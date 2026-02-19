ナチュラルな質感を表現したニュートラルなカラーのピラーキャンドルが新登場！

カメヤマ株式会社

カメヤマキャンドルハウス（代表取締役会長兼CEO:谷川花子）は、ザラザラとしたナチュラルな質感を表現したピラーキャンドル「ナチュラルピラー」シリーズの発売を開始しました。

「ナチュラルピラー」は、3.25×2・3.25×3・3.25×6の3サイズ。

単体での使用はもちろん、サイズ違いを組み合わせることで、空間にリズムと奥行きを生み出します。

色は、清潔感あふれる「ミルキーホワイト」、モダンで青みがかった「グレー」、温かみと上品さを兼ね備えた「トウプ」の3色を採用。現代のインテリアに調和する、洗練されたニュートラルカラー。

こだわりのウッド調質感

ウッドの自然な風合いを再現したテクスチャーが特長。

高級感のあるラスティック加工を施しています。

φ82ｍｍで流ロウしにくい

直径が3インチ(φ75ｍｍ)より太いので、長時間燃焼でもフチが残り、流ロウしにくくなっています。ロウが流れでないことで、キャンドルプレートやテーブル、周囲を汚す心配がありません。最後まで、美しい円柱のフォルムを保ちながらスマートに楽しめます。

ロウを透かしたあかりが楽しめる

大きなキャンドルを大切に使い切ることを「キャンドルを育てる」といいます。ピラーキャンドルは、少しずつ溶けて使い切るあいだに、さまざまな表情をみせてくれるので、キャンドルの魅力を存分に味わえます。あえて直径を太めに設計することで、炎の光がロウの壁を内側から透かし、キャンドル全体がまるでランタンのような柔らかなあかりが楽しめます。

左からミルキーホワイト、グレー、トウプ

ナチュラルピラー3.25×2

・価格：\1,100(税込)

・本体サイズ：φ82×H52ｍｍ

・燃焼時間約28時間

ナチュラルピラー3.25×3

・価格：\1,650(税込)

・本体サイズ：φ82×H76ｍｍ

・燃焼時間約40時間

ナチュラルピラー3.25×6

・価格：\2,750(税込)

・本体サイズ：φ82×H152ｍｍ

・燃焼時間約90時間

ピラーキャンドル（円柱形キャンドル）｜カメヤマ公式ショップ｜キャンドル・雑貨の通販(https://www.kameyama-candle.jp/ec/shop/category_items.htm?cate_a=kind&cate_b=basic-candles&cate_c=piller-candle)

カメヤマキャンドルハウスとは

1927年に創業したローソク製造メーカーのカメヤマ株式会社のインテリア雑貨・ブライダル部門です。「暮らしに癒しとぬくもりを」をコンセプトに、まもなく創業100年をむかえるメーカーの製造ノウハウ、海外ブランドとのパートナーシップの両方を活かしたウエディングやパーティー、日常生活の中での様々なシーンを彩る“キャンドルのある風景”を提案しています。表参道（港区南青山4-25-12）にキャンドルスクールを併設した直営キャンドルショップがございます。2024年5月にカメヤマローソク発祥の地三重県亀山市にローソクを学んで！作って！買って！癒される！総合エンターテインメント施設「カメヤマローソクタウン」をオープンしました。

カメヤマキャンドルハウスHP

https://k-design.kameyama.co.jp/

カメヤマキャンドルハウス インターネットショップ

https://www.kameyama-candle.jp/ec/shop/index.htm

カメヤマキャンドルハウスInstagram

https://www.instagram.com/kameyama_candle_house/