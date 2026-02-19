新しい画像生成モデル「GPT Image 1.5」に対応、法人向けAIエージェント「ChatSense」の新機能

株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンスは、社内データを生成AI追加学習できる、法人向けAIエージェントツール「ChatSense（チャットセンス）」を提供しております。この度、最新の画像生成モデル「GPT Image 1.5」に対応したことをお知らせいたします。

このGPT Image 1.5は、テキスト描画の精度が大幅に向上した最新の画像生成モデルです。ChatSenseでは、このモデルに対応することで、写実的な画像からイラストまで幅広いスタイルの画像を、セキュアな法人環境のなかで生成できるようになりました。

■ 背景 ― ビジネスにおける画像生成AIの活用ニーズの高まり

ChatGPTは、人間のように自然に会話ができる生成AIチャットボットです。ChatGPTは、業務効率化を目的に多くの企業で導入され始めています。ナレッジセンスの提供する「ChatSense」においても、セキュリティなど法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業、500社以上に導入されています。

近年、AIによる画像生成技術は急速に進化しており、マーケティング素材の作成、プレゼン資料の図解、SNS投稿用のビジュアル作成など、ビジネスにおける活用シーンが急速に拡大しています。一方で、法人利用においては、画像中のテキスト描画の正確性、多様なスタイルへの対応力、セキュリティ面での要件が高く、従来のモデルでは十分に対応しきれないケースがありました。

ChatSenseでは、こうした法人ニーズに応えるべく、OpenAI社の最新画像生成モデル「GPT Image 1.5」に対応いたしました。これにより、テキストを含む高品質な画像を、安全な法人環境で手軽に生成できるようになりました。

■ GPT Image 1.5を利用した画像生成の特徴

ChatSenseで「GPT Image 1.5」を利用した画像生成を行うには、チャット画面からモデルを選択するだけで利用可能です。

1.テキスト描画の精度が大幅に向上

GPT Image 1.5では、画像内にテキストを含める際の描画精度が大幅に向上しました。バナー画像やSNS投稿画像、プレゼン資料用の図解など、テキストを含む画像を正確に生成できます。

2.写実的な画像からイラストまで幅広いスタイルに対応

写真のようなリアルな画像から、フラットデザインのイラスト、水彩画風のアートワークまで、幅広いスタイルの画像生成が可能です。マーケティング素材やプレゼン資料など、用途に応じた最適なビジュアルを生成できます。

3.セキュアな法人環境での画像生成

ChatSenseを通じてGPT Image 1.5を利用することで、企業のセキュリティポリシーに準拠した安全な環境で画像生成が可能です。生成した画像データが外部に漏洩するリスクを抑えながら、最新のAI画像生成技術を活用できます。

また、当然ながら、学習データはその企業のためだけに利用され、他社の学習に利用されることはございません。セキュリティの面でも安心して、社内データを学習したAIを実現可能です。

■ 法人向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

「ChatGPT」は、2022年秋に米OpenAI社がリリースした大規模言語モデルの一種です。ナレッジセンスが提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTを利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスで、法人・自治体の業務効率を向上させるサービスです。以下の特徴がございます。

1.チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、ビジネスプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2.プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3.ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という企業のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべく下げ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、企業のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力して参ります。

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立： 2019年4月10日

事業内容：

・「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営

・生成AIを活用したDX戦略コンサルティング

・社内外向けのソリューション開発

社内データを活用した企業向けRAG

文字起こし

スライド生成AIエージェント

