TAMRON Lens UtilityTMの無線操作を可能にするアクセサリー「TAMRON-LINK(TM)」発売およびiOS*1対応のお知らせ

株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン(代表取締役社長：桜庭省吾、本社：さいたま市)は、動画・写真撮影をサポートするタムロン独自のアプリケーション「TAMRON Lens Utility(TM)」Mobile版の、無線通信操作を可能にするアクセサリー「TAMRON-LINK(TM) (Model TL-01)」(以下、TAMRON-LINK)を、2026年2月19日に発売します。

また、TAMRON-LINKの発売により、TAMRON Lens UtilityがiOSデバイスにも対応することを、あわせて発表いたします。

■概要

TAMRON-LINKをタムロンレンズに装着することで、スマートフォンからレンズの各種機能を無線通信(Bluetooth)で操作できるようになります。これにより、ケーブル接続の制約から解放され、現場での作業効率が向上し、より自由でスムーズな撮影体験が可能となります。

また、TAMRON-LINKの使用で、Androidデバイスに加えて、新たにiOSデバイスからの操作も可能になりました。対応デバイスが広がったことで、より多くの方にTAMRON Lens Utilityをお楽しみいただけます。

iOS版アプリのダウンロードは以下のページをご覧ください。

https://apps.apple.com/app/id6746462774

Android版アプリのダウンロードは以下のページをご覧ください。

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tamron.lensutility.mobile

■仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43231/table/249_1_997bcd7675c231801336b3e8f81fa495.jpg?v=202602190151 ]

仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。

*TAMRON-LINKご利用に関する注意事項

本製品を安定して快適にご利用いただくために、以下の点にご注意ください。

1. 動作環境について

・本製品は、すべてのBluetooth搭載デバイスとの動作を保証するものではありません。

・周囲の電波状況、障害物、接続デバイスの状態などにより、動作が不安定になったり、通信が遅延したり、途切れたりする場合があります。

・電子レンジやWi-Fi機器など、同じ2.4GHz帯を使用する機器の近くでは、通信が途切れたり速度が低下したりする場合があります。

・無線通信距離は目安であり、ご使用環境により異なります。

2. 接続とファームウェアについて

・TAMRON-LINKは、日本・アメリカ・カナダ・EU・イギリス・中国(香港・マカオ含む)でのみご使用いただけます。(2026年2月現在。)

・TAMRON Lens UtilityおよびTAMRON-LINKをご利用の際は、対応レンズのファームウェアを最新にアップデートしてください。Mobile版はレンズのファームウェアアップデート非対応です。PC版をご使用ください。

・以下の製品につきましては、現時点ではTAMRON-LINKをご利用いただけません。TAMRON-LINKのご利用に必要なレンズの対応ファームウェアは、2026年春頃にリリースを予定しております。

＜対象製品＞

・28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063) ニコン Z マウント用

・35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) ソニー E マウント用

・レンズファームウェアアップデート情報はサポートページ (https://www.tamron.com/jp/consumer/support/)に随時掲載いたします。

「対応レンズ一覧」はこちら (https://www.tamron.com/jp/consumer/soft/lensutility/#compatible_lenses)をご覧ください。

3. その他

・Bluetooth接続中は、カメラおよび接続デバイスのバッテリー消費が早くなることがあります。

・はじめてご使用になる際は、接続デバイスとの機器登録が必要です。操作方法の詳細はこちら (https://www.tamron.com/jp/consumer/accessories/tamron_link/tl-01/)をご覧ください。

・本製品は医療機器や航空機の安全運行に影響を与えるおそれがあるため、そのような環境では使用しないでください。

・本製品の使用により発生した直接・間接の損害について、当社は責任を負いかねます。

*商標について

本リリースに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。

・iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Ciscoの商標または登録商標です。

・Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。

・Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社タムロンはこれらのマークをライセンスに基づき使用しています。

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ(https://www.tamron.com/jp/)をご覧ください。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他

＜読者の方からの商品に関するお問い合わせ先＞

タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070 ※一般電話から市内電話料金でご利用いただけます。

受付時間 平日9:30～18:00 (土日・祝日・弊社指定休業日は除く)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6703-6685におかけください。