.com/@AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」

X：https://twitter.com/irusiru_jp/

note：https://note.com/lubis_elucile/

Instagram：https://www.instagram.com/irusiru.jp/

Facebook（AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」）：https://www.facebook.com/irusiru.jp/

Facebook（株式会社イルシル）：https://www.facebook.com/corporate.irusiru.jp/

【お問い合わせ先】

株式会社イルシル

URL：https://corporate.irusiru.jp/contact