PicoCELA、CID EXPO 2026に出展。中央カレッジグループとの産学連携で「未来の防災DX」を提示

PicoCELA株式会社

PicoCELA株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：古川浩、以下「PicoCELA」）は、2026年2月21日（土）、学校法人有坂中央学園 中央情報大学校が主催する「CID EXPO 2026」に出展いたします。 本展示は、中央カレッジグループとの包括連携協定に基づく取り組みの一環です。前回の中央カレッジグループ 学園祭では「移動型基地局モビリティ」の可能性を試験的に検証しましたが、今回はその成果をさらに一歩進め、実際の社会課題解決を見据えた「未来の防災DX」を提示します。

【3つのポイント】

産学連携の深化:

包括連携協定に基づき、学園祭での実証から「社会課題解決」を目的とした実展示のステージへ進化。

学生の知恵×プロの技術:

中央情報大学校の学生が開発した「PicoRESQ」と、PicoCELAの無線技術を融合。

実用フェーズの提示:

福岡県直方市で全国初の自治体導入を果たした災害用Wi-Fi「Sona-L(TM)」を映像紹介展示。

主要展示内容１. 避難所デジタル管理ソリューション「PicoRESQ（ピコレスキュー）」

開発背景: 中央情報大学校の学生が、避難所の受付や混雑状況をデジタル化して管理するために開発したシステムです。

本展示の意義: 2026年2月のアクアイグニス仙台「防災WEEK」での展示を経て、学生の自由な発想をPicoCELAの強靭な通信基盤上で具現化。ICTの力で避難所運営の負担を軽減する、次世代の防災DXの姿を提示します。

２. 災害備蓄用広域無線LAN「Sona-L(TM)（ソナエル）」映像紹介

概要: 専門的なICT知識がなくても、避難所等へ即座にWi-Fi環境を提供できる移動型システムです。

実績: 2026年2月3日、福岡県直方市において自治体として全国で初めて導入（寄贈）されました。

役割: 「PicoRESQ」を支える安定した通信インフラとして、独自の無線メッシュ技術による広域カバー力を紹介します。

今後の展望：中央カレッジグループと共に創る「レジリエンスの未来」

PicoCELAは、今回のCID EXPOでの展示を通じて、中央カレッジグループとの連携をさらに強固なものにします。学園祭での実証実験という「学び」のフェーズから、社会課題の解決という「実装」のフェーズへと歩みを進めることで、地域防災の新たなスタンダードを確立します。今後は、この産学連携から生まれた知見を全国の自治体や防災関連企業へ還元し、通信の力で日本全体のレジリエンス向上に貢献してまいります。

CID EXPO 2026 開催概要

PicoCELA株式会社について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35736/table/131_1_f2306b0abfdf08c59c49fb1ac925223c.jpg?v=202602190151 ]

PicoCELAは、世界最高レベルの無線メッシュ技術で、有線LANの設置が困難な場所や一時的な利用など、様々な環境で安定した大規模Wi-Fi空間を構築するソリューションを提供しています。エッジコンピュータと無線メッシュネットワークを融合させたユニークな技術で、国内外の工場、倉庫、プラント、建設現場、商業施設、公共インフラなど、幅広い分野で活用されています。PicoCELAは、無線技術を通じて、より自由で、より安全なコミュニケーション基盤を創造し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

法人名称: PicoCELA株式会社

住所: 東京都中央区日本橋人形町2-34-5 SANOS日本橋4階

代表取締役: 古川 浩

上場市場: 米国Nasdaq Capital Market（2025年1月16日 新規上場）

主な事業内容: 無線通信に関する特許技術を活用した無線通信製品の販売・ソリューション・ライセンスの提供、及びクラウド監視システムの販売

URL: https://picocela.com/（コーポレートサイト）

＜主な受賞歴＞

2025年:WiFi NOW Awards 2025「Best Wi-Fi Startup Award」ファイナリスト選出

2022年: 令和4年度 知財功労賞「特許庁長官表彰（知的財産権制度活用優良企業）」受賞

2021年: High-Growth Companies Asia-Pacific 2021（アジア太平洋地域の急成長企業ランキング 2021）433位にランクイン

2020年: 第6回知的財産活用表彰において、知的財産活用奨励賞 知的財産情報部門受賞 / 第5回JEITAベンチャー賞 受賞 / Orange Fab Asia 5G Challenge Final Pitch Competition 第1位

2019年: Viva Technologyにて、Orange Fab Asiaに採択 / 内閣府主催のスーパーシティフォーラム2019において、出展企業28社の1社に選定

2018年: JR東日本スタートアップ大賞受賞 / Google Launchpad Accelerator Tokyoにて、第1期生7社の中の1社に採択