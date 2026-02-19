ミーク、ファミリーマート店舗に設置されるファミマクレーンゲームに『MEEQ SIM』と専用ルーターが採用

ミーク株式会社

ミーク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員社長：峯村竜太 以下、当社）は、株式会社ファミリーマート（以下、ファミリーマート）が全国の店舗で展開を進める「ファミマクレーンゲーム」の通信に、『MEEQ SIM』および専用ルーターが採用されたことをお知らせします。

採用背景

全国に点在する店舗で「ファミマクレーンゲーム」を運営するには、景品の補充や売上金の回収を効率化し、各クレーンゲーム機（筐体）の稼働状況や在庫状況を遠隔でリアルタイムに把握できる通信環境が必要でした。

これを実現するためには、セキュアかつ安定した通信回線（SIM）と通信機器（ルーター）が必要です。しかし、SIMとルーターを別々の事業者から調達する場合、導入時の手配や設置後の保守・管理窓口が複雑化してしまいます。そこでこの度、SIMとルーターをセットで提供可能で、セキュアかつ全国の店舗でも安定した通信環境を構築できる点を評価いただき、『MEEQ SIM』および専用ルーターを採用いただきました。

「ファミマクレーンゲーム」における『MEEQ SIM』活用

『MEEQ SIM』と専用ルーターの導入により、各店舗への導入時の設定にかかる手間を大幅に削減できるほか、運用中の問い合わせ窓口も一本化され、スムーズな管理や障害対応が可能になります。

「ファミマクレーンゲーム」の運営においては、景品の在庫切れによる機会損失を防ぐことが重要です。『MEEQ SIM』による安定した通信により、売上データや在庫データが管理システムへリアルタイムに送信されるため、最適なタイミングでの景品の補充が可能になります。これにより、運営業務の効率化と顧客満足度の向上を両立します。

ファミリーマートでは、「ファミマクレーンゲーム」の設置店舗を順次拡大していく予定です。当社は今後も、『MEEQ SIM』をはじめとする各種サービスの提供を通じて、ファミリーマートの店舗DXと事業拡大を支えてまいります。

「ファミマクレーンゲーム」について

【商品名】ファミマクレーンゲーム

【価格】1回100円

【内容】全国で段階的に導入をしている「ファミマクレーンゲーム」では人気キャラクターのぬいぐるみや雑貨などを景品としてご用意

※筐体・運営管理集計システム提供：株式会社タイトー

『MEEQ SIM』に関するお客様からのお問い合わせ先

ミーク株式会社 営業本部

TEL: 03-4226-3119

E-mail：sales-all@meeq.com

■MEEQについて

MEEQは、直感的なコンソール画面を通じて、簡単にIoT向け通信サービスを購入／決済／登録／管理ができるIoT/DX プラットフォームです。NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI回線のデータ通信専用SIMの利用が可能で、お客様側でシステムを用意しなくとも簡単にIoT回線を追加し、さまざまな事業をサポートすることができます。

データを自動的に加工し、蓄積して、お客様のシステムの一部としてご利用いただけるデータベース「IoTストレージ」や、データを分析してアクションに結び付けるアプリケーションなど、 IoT事業者やIoTを活用したい企業の皆様が簡単に利用できるサービスを拡充しています。

URL：https://www.meeq.com/meeq/

■ミーク株式会社について

IoTサービス事業者およびDXを推進する企業向けに、IoT/DX プラットフォーム『MEEQ（ミーク）』を展開し、低価格（月額143円（税込）から）かつ高品質なモバイル通信回線やコーディング不要で利用可能なデータプラットフォーム等を提供しています。

また、数少ない3キャリア（NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI）に対応したMVNEとして、多くの大手MVNOにネットワークおよび業務システム、業務支援等を提供しています。

■会社概要

会社名：ミーク株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT渋谷Rビル 8階

代表者：代表取締役 執行役員社長 峯村竜太

設立：2019年3月

上場市場：東京証券取引所グロース市場（332A）

URL： https://www.meeq.com/

※記載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。