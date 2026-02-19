新幹線予約を最短１分で！ネット予約「JRE GO」サービスを開始します

東日本旅客鉄道株式会社

〇JR東日本グループは、「勇翔2034」で掲げる“ヒト起点のマーケットイン”の実現に向けて、デジタル接点の強化を図るため、新しい新幹線予約サービス「JRE GO（ジェイアールイー・ゴー）」を2026年秋ごろに開始します。

〇「えきねっと」を初めて使うお客さまは予約完了までに平均十数分を要します。乗車日当日の予約が半数を占める新幹線利用では、これが大きな障壁となっていました。JRE GOではこの予約体験を刷新し、まず「迷わず最短１分*で予約できる体験」を実現します。

〇「Suica Renaissance」の一環として、2027年度以降モバイルSuicaやJRE POINTと連携し、移動だけでなくお客さまの生活に密接したサービスとして新たな顧客体験を創出していきます。

*購入条件や操作のスピードにより購入にかかる時間は異なります。

1.「えきねっと」からJRE GOへ

「えきねっと」は1,000万人を超えるお客さまにご利用いただいています。しかし2001年のサービス開始以来、「会員登録に時間がかかる」「列車の比較に手間がかかる」「直前の予約変更が難しい」「サイトの操作が重く（遅く）感じる」といった、改善を求めるご意見を数多く頂戴してきました。そこで、これらのご意見に応えるべく、全く新しい発想のもと、お客さまのニーズに即応することを目指す新しい予約サービス、JRE GOをスタートさせます。

2.JRE GOで実現する新たな予約体験

新しい新幹線予約サービスJRE GOでは、最短１分で新幹線を予約できる体験を実現します。

(1)初めての方でもすぐに利用開始できる

新幹線をご利用になるお客さまのおよそ半数は、年に１～２回程度のご利用であり、かつ時間的猶予の少ない乗車日当日の予約が多くを占めます。「えきねっと」では、利用開始時に多くのステップが必要でしたが、JRE GOは、利用開始手続きを21ステップから最短4ステップに簡略化し、初めての方でもすぐに使い始めることができます。

(2)繁忙期でも乗りたい列車がすぐ見つかる

「えきねっと」では、検索結果に表示される列車数が３本に限られているため、特に繁忙期には、お客さまが希望する条件で空いている列車を探すのに、画面を何度も行き来する必要がありました。JRE GOでは、１度の検索で対象区間の全列車を表示し、シートマップで号車・座席位置・併結（はやぶさ／こまち 等）も同時に表示することで、すぐに希望の列車を見つけられるようになります。

(3)急な予定変更にも、すぐ対応できる

※画面は開発中のものであり、変更となる場合があります。

新幹線をご利用のお客さまは、旅の予定を変更される方が少なくありません。「えきねっと」では、予約を変更／払戻したいときに、予約を探す手間や、手続きの長さにより、乗車直前の変更が難しいことがありました。JRE GOでは、トップ画面から直近の予約にアクセスし、すぐに変更／払戻が可能になります。急な予定変更にも安心してご利用いただけます。

3.今後の展開について

（1）JRE GOは、お客さまの声を反映しながら、2027年度末までに在来線チケットレス特急券の取扱いや多言語対応を目指し、継続的なサービスの拡充を進めます。「えきねっと」は、JR東日本の基盤サービスとして、現行サービスを今後も継続して提供していきます。一方で、JRE GOで得られた知見を「えきねっと」にもフィードバックし、将来的にはJRE GOとの一体化を目指します。

（2）「Suica Renaissance」の一環として、モバイルSuicaアプリ、Welcome Suica Mobileと連携し、JRE POINT会員限定の新幹線の乗り放題パスや繁忙期や閑散期に応じたJRE POINT還元、予約不要で指定席に乗車できるサービスなど、これまでの当たり前を超えた新たな発想で「心豊かな生活」の実現に取り組んでいきます。

4.JRE GOのサービス概要

（1）サービス名称：JRE GO(ジェイアールイー・ゴー) ※商標登録出願中

（2）提供開始時期：2026年秋ごろ

（3）提供開始時のサービス仕様

・東北、秋田、山形、上越、北陸(東京～上越妙高まで)の新幹線各駅相互間の発売に限ります。

※JR東日本エリアに限ります。また、東京～上野間発着は除きます。

・普通車自由席・指定席・TRAIN DESK・グリーン車・グランクラスを予約できます。

・交通系ICカード・モバイルSuica等を紐づけて乗車する「新幹線eチケット」に限ります。

＜新幹線eチケットについて＞https://www.eki-net.com/top/e-ticket/

・１度の申し込みで、大人、小児を含む複数名の予約が可能となります。

・決済方法はクレジットカード決済に限ります。

・「えきねっと」新幹線eチケットと同様に、自由席は割引なし、指定席は200円引きとなり、トクだ値は取り扱いません。

（4）2026年4月20日（月）より先行試用版のサービスを開始します。先行試用版のご利用にあたっては事前エントリーが必要です。事前エントリーの方法は2026年４月にJR東日本のホームページおよび公式SNSにてご案内します。

