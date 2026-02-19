西武台千葉高等学校、「mikan for School」を導入し、全学年の英単語テスト平均点が大幅向上

株式会社mikan

株式会社mikanは、教育機関向けサービス「mikan for School」の導入事例として、西武台千葉高等学校における活用についての事例記事を公開したことをお知らせいたします。同校では、全学年の英単語テスト平均点が大幅に向上するとともに、教員の業務負担が約1/3に削減されるなど、生徒の英単語力向上と業務効率化の両面で顕著な成果が生まれています。

mikan for Schoolについて

mikan for Schoolは、1,000万ダウンロードを突破した英単語アプリ「mikan」の教育機関向けサービスです。全国約300校、約8万人の生徒にご利用いただいております。

生徒は、スキマ時間を活用して単語・熟語・例文・文法を効率的に反復学習でき、一人ひとりの習熟度に合わせた出題により着実な定着を実現します。先生は、管理画面から生徒の学習進捗をリアルタイムで把握でき、好きなタイミングで好きな範囲のテストを簡単に作成・配信することが可能です。

導入効果

全学年で英単語テストの平均点が大幅向上

年2回実施している全学年・全コース共通の英単語テスト（100点満点）で、

1年生：+12～13点

2年生：+5～6点

3年生：+10点

と、全学年で明確な向上が見られました。

「100問テストは当たり前」へ--生徒の意識が変化

以前は100問のテストを出すと生徒から不満の声が上がっていましたが、mikan導入後は1400単語の範囲でも「まあ普通だよね、やってるしね」という雰囲気が定着。自主的にテスト対策に取り組む生徒が増加しました。

教員の業務負担が約1/3に削減

テストの印刷・採点・集計作業がすべてmikanで完結するようになり、教員の業務時間が大幅に短縮されました。

教員の声

左:馬上先生 右:吉川先生

西武台千葉高等学校 馬上先生

mikanでテストをしてから1年生は黙々とやってます。定期テストで400単語、500単語なんて範囲にしたら『そんなの覚えられないです』ってよく言われてたんですけど、今では1400単語の範囲で出しています。それに対して、まあ普通だよね、やってるしねみたいな感じの空気が出てる。」

西武台千葉高等学校 吉川先生

「テストも印刷しなくて良くなりましたし、業務量は本当に1/3になりました。生徒も助かってますけど、それと同じぐらい教員も助かってます。」

西武台千葉中学・高等学校でのmikan for School活用方法や導入成果の詳細は、当社サービスサイト活用事例にて公開しています。

詳細はこちら: https://school.mikan.com/case/dD2tJB3q

学校・会社概要

西武台千葉中学校・高等学校

所在地：千葉県野田市尾崎２２４１－２

設置形態：併設型中高一貫教育校

URL：https://www.seibudai-chiba.jp/

株式会社mikan

所在地：東京都千代田区神田須田町1-2-7 淡路町駅前ビル5階

代表者：代表取締役 高岡 和正

事業内容：英語アプリ「mikan」および教育機関向けサービス「mikan for School」の開発・運営

URL：https://mikan.link/