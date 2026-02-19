開催10周年を迎える「朝日新聞Reライフフェス2026」にセシールが出展。アプリ登録でオリジナルトートバッグ&ピンクのガーベラをプレゼント。

株式会社セシール

株式会社セシール（本社：東京都新宿区）は、2026年2月22日（日）～2月23日（月）の2日間、東京国際フォーラムで開催される「Reライフフェス2026」に出展いたします。会場ではQRコードの読み取りやアプリの登録でセシールオリジナルグッズをプレゼントします。ぜひ、セシールのブースにお立ち寄りください。

■「朝日新聞Reライフフェス2026」とは

今年で開催10周年を迎える「朝日新聞Reライフフェス」は、著名ゲストのステージでのトークや実践的なテーマのセミナーをはじめ、人生を楽しむ多彩なブースが100以上集まる、まるで"大人の文化祭"です。

50～70代を中心としたアクティブシニア世代に向け、健康・旅行・ファッションなど暮らしを豊かにするヒントと体験をお届けします。

■出展の背景

当社代表が、あるイベントに参加し、来場者の関心や雰囲気を肌で感じたことがきっかけです。

セシールをご利用いただいているお客様との親和性の高さを感じ、暮らしを豊かにするご提案を直接お届けする場として「朝日新聞Reライフフェス2026」への出展に至りました。

あわせて、より多くの方にセシールを知っていただく機会にしたいと考えています。

■セシールの出展内容

セシールの出展ブースでは、会場でのQRコード提示にて1,000円分クーポン、カタログ、草加せんべいをお渡しいたします。

さらにセシールの公式アプリにご登録いただくと、オリジナルトートバッグとピンクのガーベラをプレゼント。来場者向けのサンプリングとして、セシールのチラシを同封し、講演ステージでは当社のCMを上映予定です。会場限定の特典や展示を多数ご用意しています。ぜひこの機会にセシールブースへお越しください。

（※プレゼントは変更になる可能性があります。）

■出展概要

・展示会名：「朝日新聞Reライフフェス2026」

・開催日時：2026年2月22日（日） 10：00～18：00

2026年2月23日（月・祝） 10：00～17：00

※両日とも受付開始は9:00～

・会場：東京国際フォーラム ホールE

・主催：朝日新聞社

・公式サイト：https://www.asahi.com/ads/relifefes/2026/?msockid=3b5fbb84330769bd12aaa962328c6861

■セシールのおすすめ商品

商品名：ねこプリントが可愛い！ビエラパジャマ

品番 ：NW-1211

価格 ：5,489円～6,589円（税込）

カラー：ソフトピンク・ベージュ系

サイズ：M・L・LL・3L・5L

詳細を見る :https://www.cecile.co.jp/detail/NW-1211/

ねこちゃん柄のプリントが心を和ませる綿100%のビエラシャツパジャマです。しっかりとしたハリ感とさらっと軽やかな着心地でロングシーズン快適にご着用いただけます。

猫の日（2/22）を含む開催日の両日、本品が表紙に掲載されたカタログを配布予定です。

（※本品の現物展示はありません）

会場では、パジャマの他、靴下やパーカーなどセシールこだわりの商品を展示しますので、ぜひお手に取ってご覧ください。

【会社概要】

社名 ： 株式会社セシール

代表者 ： 村上正和

所在地 ： 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー17F

設立 ： 2020年12月1日

事業内容： 総合通信販売事業

URL ： https://corp.cecile.co.jp/

セシールでは、お客様の声を聴き、改善をしながら「お客様に寄り添った商品づくり」に取り組んでいます。インナー商品をはじめとする様々な生活用品をご提供し、豊かなライフスタイルをサポートしています。

■オンラインショップ

https://www.cecile.co.jp/

■Instagram @cecile.shopping

https://www.instagram.com/cecile.shopping/

＜お客様からのお問合せ先＞

セシールコールセンター

Tel：0120-70-8888 （受付時間：10時～18時）