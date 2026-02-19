リンク ベアメタルクラウドが、低価格から利用できる「プライベートクラウド エントリー」を提供開始

株式会社リンク

株式会社リンク (本社：東京都港区、代表取締役社長：岡田元治) は、物理サーバがオンデマンドでクラウドのように使える「リンク ベアメタルクラウド」において、プライベートクラウドをより手軽に利用したいユーザ向けの新サービス「プライベートクラウド エントリー」の提供を本日より開始します。

一般的にプライベートクラウドは、高いセキュリティや可用性を実現できる一方で、導入時にまとまった初期投資が必要となる場合が多く、導入のハードルが高いという課題があります。

リンク ベアメタルクラウドでは、小規模な構成からでも利用可能なプライベートクラウドを提供します。ユーザ専用の物理サーバ（2台以上）と共有ストレージを組み合わせることで、高額な初期投資を不要とし、中小企業でも手が届きやすい価格帯を実現しました。ベースとなる物理サーバは、エントリーモデルからハイスペックなモデルまで、バラエティに富んだラインアップから選択できるため、ユーザの用途や規模に応じた最適な構成が可能です。また、利用開始後のリソース追加にも対応しており、スモールスタートから将来的な拡張までを見据えた運用が可能です。

HA構成による高い可用性と、専用物理サーバによる性能の安定性を低コストで実現できることから、自治体や公営系サービスのようなサービス停止が許容されないWebシステムに最適です。また小規模な構成から始め、ユーザ数や負荷の増加に応じてリソースを拡張していく運用ができるため、段階的な利用拡大を前提としたWebシステムの基盤にも適しています。

◼︎料金詳細

※本サービスは2台以上で構成が可能です。

n台構成の場合、n - 1台分の処理能力がご利用いただけます。

◼︎構成例：E5 SATA 64GB v2モデルを3台＋共用ストレージを1TB利用する場合

※利用可能なCPUは、オーバーコミットした数値を記載しています。

サービスの詳細については、こちらをご確認ください。

https://baremetal.jp/function/server.html/

リンク ベアメタルクラウドは、今後もユーザ企業のリクエストに応えるための技術を積極的に採用し、サーバ運用に貢献するインフラサービスとして、マシンのラインアップ拡充やセキュリティをはじめとした、さまざまな機能を提供してまいります。

リンク ベアメタルクラウドについて

リンク ベアメタルクラウドは、クラウドサービスが持つ「スピード感」や「手軽さ」と、物理サーバの「高性能」かつ「安定性」といったメリットを併せ持つサーバサービスです。スピードが必要なWebサービスから品質を重視するエンタープライズまで、幅広い用途に適しています。経験豊富なスタッフによる課題解決の提案や、電話・メールでの24/365サポートを標準サービスとして提供しており、導入検討の段階から導入後のフォローまで手厚いサポートを行っています。

サービスの詳細は、https://baremetal.jp/ をご覧ください。

株式会社リンクについて

株式会社リンクは、業界最大級の稼動台数を持つ専用ホスティング「at+link」、クラウド型ホスティング「リンク ベアメタルクラウド」を軸として、9年連続シェア第1位のクラウド型コールセンターシステム「BIZTEL」、セキュリティプラットフォームサービス「PCI DSS Ready Cloud」など、さまざまなサブスクリプション型サービスを提供しています。農系事業にも取り組んでおり、2011年10 月からは岩手県岩泉町にある自然放牧酪農場「なかほら牧場」を運営しています。事業の詳細は、https://www.link.co.jp/(https://www.link.co.jp/) をご覧ください。

