ポケットサイズで楽しむ、カジュアルポートレート大口径標準ズームレンズ35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078)

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン(代表取締役社長：桜庭省吾、本社：さいたま市)は、フルサイズミラーレス一眼カメラ対応のソニー E マウント用、ニコン Z マウント用大口径標準ズームレンズ、「35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078)」(以下35-100mm F2.8)を2026年3月26日に発売します。

■概要

2021 年に発売された35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)は、本格派ポートレートズームとして高い評価を得てきました。その優れた描写性能が支持される一方で、「もう少し軽く、コンパクトに」という声も寄せられていました。そうした声に応えるべく誕生したのが、35-100mm F/2.8 Di III VXD(Model A078)です。ポートレート撮影で特に需要の高い焦点距離に絞り込むことで、大口径F2.8でありながら長さ119.2mm・質量565g*1という圧倒的な軽量・コンパクト設計を実現。ズーム全域での高い描写性能と柔らかなボケを兼ね備え、旅先でのポートレートからスナップ撮影まで幅広く活躍します。さらにリニアモーターフォーカス機構VXD(Voice-coil eXtreme-torque Drive)による高速・高精度AFが被写体の自然な表情を確実にキャッチ。また、広角端0.22m の最短撮影距離は、テーブルフォトにも適しています。くわえて、専用ソフトウェア TAMRON Lens Utility(TM)で動画・写真撮影に役立つ多様な機能をレンズに割り当てられます。洗練されたデザインと快適な操作性を備え、日常から特別なシーンまで気軽に楽しめる1 本です。

*1 長さ、質量はソニーE マウント用の数値です。

■製品特長

1. 人物の魅力を引き出す、35-100mm の焦点距離をカバー

2. スナップや旅先で活躍する、圧倒的な軽量・コンパクト設計の”ポケットレンズ”

3. ズーム全域で高い描写性能と豊かなボケ表現 ― 肌の質感も鮮明に描く光学性能

4. ふとした表情を確実に捉える、高速・高精度AF

5. 近接撮影で広がる表現力 ― カフェや屋内撮影にも最適

6. 動画・写真撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utility に対応

7. 高い利便性・操作性

・利便性・操作性を考慮したレンズデザイン

・快適な撮影を叶えるこだわりのトルク感

8. フルサイズミラーレス用レンズの多くを、フィルター径φ67mmで統一

9. 快適な撮影をサポートする簡易防滴構造・防汚コート

■仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43231/table/247_1_3e37b1b47b4430576885af180ffaef69.jpg?v=202602190151 ]

*長さ＝ レンズ先端からマウント面まで。

**絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます。

仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。

本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。

本製品は、株式会社ニコンとのライセンス契約の下で、開発・製造・販売されています。

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ(https://www.tamron.com/jp/)をご覧ください。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV 会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他

