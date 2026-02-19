米ニュージャージー州自動車委員会（NJMVC）に「ポケトーク」導入

ポケトーク株式会社

ポケトーク株式会社（本社：東京都中央区日本橋兜町7-1、取締役 代表執行役社長：松田 憲幸）は、米国・ニュージャージー州の州政府機関であるNew Jersey Motor Vehicle Commission（以下、NJMVC）において、AI通訳機「ポケトーク（端末）」が州内全拠点に導入されたことをお知らせいたします。

ニュージャージー州では、5歳以上の住民の30％以上が家庭で英語以外の言語を使用しており、約120万人が限定的な英語能力（Limited English Proficiency）を有すると報告されています。州内には多様な言語背景を持つ住民が暮らしており、行政窓口においても多言語対応は重要な課題となっています。

運転免許証の発行や車両登録などを管轄する州政府機関であるNJMVCでは、日々多くの来庁者が各種手続きを行っており、内容によっては制度説明や確認事項といった複雑な会話も発生します。こうした中、言語の違いによって意思疎通に時間を要することや、十分な説明が行き届かないことが課題の一つとなっていました。

このような背景から、NJMVCでは言語の違いによる行政サービスの利用障壁を低減することを目的に、2025年秋にAI通訳機「ポケトーク」の試験導入を実施しました。現場での運用結果を踏まえ、その有効性が確認されたことから、州全体への本格展開が決定しました。

NJMVC 行政長官代行 ロザリー・ジョンソン氏は次のようにコメントしています；

「最先端テクノロジーであるAI通訳機『ポケトーク』の導入は、当委員会の顧客対応力を大きく前進させるものです。言葉の壁をなくすことで、すべての州民に平等な行政サービスを提供するとともに、尊重され、理解される環境づくりを推進してまいります。」

ポケトーク株式会社は、「言葉の壁をなくす」をミッションに掲げ、互いが母国語のまま対話でき、深く理解し合える世界の実現を目指して、「ポケトーク」シリーズの提供を世界各地で展開してきました。AI通訳を個人利用にとどまらず、空港や病院、行政窓口など日常的に多言語対応が求められる現場を支える社会インフラへと発展させることを目指します。

【 AI通訳機 「ポケトークS2」とは 】

「ポケトーク S2」は 2024 年 10 月に販売を開始した最新機種で、91言語を音声・テキストに翻訳し、1 言語をテキストのみに翻訳できます。従来機種より Wi-Fi がなくても通信可能な国と地域を拡大し、世界 170 以上の国と地域で、Wi-Fi のない所でもそのまま使えるモバイル通信機能を内蔵しています。また、バッテリーの持続可能時間も大幅に改善し、あらゆるシーンでお使いいただけるようアップデートいたしました。

「ポケトーク アナリティクス」との連携によりセキュリティ面もさらに強化され、グローバルにおけるセキュリティ基準に準拠することで、個人でのご利用はもちろん、企業や団体、自治体での導入において安心してお使いいただけます。

詳細 URL：https://pocketalk.jp/device

【 AI同時通訳機 「ポケトークX（エックス）」とは 】

「ポケトーク X」は、多言語による対面での自然な会話を実現するために開発された据え置き型のAI同時通訳機です。

両面ディスプレイを搭載し、互いの言葉を瞬時に翻訳して表示することで、自然な対話がそのまま成立する体験を可能にします。さらに、高感度マイクによる精緻な音声認識や、人の存在を感知して自動で画面が起動するスマートセンサー、会話履歴をワンタッチで消去できるプライバシー設計など、公共空間でも直感的かつ安心して利用できるように設計されています。

＜販売開始時期＞

・ 2026年を予定

＜販売価格・プラン＞

・ 月額サブスクリプション：マイク有り15,000円（+税）

・ 年額サブスクリプション：マイク有り150,000円（+税）

・ 買い切りプラン：マイク有り300,000円（+税）※3年目以降は90,000円（+税）／年

無料トライアルのお申込み：https://pocketalk.jp/pt-x

【 AI同時通訳 「ポケトーク - Sentio （センティオ）」とは 】

AI同時通訳「Sentio」は、相手の話す 41言語を 76 言語の音声とテキストでリアルタイムに通訳して理解でき、まるで専属の同時通訳者がいるように相手の話が分かるサービスです。

ウェブブラウザ上で使用でき、インターネット接続が可能なスマートフォンやパソコン、タブレット端末で使用できます。またオンライン会議だけでなく、対面でも使えることも大きな特長です。

詳細 URL：https://pocketalk.jp/forbusiness/livetranslation