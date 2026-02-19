【3月26日食品サンプルの日】「元祖食品サンプル屋」が食品サンプルの日限定商品と社内製作コンクール関連商品を発売！

株式会社岩崎

来年創業95周年を迎える食品サンプル業界のリーディングカンパニー、株式会社岩崎（イワサキ・ビーアイ／本社：東京都大田区）が手掛ける一般消費者向けブランド「元祖食品サンプル屋」は、「食品サンプルの日」を記念した限定商品と社内製作コンクール作品写真集を、2026年2月26日（木）より元祖食品サンプル屋店舗とオンラインショップで販売いたします。

■全国6工場の職人が「商品デザイン・商品名・価格・販売数」の全てをプロデュースした限定商品

食品サンプル本来の「リアルさ」や「おいしさ」だけでななく、食品サンプル職人ならではの遊び心あふれる発想から生まれた究極のプロダクトアウトのカテゴリーである「職人プレゼンツ」に、食品サンプルの日を記念した限定商品が登場。全国6拠点にある自社工場の職人が商品デザインに留まらず、商品名・価格・販売数の全てをプロデュースした各工場の誇りをかけた商品を数量限定で販売いたします。

■札幌工場（北海道）

夢の蛇口イクラ

SNSに投稿し大きな反響を呼んだことをきっかけに、実際の商品として製作しました。

蛇口からあふれるいくらは、一粒ずつ手作業で丁寧に取り付けています。“夢のいくら蛇口”をテーマに、思う存分いくらを盛り付けた、遊び心あふれる仕上がりがポイントです！

販売価格：48,730円（税込）

ザンギ

北海道らしさを感じられる商品として、道外の方にも分かりやすい「ザンギ」をモチーフにしました。

きちんと衣をまとっている様に見せるために型取りの際に衣の色を一皮貼って製作しました。

販売価格：20,900円（税込）

■仙台工場（宮城県）

朝食スマホスタンド

今では毎日見るスマホ。動画などを見るのに自分が大好きな食品サンプルでスタンドを作ってしまえば画面もサンプルも見れて幸せ2倍！と思いこの商品を考えました。こだわりはパンの割った断面の質感と、今にも匂いがしてきそうなウインナーです。

どのスマホでも立てられるように微妙に角度を調整しました。

販売価格：15,950円（税込）

■新潟工場（新潟県）

ヌードルバンク

バレないように貯金ができる、遊び心たっぷりの商品を作ってみたいと思いました。

500玉も入ります。お気に入りのカップラーメンの容器に合わせてお使いください。

販売価格：6,160円（税込）

■ビーアイ・ファクトリー長野（長野県）

・フルチョコディップドーナツ キーリング

・ハーフチョコディップドーナツ キーリング

・フルストロベリーディップドーナツ キーリング

・ハーフストロベリーディップドーナツ キーリング

昨今のドーナツ人気にあやかり、少し小ぶりで「おいしそう」と思っていただけるドーナツを作らせていただきました。チョコレートを2種類、鮮やかさと高級感を生地とマッチしたチョコの色を考えて表現しています。裏面もしっかり作っているのがポイントです！

販売価格：各5,060円（税込）

■ビーアイ・ファクトリー横浜（神奈川県）

チーズハットグペンシルキャップ

鉛筆が短くなったらどうするのか--そんな素朴な疑問から、この商品は生まれました。もっとも、本商品が目指したのは、単なる実用性ではありません。話しかけてほしい相手に、無理なく、さりげなく。机にそっと置いておくだけで、「かわいいですね」そんな会話が自然と生まれる、きっかけの道具になってくれたら嬉しいと思い製作しました。

販売価格：4,620円（税込）

■岩崎総合研究所（岐阜県）

這い上がりたい にんじんペン立て

昨年は「這い上がりたいだいこんペン立て」を製作しましたが、大根に続き、今回は人参をモチーフにすることで、シリーズとしての楽しさも感じていただけたらと思います。

ペンを挿すための穴を開けた上で、どう人参らしさを出せるかを考えました。小さな葉をあしらうなど、シルエットや印象で“人参らしさ”が自然と伝わるデザインに仕上げました。

販売価格：4,400円（税込）

■製作コンクールの作品写真集

食品サンプル製造技術の向上・開発を目的に1968年に始まって以来、約60年続く社内製作コンクール。2025年2月に「美味しいは美しい」をテーマに製作した作品の最新の写真集を、食品サンプルの日に販売開始します。

・REPLICA FOODS! vol.8 ／1,210円（税込）

■各商品取り扱い店舗・販売期間

・元祖食品サンプル屋 合羽橋店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店

2026年2月26日（木）10:00より販売開始

・元祖食品サンプル屋 オンラインショップ

2026年2月26日（木）12:00（正午）より販売開始

■「食品サンプルの日」とは

全国の飲食店の店頭を飾る食品サンプルのパイオニアとして知られるいわさきグループの株式会社いわさき、株式会社岩崎、岩崎模型製造株式会社の各社が制定しました。日付は「サン（3）プ（2）ル（6）」と読む語呂合わせが由来です。

●元祖食品サンプル屋について

食品サンプル業界のリーディングカンパニーである株式会社岩崎（イワサキ・ビーアイ）が2011年に立ち上げた一般消費者向けブランドです。食品サンプル製作体験事業や製造小売事業を展開し、長い歴史の中で飲食店の皆様とのお取引きの中で培った伝統と技術から生まれるユニークで楽しい商品やサービスを通して、他では味わえない感動体験を提供しています。

●株式会社岩崎について

株式会社岩崎は、来年創業95年周年を迎える食品サンプル大手、いわさきグループの東日本法人です。業界のリーディングカンパニーとして、食品サンプルをメインに長年にわたり飲食業の「繁盛のお手伝い」をしております。長い歴史の中で培われた食品サンプル製造技術は「食」だけに留まらず、健康・医療や農業、教育、エンターテイメント、文化施設など幅広いシーンで活用されています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98792/table/6_1_930a8aacbb028f9dff499605e24bd30e.jpg?v=202602190151 ]