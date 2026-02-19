高千穂交易、「Security Days Spring 2026」に出展

高千穂交易株式会社

高千穂交易株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：井出尊信、証券コード：2676、以下「当社」）は、2026年3月に開催される株式会社ナノオプト・メディア主催のSecurity Days Spring 2026 大阪・名古屋・東京の３会場に出展することを発表します。当社は、進化するサイバー脅威に対し、実践的な対策と最新ソリューションを提供するランサムウェア対策プラットフォームHalcyon(https://www.takachiho-kk.co.jp/prod/security/halcyon/)（ハルシオン）をご紹介します。さらに、大阪会場および東京会場では本テーマに関するセミナーにも登壇し、最新の脅威動向と実践的な対策について詳しく解説します。

【Security Daysとは】

Security Daysは2026年3月に大阪・名古屋・東京・福岡の4地域で開催します。 セキュリティインシデントは減少傾向の分類もある一方、ランサムウェアのように新たな手口が次々と登場し、全体としては依然増加しています。企業・組織の対策強化で抑制される部分と、攻撃者の悪質化・巧妙化で拡大する部分が同時に存在しているのが現状です。 この不確実な状況では、最新のインシデント動向と対策を常に把握することが不可欠です。 本イベントでは、セミナーに加えて展示でも、より深い知見と実際に触れられる体験をご提供します。

【Security Days出展予定製品】

ランサムウェア対策／クラウドセキュリティ／情報漏洩対策／エンドポイントセキュリティ／ゼロトラスト／脆弱性・改ざん対策／AIセキュリティ／メールセキュリティ／認証・ID管理／XDR／SOC／インシデントレスポンス／IoTセキュリティ ほか

ファイアウォール／UTM／SASE／セキュリティ監査／システム監査／重要インフラセキュリティ／監視・検知／PSIRT／CSIRT／人材育成／DDoS対策／GDPR／Pマーク／ISMS／法令動向／フィッシング対策 ほか

【Security Days来場対象者】

情報システム部門／経営者／経営企画／システム開発／アプリ開発／DX推進 など

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50833/table/84_1_a9f97c45cb5781a4e64bc0f8182f2951.jpg?v=202602190151 ]

※ご来場には入場登録が必要です。以下URLよりご登録ください。

ご来場登録(https://f2ff.jp/event/secd)：https://f2ff.jp/event/secd

【当社の展示内容】

●ランサムウェア対策プラットフォーム Halcyon(https://www.takachiho-kk.co.jp/prod/security/halcyon/)（ハルシオン）

ランサムウェア対策としてEDRやバックアップシステムを導入していても、攻撃者の侵入やデータの暗号化を止められず事業停止や復旧遅延に至るケースが後を絶ちません。Halcyonは、ランサムウェアに特化した唯一のソリューションとして、既存のセキュリティ対策を置き換えるのではなく補完する形で導入でき、万一侵入を許した場合でも被害を最小化し、事業継続を実現します。

【セミナー登壇】

●日時

大阪会場：2026年3月10日(火) OD-12 18:20-19:00 RoomD |大阪セミナー概要(https://f2ff.jp/introduction/12146?event_id=secd-2026-01-osaka)

東京会場：2026年3月26日(木) A3-10 17:00-17:40 RoomA |東京セミナー概要(https://f2ff.jp/introduction/12060?event_id=secd-2026-01-tokyo)

※ご参加には入場登録が必要です。上記セミナー概要よりご登録いただけます。

●セミナー概要

『話題のランサムウェア「Qilin」を撃退した実績！

～EDRでは防ぎきれない高度なランサムウェアの進化に対し、自社のセキュリティをどう備えるか～』

ランサムウェアは、RaaS（Ransomware-as-a-Service）といった犯罪エコシステムの成熟に加え、EDRをすり抜けるなど高度化しており、あらゆる業種にとって深刻な経営リスクとなっています。

このような状況の中、本セミナーでは話題のランサムウェア「Qilin」の撃退実績を持つ、日本初登場のランサムウェア対策プラットフォーム「Halcyon」をご紹介します。初期侵入の検知から感染後の即時復旧を可能にするHalcyonによる最先端の防御機能を紹介し、企業が直面している最新の脅威への実践的な備えをご提案いたします。

高千穂交易株式会社について（Webサイト：https://corp.takachiho-kk.co.jp/）

高千穂交易は、1952年創業の独立系技術商社です。クラウドサービス、商品監視や入退室管理などのシステム、サイバーセキュリティ、半導体・機構部品などのデバイスを取り扱い、コンサルティングから開発・設計、設置、保守サービスまでをワンストップで提供しています。