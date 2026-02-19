動画・写真撮影をサポートするアプリケーションTAMRON Lens Utility(TM) アップデートのお知らせ

株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン(代表取締役社長：桜庭省吾、本社：さいたま市)は、動画・写真撮影をサポートするタムロン独自のアプリケーション「TAMRON Lens Utility(TM) (Mobile版・PC版)」のアップデートを発表します。

今回のアップデートでは、さまざまな新機能の追加と、既存機能の強化を図っており、より快適でクリエイティブな撮影をサポートします。

ソフトウェアのバージョンは、現在公開しているVer. 4.0からVer. 5.0となり、2026年2月19日よりダウンロードが可能となります。

TAMRON Lens Utility Mobile版 Ver. 5.0 追加機能

●フォーカス＆アイリス マーカーリンク

従来のフォーカスマーカーに加えて、フォーカスリングと絞りリングの両方に、それぞれマーカーを設定できるようになりました。DFF (デジタルフォローフォーカス)画面で、設定したマーカー位置へ、ピントと絞り値をタップひとつで同時に移動させることが可能です。

●リングストッパー

フォーカス/絞りリングに、電子制御でストッパーを設定できる機能です。操作する際の「行き過ぎ」「行き足りず」を防げます。

DFF画面で、フォーカスリングと絞りリングを、ふたつ同時にミスなくマニュアル操作することができます。

●リング回転角度設定

フォーカス/絞りリングの回転角度を設定できる機能です。マニュアル操作で撮影するシーンに合わせて、回転角度を選択でき、撮影意図に合わせた操作ができます。

●フォーカスタイムラプス

カメラのインターバル撮影をサポートする機能です。

ピント位置を少しずつ移動させながら撮るタイムラプス撮影が、簡単に撮影できます。

●アストロフォーカスロック(アストロ FC-L) (微調)

星景撮影時のピント合わせのわずらわしさを緩和できます。撮影環境や撮影意図に合わせて、ピント位置の微調整や保存が可能です。

●ナイトモード

画面全体が赤く表示され、暗くなります。暗所で目に掛かる負担を和らげると同時に、周囲の撮影者にも配慮できます。

iOS版アプリのダウンロードは以下のページをご覧ください。

https://apps.apple.com/app/id6746462774

Android版アプリのダウンロードは以下のページをご覧ください。

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tamron.lensutility.mobile

PC版アプリのダウンロードおよびインストール手順は以下のページをご覧ください。

https://www.tamron.com/jp/consumer/support/download/lensutility/

*TAMRON Lens Utility ご利用に関する注意事項

1. 接続・利用環境について

・iOSデバイスでのご使用には、TAMRON-LINK (Model TL-01) (別売)が必要です。

・Androidデバイスでのご使用には、TAMRON-LINK (別売)、またはTAMRON Connection Cable USB Type-C to Type-C (Model CC-350) (別売)が必要です。

・PCへの接続には、TAMRON Connection Cable USB Type-A to Type-C (Model CC-150) (別売)またはUSB Type-C to Type-C (Model CC-350) (別売)が必要です。

・本アプリケーションは、すべてのデバイスで動作を保証するものではありません。

2. ファームウェアアップデートについて

・TAMRON Lens Utilityをご利用の際は、対応レンズのファームウェアを最新にアップデートしてください。Mobile版はレンズのファームウェアアップデート非対応です。PC版をご使用ください。

・レンズのファームウェアアップデート情報は、サポートページ (https://www.tamron.com/jp/consumer/support/)へ随時掲載いたします。

3. 対応レンズについて

・対応レンズ一覧 (https://www.tamron.com/jp/consumer/soft/lensutility/#compatible_lenses)をご覧ください。

・以下の製品につきましては、TAMRON Lens Utility Ver. 5.0に対応するレンズファームウェアを、2026年春頃にリリース予定です。

対象製品のレンズファームウェアが非対応の状態で、Ver. 5.0のアプリケーションに接続した場合、Ver. 4.0までの機能のみがご利用いただけます。また、一部機能においては、アプリケーション上の機能表示とヘルプの画面の内容に差異が生じる場合がございます。

＜対象製品＞

・28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063) ニコン Z マウント用

・35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) ソニー E マウント用

*商標について

本リリースに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。

・Mac、macOSは、Apple Inc.の商標または登録商標です。

・iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Ciscoの商標または登録商標です。

・Windowsは、Microsoft Corporationの商標または登録商標です。

・Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ(https://www.tamron.com/jp/)をご覧ください。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他

